Japonsko uvádí, že nalezlo vzácné zeminy v sedimentech získaných při hlubinné misi
4. 2. 2026
Japonsko uvádí, že mise byla první pokusem na světě těžit vzácné zeminy ve velké hloubce.
"Budou analyzovány detaily, včetně přesného množství vzácných zemin ve vzorku," uvedl vládní mluvčí Kei Sato a označil jej za "významný úspěch jak z hlediska ekonomické bezpečnosti, tak komplexního námořního rozvoje".
Vzorek byl odebrán hlubokomořskou vědeckou vrtnou lodí zvanou Chikyu, která minulý měsíc vyplula na odlehlý ostrov Minami Torishima v Tichomoří, kde se předpokládá, že okolní vody obsahují bohaté zásoby cenných minerálů.
Přichází to v době, kdy Čína – zdaleka největší světový dodavatel vzácných zemin – zvyšuje tlak na svého souseda poté, co premiérka Sanae Takaichi v listopadu naznačila, že Tokio může vojensky reagovat na útok na Tchaj-wan, který Peking slíbil v případě potřeby ovládnout silou.
Peking zablokoval vývoz "dvojúčelových" položek s potenciálním vojenským využitím do Japonska, což v Japonsku vyvolává obavy, že by mohl udusit dodávky vzácných zemin, z nichž některé jsou zahrnuty na čínském seznamu takového zboží.
Vzácné zeminy – 17 kovů, které je obtížné získat ze zemské kůry – se používají ve všem od elektrických vozidel přes pevné disky, větrné turbíny až po rakety.
Oblast kolem Minami Torishima, která leží v japonských ekonomických vodách, se odhaduje na více než 16 milionů tun vzácných zemin, což podle deníku Nikkei je třetí největší zásoba na světě.
Tyto bohatá ložiska obsahují odhadem na 730 let dysprosia, používaného ve vysoce odolných magnetech v telefonech a elektrických autech, a 780 let yttria, používaného v laserech, uvedl Nikkei.
Environmentální obavy
Aktivisté za ochranu životního prostředí varují, že hlubinná těžba ohrožuje mořské ekosystémy a naruší mořské dno.
Problém se stal geopolitickým ohniskem napětí, přičemž roste úzkost z tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlit tuto praxi v mezinárodních vodách.
Mezinárodní úřad pro mořské dno (ISA), který má pravomoc nad mořským dnem mimo národní vody, prosazuje přijetí globálního kodexu regulujícího těžbu v oceánských hloubkách.
Japonská testovací mise však probíhala ve vlastních teritoriálních vodách.
"Pokud by Japonsko dokázalo úspěšně nepřetržitě těžit vzácné zeminy kolem Minami Torishima, zajistilo by to domácí dodavatelský řetězec pro klíčová odvětví," řekl agenturě AFP Takahiro Kamisuna, výzkumný pracovník Mezinárodního institutu pro strategické studie (IISS).
"Stejně tak bude klíčovým strategickým aktivem pro vládu Takaichi při výrazném snížení závislosti dodavatelského řetězce na Číně."
Peking dlouhodobě využívá svou dominanci v oblasti vzácných zemin ke geopolitickému vlivu, včetně obchodní války s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Čína podle Mezinárodní energetické agentury představuje téměř dvě třetiny produkce těžby vzácných zemin a 92 % světové produkce rafinovaných surovin.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse