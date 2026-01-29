České a lucemburské jablko obsahovalo 7 druhů pesticidů, nejvíc z 59 jablek testovaných napříč Evropou
Potraviny obsahující zbytky pesticidů, které jsou zjistitelné v koncentracích vyšších než 0,01 miligramu na kilogram, jsou rizikové převážně pro kojence. Ani při vaření dětské přesnídávky z nakoupených jablek se obsah pesticidů dostatečně nemusí snížit. Kojenecká strava, která obsahuje zbytky pesticidů je přitom již 19 let v rozporu s evropským právem. 1/
Ve všech pěti testovaných vzorcích jablek vypěstovaných v České republice byly nalezeny zbytky rizikových pesticidů. 2/ Jablka ve třech českých obchodních řetězcích označená jako Golden Delicious, červená jablka, Gala a Honey Crunch byla v září 2025 zakoupena Hnutím DUHA a zaslána do nezávislé laboratoře, kde byla analýza reziduí pesticidů provedena dle certifikovaného mezinárodního standardu. 3/ Pouze čtyři vzorky z Dánska, Belgie a Itálie z celkem 59 náhodně vybraných jablek v rámci testování iniciovaného organizací PAN Europe 4/ byly dle výsledků analýzy označené jako vhodné pro přípravu kojenecké stravy.
Česká jablka obsahovala průměrně 3,8 kvantifikovatelných druhů pesticidů, o 20 procent nad průměrem celoevropského průzkumu.
Ve třech z pěti českých vzorků byly nalezené neurotoxické pesticidy. 5/ Tyto látky dle výzkumů souvisí s neurologickými obtížemi jako jsou úzkosti, deprese, Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba. V jednom z českých vzorků byl nalezen acetamiprid, u něhož studie upozorňují na negativní dopady na vývoj mozku u nenarozených dětí, je toxický pro včely, ptáky i opylovače a v prostředí přetrvává velmi dlouhou dobu.
V českých jablcích byly identifikované i pesticidy tebufenpyrad, lambda-cyhalothrin a pirimicarb, flonicamid a difenoconazol. V jednom z českých vzorků byl nalezený i jeden z nejjedovatějších pesticidů používaných v Evropě, endogenní disruptor fludioxonil, který je toxický pro játra a ledviny. Mezi přítomnými PFAS pesticidy byly i fluopyram a flonicamid, které se v těle postupně hromadí.
Výsledky studie 6/ dokládají téměř systematické kontaminování konvenčních jablek směsmi pesticidů. Výsledky ukazují, že pouze 7% v Evropě testovaných konvenčních jablek neobsahovalo žádná rezidua pesticidů.
Evropská komise navrhla v prosinci 2025 deregulaci pesticidů umožněním neomezených schvalovacích období a odstraněním povinnosti přehodnocovat jejich toxicitu každých 10 až 15 let na základě nových vědeckých důkazů. Komise také navrhuje umožnit členským státům ignorovat nejnovější vědecké důkazy při hodnocení toxicity pesticidů. PAN Europe a její členové tento návrh odmítají a v kontextu výsledků studie upozorňují na potřebu důslednějšího uplatňování stávajících pravidel a lepší ochranu zdraví občanů i jejich životního prostředí.
Jan Skalík z programu Krajina Hnutí DUHA říká:
„Vládou nyní předkládaný návrh na ochranu opylovačů může mít efekt jen pokud budou Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo zemědělství dostatečně silné na to hájit zákonem dané limity na ochranu přírody. Když se bude dařit včelám a opylovačům, bude se dařit i lidem. Ochrana zdraví kojenců i nenarozených dětí by přitom měla být prioritou pro každou vládu.”
„Mezinárodní průzkum ukázal, že mix pesticidů v jablkách je z třinácti evropských zemí nejrozsáhlejší v Lucembursku a právě České republice. Pesticidy jako acetamiprid jsou problém pro vývoj mozku dětí, včely i ptáky všude v Evropě. Aktuální data ukazují, že Česko si v úsilí o omezení pesticidů nyní nemůže dát šlofíka.”
Gergely Simon z celoevropské kampaně organizace PAN Europe říká:
„Celých 85 % testovaných jablek obsahovalo několik reziduí pesticidů. Roste vědecká jistota, že expozice pesticidům prostřednictvím potravin souvisí s neplodností a možná i s rakovinou. Neustálá expozice občanů směsí toxických látek prostřednictvím potravin, vzduchu nebo prachu není brána v úvahu, tento důležitý problém musí regulační orgány řešit.“
„Pro děti mladší tří let má EU přístup založený na prevenci a aby chránila jejich vývoj stanovuje jasné limity pro rezidua pesticidů ve zpracovaných potravinách. Mladí rodiče si často neuvědomují, že krmení svých dětí čerstvým konvenčním ovocem nebo zeleninou výrazně zvyšuje jejich expozici pesticidům, někdy až stonásobně. Veřejné úřady by je měly informovat a zaměřit se na propagaci biopotravin.“
Eva Pernicová, tisková mluvčí Hnutí DUHA říká:
„Zdraví našich dětí je zásadní a řada maminek svým dětem připravuje domácí stravu, včetně dětských přesnídávek. Při jejich výrobě je vhodné používat BIO ovoce bez pesticidů, ideálně z farmářských trhů nebo specializovaných obchodů s certifikovaným BIO sortimentem.”
„Zbytky pesticidů se často nacházejí na slupce, proto je důležité ovoce před přípravou či konzumací důkladně omýt a oloupat. Pro lepší zachování živin a vitamínů je vhodnější napařování než vaření ve vodě, při kterém se část živin ztrácí.”
Poznámky
1 Směrnice 2006/141/ES obsahuje zvláštní pravidla týkající se přítomnosti reziduí pesticidů v kojenecké výživě. Požaduje, aby kojenecká výživa neobsahovala zjistitelné množství reziduí pesticidů, což znamená nejvýše 0,01 miligramu reziduí pesticidů na kilogram. Směrnice rovněž zakazuje používání vysoce toxických pesticidů při výrobě kojenecké výživy. Podrobněji zde.
3 Vyhodnoceno na základě DIN EN 15662 a §64 LFGB L00.00-115.
4 Tisková zpráva z 29. 1. 2026: European apples contaminated with cocktails of pesticides (PFAS, neurotoxins and other highly toxic substances)
6 Studie Pesticide cocktails: PFAS and neurotoxins in most European apples
