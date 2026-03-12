Ještě že Trump neumí číst...
12. 3. 2026 / Bohumil Kartous
Impozantně komediální situace, aneb jak MAGA čepice a diplomka neošálily té Američani
Vzpomínáte, jak se estébák a jeho minions fotili v MAGA kšiltovkách? To tehdy dělali vrcholnou diplomacii s novu administrativou USA. Stejně tak Klausova pátá končetina, když na světové scéně mnichovské bezpečnostní konference obhajovala svoji diplomku o taťkovi.
Plán to byl skvělý. Omámíme té Američani šarmem, ostrovtipem i vřelým přátelstvím a mezitím snížíme rozpočet na obranu na procentuálně nejnižší úroveň v NATO. A pak už jen sláva, ovace a nekonečný vděk.
Je to sice skoro neuvěřitelné, ale Američani to prokoukli. Washington Post nazývá věci pravými jmény, titulek článku o Babišově podvodu na spojencích zní “Češi pod populistickým lídrem Babišem nesplní výdajové cíle NATO”. Ještě lepší je Trumpem dosazený americký velvyslanec v Praze, který Babišovu vládu veřejně “jebe” jak za protektorátu.
Jedno je nutno uznat: Babiš dokázal nemožné, dostat Trumpovu administrativu a jedno z nejvíce kritických, prodemokratických médií na jednu stranu stadionu. Úplný sjednotitel, jen na špatném místě a v zoufale špatný čas.
Třeba Babiš nakonec přijde na Letnou demonstrovat, aby dal svým lidem najevo, že s politikou této vlády taky nesouhlas,
