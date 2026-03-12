Absurdity o Venezuele a Íránu v českém veřejném prostoru
12. 3. 2026 / Boris Cvek
Ještě bizarnější je slyšet tvrzení, že Írán touží po míru, protože jen mír může stabilizovat tamní režim. Pamatuje si někdo na irácko-íránskou válku? Osm let, chemické zbraně, podpora USA i SSSR a Francie pro Irák. K čemu došlo? Ten režim to posílilo a právě odtud získal svou nenávistnou identitu. Nyní Trump a Netanjahu posunuli Írán směrem k otevřeně vojenskému a ještě více nenávistnému režimu než kdy předtím.
Nota bene Íránci nejsou tak hloupí, aby nevěděli, že jim stačí několik měsíců dělat problémy na klíčové obchodní trase, v čemž jim fakticky nikdo nemůže zabránit, a Spojené státy a ještě více Evropu to bude hodně bolet. Wall Street Journal včera psal o naprosto bezprecedentním, v historii dosud nemajícím obdobu, uvolnění zásob ropy Mezinárodní energetickou agenturou. Dnes hoří poblíž Iráku další kontejnerové lodě. A mnoho tzv. expertů u nás opakuje, že Trump tu válku brzy ukončí.
On přece říkal, že to bude trvat pět týdnů, pak že se nespokojí s ničím jiným než s úplnou kapitulací – a teď prý do pár dní bude konec. Samozřejmě s útoky skončit může, což ale neznamená, že si Írán řekne „co jsme si, to jsme si“. Navíc Netanjahu Trumpa dávno neposlouchá, naopak Trump do té války šel jako jeho psík. A Netanjahu je zjevně připraven Blízký východ rozvrátit do úplné hrůzy. Vlastně je to možná logicky i v jeho zájmu. Mimochodem: vzpomene si dnes ještě někdo na Radu míru? Cituji wikipedii:
„Rada míru (anglicky Board of Peace) je mezinárodní organizace navržená americkým prezidentem Donaldem Trumpem v roce 2025 a ustavená v lednu 2026. Podle Charty Rady míru je jejím cílem „usilování o podporu stability, obnovení spolehlivé a zákonné správy věcí veřejných a zajištění trvalého míru v oblastech postižených nebo ohrožených konfliktem“. Ačkoliv má jít o mezinárodní organizaci, její činnost centrálně řídí předseda s rozhodovací pravomocí, kterým je Donald Trump. Členství může stát obdržet pouze na pozvání předsedy, přičemž za stálé členství musí zaplatit miliardu dolarů, ostatní členové mají tříleté mandáty.“
Samozřejmě pro naši vládu jsou Netanjahu i Trump nejbližší spojenci. Garanti stability, zákonnosti, trvalého míru. Kdepak konflikt! Ještě v lednu 2026 by je to asi nenapadlo! Za miliardu dolarů a jste členem. Lukašenko se obejme s Orbánem a je mír. Už dnes dopady politiky našich nejbližších spojenců (ono je to vlastně jedno, jestli Trump, nebo Orbán, Lukašenko, nebo Netanjahu) cítíme na vlastním životě a brzy může uvrhnout celý stát a celý západní svět do hluboké krize. A Putin nám přes Trumpa jako dealera nabídne ropu i plyn, což poslanec Žáček zhodnotí jako sofistikovaný tlak Trumpa na Putina, aby Ukrajina byla zachráněna.
