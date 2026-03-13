Ideologická konvergence: Jak se radikální levice a islamismus v praxi potkávají
13. 3. 2026
Toto "manželství" se poprvé stalo viditelným během íránské revoluce v roce 1979. V povstání proti monarchii Muhammada Rézy Pahlavího spojily síly marxistické organizace, sekulární nacionalisté a islamistické skupiny pod společným revolučním praporem. Jejich spojenectví bylo postaveno méně na ideologické kompatibilitě a více na společném odporu vůči západnímu vlivu a existujícímu politickému řádu. Jakmile však revoluce uspěla, islamistické vedení upevnilo moc, odsunulo stranou a potlačilo mnoho týchž levicových skupin, které pomohly svrhnout monarchii.
Navzdory této historii se podobné vzorce objevily i po desetiletích. Po útoku Hamásu proti Izraeli 7. října 2023 vypukly protesty v západních městech. Na mnoha demonstracích pochodovali islamističtí aktivisté a radikální levicové skupiny bok po boku, spojeni protiizraelskou a protizápadní rétorikou. Aliance se objevila znovu i v době, kdy se válka rozšiřovala po celém regionu a zasáhla země jako Libanon, Sýrie a Jemen.
Přesto partnerství odhalilo své rozpory, když eskalovaly protesty a represe uvnitř Íránu. Když bezpečnostní složky Islámské republiky násilně reagovaly na protivládní demonstrace, bylo údajně tisíce civilistů zabito v ulicích silami spojenými s Islámskou revoluční gardou. Mnoho mezinárodních aktivistických hnutí, která se hlasitě mobilizovala v jiných otázkách, zůstávala většinou mlčenlivá ohledně kroků režimu proti vlastním občanům.
Opakující se setkávání radikálních levicových a islamistických extrémistů není náhodné. Navzdory odlišným filozofickým základům mají obě ideologie několik strukturálních podobností v tom, jak rámcují politiku a moc.
Za prvé, oba často přijímají revoluční světový názor, který politiku rámcuje jako boj mezi utlačovanými a utlačovateli. V marxistické teorii je to konflikt mezi proletariátem a buržoazií. V islamistické revoluční ideologii je boj často rámcován jako střet mezi pravými věřícími a zkorumpovanými či imperialistickými systémy.
Za druhé, oba podporují komplexní ideologické systémy, které se snaží přetvořit společnost nad rámec běžného vládnutí. Leninské systémy se snažily reorganizovat ekonomický, kulturní a politický život pod vedením revoluční strany. Podobně Islámská republika institucionalizovala duchovní autoritu prostřednictvím doktríny Vilajat-e Fakih, čímž svěřila nejvyšší moc do rukou náboženského vedení.
Za třetí, oba kladou důraz na vedení ve formě předvoje. V leninské teorii působí revoluční strana jako řídící síla společnosti. V íránském systému si Nejvyšší vůdce a duchovní establishment nárokují ideologickou autoritu k řízení státu.
Za čtvrté, obě tradice historicky vyjadřují hluboký skepticismus vůči liberální demokracii. Liberální pluralismus, individualismus a tržní kapitalismus jsou často kritizovány jako západní konstrukty, které podkopávají ideologickou jednotu.
Nakonec oba silně spoléhají na ideologickou mobilizaci – prostřednictvím politického vzdělávání, revoluční symboliky a narativů odporu – aby udržely legitimitu a kontrolu.
Tyto podobnosti pomáhají vysvětlit, proč mohou vzniknout aliance mezi radikálními levicovými aktivisty a islamistickými hnutími navzdory jejich filozofickým rozdílům. Oba často rámcují svůj boj prostřednictvím antiimperialistických narativů, které vykreslují západní vliv jako ústřední globální konflikt.
Přesto je partnerství ze své podstaty nestabilní. Konečné cíle se výrazně rozcházejí: marxistická ideologie usiluje o beztřídní sekulární společnost, zatímco islamistická hnutí usilují o nastolení správy založené na náboženské autoritě. Když takové aliance uspějí v uchopení moci – jak ukazuje íránská zkušenost po roce 1979 – výsledkem může být centralizovaná autorita a omezená tolerance nesouhlasu.
Pro pozorovatele globální politiky je poučení jasné. Ideologické aliance postavené především na společné opozici – vůči Západu, kapitalismu nebo Izraeli – mohou zakrýt hlubší rozpory. A nakonec často platí cenu obyčejní občané, nikoli ideologická hnutí.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse