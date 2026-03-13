Šéf Rheinmetallu: V Evropě panuje nedostatek munice
13. 3. 2026
V rozhovoru Neue Zürcher Zeitung poznamenal, že "téměř nikdo v Evropě" nemá dostatečné zásoby munice a oznámil plány koncernu zvýšit výrobu dělostřeleckých granátů ze současných 70 tisíc na 1,5 milionu ročně do roku 2030. Papperger také poukázal na vysokou poptávku po obrněných vozidlech a zdůraznil potřebu chránit vojáky před drony a raketami. Nyní se seznam objednávek Rheinmetallu blíží 70 miliardám eur a může se během roku zdvojnásobit, přičemž hlavní dodávky jsou plánovány na rok 2029–2030, dodal vedoucí koncernu.
Pappergerova slova potvrzují data Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI): za posledních pět let (2021–2025) evropské země více než ztrojnásobily dovoz zbraní a staly se největším regionem z hlediska nákupů, absorbujícím 33 % světových dodávek. Současně je téměř polovina dovážených zbraní (48 %) vyráběna ve Spojených státech, které posílily svou dominanci zvýšením exportu do Evropy o 217 %. Celkový podíl Moskvy na globálních dodávkách činil 6,8 %.
Na pozadí nedostatku a rostoucí závislosti na zahraničních dodávkách Evropa hledá způsoby, jak urychlit rozvoj vlastního obranného průmyslu, přičemž aktivně využívá ukrajinské zkušenosti. Podle The Wall Street Journal získávají evropské země v rámci iniciativy "Build With Ukraine" přístup k osvědčeným moderním ukrajinským technologiím. V únoru byla u Mnichova otevřena továrna na výrobu dronů Linza, společný podnik německých Quantum Systems a Ukrainian Frontline Robotics. Přibližně 80 % zaměstnanců jsou Ukrajinci. Produkty půjdou jak na německý trh, tak na evropský trh.
Berlín letos vyčlenil Ukrajině více než 11 miliard eur vojenské pomoci, včetně až 2 miliard eur na dotování společných podniků. Německá vláda usiluje o přesměrování obranného průmyslu z tradičních obrněných vozidel na inovace, aby podpořila startupy v oblasti dronů a umělé inteligence. Podle ministryně hospodářství Kateriny Reiche se Ukrajina stala největším testovacím polem pro nové zbraňové systémy a Evropa by se z toho měla rychle poučit. Kromě Německa vznikají podobné společné podniky také v Norsku a dalších zemích.
Zdroj v němčině: ZDE
