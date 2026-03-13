Rusko pomáhá Íránu s využitím dronů ve válce proti USA
13. 3. 2026
Dříve Spojené státy uvedly, že Rusko sdílí zpravodajské informace s Íránem, aby pomohlo s výběrem cílů. Konkrétní taktická doporučení pro jejich zničení se stala novou úrovní podpory, která "vyvolává větší obavy," poznamenal komentátor kanálu. Podrobnosti neuvedl, ale je známo, že Rusko používá drony Šáhid vyvinuté Íránem a modernizované proti Ukrajině ve "vlnách": několik zařízení létá současně a pravidelně mění kurz, aby obešla protiletadlové systémy.
Zdroj také dodal, že obecně je Západ "vážně znepokojen" tím, jak se konflikt na Blízkém východě vyvíjí. Zejména co se týče uzavření Hormuzského průlivu Íránci, stejně jako použití námořních dronů a dokonce rybářských člunů k útokům na americké válečné lodě, včetně letadlových lodí, což vzbuzuje obavy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij 11. března uvedl, že "Rusko začalo pomáhat íránskému režimu pomocí dronů". "Určitě to pomůže s raketami a také s protivzdušnou obranou. Co bude dál?" zeptal se. Ukrajina již vyslala specialisty se zkušenostmi v boji proti Šáhidům do zemí Perského zálivu.
Dříve The Wall Street Journal psal o tom, že Írán převzal od Ruska taktiky masivních útoků drony, které byly použity ve válce na Ukrajině, a citoval analytiky. Poznamenal, že tento přístup umožňuje přetížit systémy protivzdušné obrany a zasáhnout kritickou infrastrukturu, což efektivně funguje pro strategii opotřebování.
Celkem od 28. února do 10. března Teherán vypustil 2 276 dronů v zemích Perského zálivu. Nejvíce ze všech na SAE (1 440) a Kuvajt (430). Saúdská Arábie oznámila zachycení 97 dronů, Katar 69, Jordánsko 59, Omán 8.
Dříve bylo oznámeno, že zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Stephen Witkoff vyzval Rusko, aby nepředávalo Íránu zpravodajské informace, které by mohly být použity k úderům na americkou armádu.
Trump sám, komentující možnou podporu Moskvy Teheránu, uvedl, že neví, zda má Washington důkazy o takové spolupráci, ale vyjádřil důvěru, že jakákoli pomoc Íránu je zbytečná. K novinářově poznámce, že takové kroky by mohly znamenat zapojení Ruska do konfliktu a být považovány za reakci na americkou politiku, Trump uvedl, že íránský vojenský potenciál byl již vážně oslaben. a dodal: "Rusko by také bylo poraženo. Kdokoli by byl poražen. Máme největší armádu na Zemi."
Ve skutečnosti však Spojené státy nebyly připraveny na to, že Írán použije masivní odvetné útoky využívající ruské taktiky. Trump uvedl, že útoky republiky na země Perského zálivu byly pro něj také překvapením. V důsledku toho museli Američané a jejich spojenci sestřelit tisíce levných dronů municí v hodnotě milionů dolarů, což výrazně vyprázdnilo arzenály.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse