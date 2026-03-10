Krize na Blízkém východě: Ceny ropy prudce klesají, protože Trump tvrdí, že válka s Íránem skončí „velmi brzy“
10. 3. 2026
Trump označuje operaci Epic Fury za „jednu z nejkomplexnějších a nejúžasnějších operací, jaké kdy byly provedeny“ a chválí „velmi dobrý“ telefonát s Putinem ohledně Íránu
Ceny ropy prudce klesají poté, co Trump prohlásil, že válka skončí „velmi brzy“
Ceny ropy klesly z čtyřletého maxima, kterého dosáhly v pondělí, poté, co Donald Trump naznačil, že válka USA a Izraele proti Íránu by mohla „velmi brzy“ skončit.
Na globálních trzích to bylo mimořádných 24 hodin.
V neděli večer cena ropy Brent, mezinárodního benchmarku, poprvé od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 překročila 100 dolarů za barel, což vyvolalo prudký výprodej na předních asijských a evropských akciových indexech. Wall Street také zahájil den pod tlakem v New Yorku.
Poté se k tématu vyjádřil Trump, který pozorně sleduje pohyby na trzích. Válka s Íránem je „prakticky dokončena“, prohlásil americký prezident v rozhovoru pro CBS News.
Cena ropy Brent, která v pondělí vystoupala až na 119,50 dolarů za barel, prudce klesla a ustálila se na 98,96 dolarech. Na Wall Street se index S&P 500 vymanil z červených čísel a den zakončil v plusu.
Při „flagrantním“ íránském útoku na obytnou budovu v bahrajnském hlavním městě Manáma zemřela jedna osoba a další byly zraněny, uvedlo ministerstvo vnitra této země na sociálních sítích.
Donald Trump popsal válku USA a Izraele proti Íránu jako „krátkodobou výpravu“ a řekl, že skončí „velmi brzy“, zatímco útok na Teherán vstoupil do druhého týdne. Řekl, že válka je „prakticky u konce“ a před plánovaným termínem, což je významná změna oproti jeho předchozím tvrzením, že by mohla trvat několik týdnů. Naznačil však také, že zatím neprohlašuje misi USA za splněnou. „V mnoha ohledech jsme již zvítězili, ale nestačí to,“ řekl. Operace skončí až tehdy, když Teherán již nebude mít po dlouhou dobu žádné zbraně proti USA, Izraeli nebo jakýmkoli spojencům USA v regionu, dodal později.
Trump dvakrát odmítl odpovědět na otázku, zda je nový nejvyšší vůdce Íránu Mojtaba Chameneí terčem útoku, a řekl pouze, že je „zklamaný“ a domnívá se, že „to povede jen k dalším stejným problémům pro tu zemi“. Stalo se tak poté, co Trump celý den pohrdal synem zesnulého ajatolláha – řekl, že jeho výběr byl „velkou chybou“ a že z toho „nemá radost“ – a zopakoval, že se stále chce podílet na výběru vůdce. Izrael mezitím otevřeně slíbil, že se zaměří na nového nejvyššího vůdce.
Stalo se tak v době, kdy se v Teheránu sešly velké davy lidí, aby demonstrativně vyjádřily podporu Chameneímu.
Izrael mezitím dnes zahájil druhou vlnu útoků proti Teheránu. Izraelské obranné síly tvrdí, že zahájily rozsáhlou vlnu útoků proti „teroristickým cílům“ v íránském hlavním městě, ale ve skutečnosti útočí na kritickou energetickou a palivovou infrastrukturu, která slouží běžným Íráncům.
Izrael také pokračoval v ofenzivě proti Hizballáhu útoky na jihu a leteckými údery v Bejrútu. Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly 486 obětí, včetně nejméně 83 dětí, uvedla libanonská státní média s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. V Libanonu bylo vysídleno nejméně 600 000 lidí, což vyvolává obavy z humanitární katastrofy.
Nové íránské raketové a dronové útoky se zaměřily také na Izrael, americké základny na Blízkém východě a energetickou infrastrukturu v Perském zálivu.
Ceny ropy vzrostly o 20 % na čtyřleté maximum, než se po Trumpově návrhu, že válka brzy skončí, vrátily pod 90 dolarů za barel. Írán dříve zesměšňoval USA kvůli raketovému růstu cen ropy a označil jejich kampaň za „Operaci epochální chyba“.
Britské stíhačky Typhoon zachytily drony směřující do Jordánska a Bahrajnu, uvedlo britské ministerstvo obrany.
Turecko oznámilo, že obrana NATO sestřelila balistickou raketu ve svém vzdušném prostoru, což je druhá zachycená raketa z Íránu za týden.
Pět íránských fotbalistek získalo humanitární víza od Austrálie po výzvě Donalda Trumpa adresované Anthonymu Albanesovi.
Trump tvrdí, že jakmile Spojené státy dokončí vojenskou operaci proti Íránu, Teherán již po dlouhou dobu nebude mít žádné zbraně proti USA, Izraeli ani žádným spojencům USA v regionu.
Trump byl dotázán, zda USA přijmou nějakou odpovědnost za útok na dívčí základní školu v íránském Minabu poté, co americká raketa Tomahawk zasáhla námořní základnu vedle ní.
Americký prezident říká:
No, já jsem to neviděl.
Říká, že tomahawky používají i jiné země a že incident je vyšetřován.
Při útoku zahynulo 168 lidí, z nichž většina byly děti.
Trump říká, že válka s Íránem skončí „velmi brzy“
Na otázku, zda si myslí, že válka s Íránem skončí tento týden, Trump odpovídá: „Ne, ale myslím, že brzy. Velmi brzy.“
Donald Trump říká, že měl „velmi dobrý telefonát“ s Vladimirem Putinem.
Mluvili o Ukrajině a „nekonečném boji“ tam, říká.
Mluvili také o Blízkém východě. Putin chce být nápomocný, říká.
V první části této otázky byl také dotázán, zda schvaluje nového nejvyššího vůdce Íránu, což zcela ignoroval.
Írán říká, že jakákoli arabská a evropská země, která vyhostí americké a izraelské vyslance, bude moci volně využívat Hormuzský průliv
Íránská Islámská revoluční garda (IRGC) uvedla, že jakákoli arabská nebo evropská země, která vyhostí izraelské a americké velvyslance ze svého území, bude mít od úterý neomezený průchod Hormuzským průlivem.
Podle íránské státní televize IRIB IRGC uvedla, že tyto země budou mít „plné právo a svobodu“ proplouvat touto strategickou vodní cestou, pokud přeruší diplomatické styky s Izraelem i Spojenými státy.
Stovky lodí zůstávají zakotveny na obou stranách strategické vodní cesty, zatímco ropné a námořní trhy sledují jakékoli známky toho, že by se plavba úzkým průlivem mohla obnovit. Přibližně pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu obvykle prochází tímto průlivem.
Trump říká: „Jsme hodně napřed oproti našemu původnímu harmonogramu.“
Řekl bych, že jsme asi nečekali, že po měsíci budeme tady.
„Chceme se zapojit,“ opakuje ohledně íránského vedení. Budoucí vůdce země by podle něj měl „být schopen udělat něco mírového pro změnu“.
„Zničili jsme všechny síly v Íránu,“ říká.
USA znají všechna zařízení, kde Írán vyrábí drony, „a jsou zasažena jedno po druhém“, říká.
Trump říká, že dosud bylo zasaženo více než 5 000 íránských cílů, a dodává, že USA by mohly zničit všechny zbývající cíle „za jeden den“.
Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že zahájily rozsáhlou vlnu útoků proti „cílům íránského teroristického režimu v Teheránu“.
Air New Zealand zvýšila ceny letenek a pozastavila své výhledy zisků kvůli „bezprecedentní volatilitě na globálních trzích s leteckým palivem“.
Letecká společnost uvedla, že únorové výhledy předpokládaly průměrnou cenu leteckého paliva 85 USD za barel, ale tento předpoklad již není vzhledem ke konfliktu na Blízkém východě relevantní.
Očekává se, že krize významně ovlivní výnosy ve druhé polovině roku, a proto letecká společnost pozastavila prognózu pro fiskální rok 2026, dokud se trhy s palivem a provozní podmínky nestabilizují.
Letecká společnost provedla úpravy cen letenek a uvedla, že pokud konflikt povede k pokračujícím vysokým nákladům na letecké palivo, bude možná muset přijmout další opatření týkající se cen letenek a upravit svou síť a letový řád. Akcie Air New Zealand v pondělí klesly téměř o 8 %.
Novozélanďané mezitím pocítili dopad na čerpacích stanicích, kde ceny paliva v některých částech země vystoupaly až na 3 NZ$ za litr.
V pondělí premiér Christopher Luxon v rozhovoru s novináři naznačil možné odložení zvýšení daně z paliva o 18 centů, které mělo začít platit příští rok, zatímco ministryně financí Nicola Willis zamítla návrhy na okamžité snížení spotřební daně z paliva.
Musíme si uvědomit, že jakékoli krátkodobé snížení daně z benzínu... nakonec je třeba tuto daň nahradit, což jsme viděli u minulé vlády, když se nahromadil účet ve výši miliardy dolarů a poté bylo nutné tyto náklady znovu zavést.
Ministerstvo obchodu, inovací a zaměstnanosti informovalo, že v zemi jsou již zásoby benzínu, nafty a leteckého paliva na 28 dní a dalších 29 dní paliva je na cestě do Nového Zélandu.
Trump tvrdí, že Írán by zaútočil na USA „do týdne“
Donald Trump také uvedl „důvod“ pro útok USA a Izraele na Teherán.
Dám vám ten nejlepší důvod ze všech. Do týdne by na nás zaútočili, to je stoprocentní.
Byli připraveni. Měli všechny ty rakety, mnohem víc, než si kdokoli myslel, a chystali se na nás zaútočit. Chystali se zaútočit na celý Blízký východ a Izrael, a kdyby měli jadernou zbraň, použili by ji na Izrael, a byl by to velký útok.
Připomínáme, že Trump nikdy nepředložil žádné důkazy pro svá tvrzení, že americko-izraelská vojenská akce proti Íránu byla „preventivní“ tváří v tvář bezprostřední jaderné hrozbě.
Trump opakovaně tvrdil – bez důkazů –, že Teherán začíná znovu budovat jaderný program, který podle něj byl „zničen“ americkými údery v červnu loňského roku. Toto tvrzení použil jako jedno z ospravedlnění pro zahájení společných úderů na Teherán s Izraelem před deseti dny.
„Svět nás nyní respektuje více než kdykoli předtím,“ říká Trump a chválí americkou armádu jako „armádu, která nemá obdoby“.
Znovu také výrazně pohrdá novým nejvyšším vůdcem a říká, že „nikdo nemá tušení“, kdo bude Írán řídit, přestože pro tuto roli byl vybrán Mojtaba Chameneí.
Jejich terorističtí vůdci jsou pryč nebo odpočítávají minuty, než budou pryč. A teď nikdo nemá tušení, kdo budou lidé, kteří budou stát v čele země.
Trump opakovaně odmítl Chameneího jako nepřijatelnou volbu pro vedení Íránu a trval na tom, že musí hrát roli při výběru nového vůdce země. Naznačil také, že americké a izraelské síly mohou zaútočit na syna zesnulého ajatolláha, když o víkendu řekl ABC News, že „pokud od nás nedostane souhlas, dlouho nevydrží“.
Írán je připraven vytvořit společný tým k vyšetření „obvinění“ z raketových útoků na Turecko
Íránský prezident Masoud Pezeshkian sdělil svému tureckému protějšku Recepu Tayyipovi Erdoğanovi, že Teherán je připraven vytvořit společný tým k vyšetření „obvinění“ z íránských raketových útoků na Turecko, informují íránská média.
Turecko oznámilo, že protivzdušná obrana NATO sestřelila íránskou balistickou raketu, která vletěla do jeho vzdušného prostoru, a varovalo, že bude proti takovým hrozbám zasahovat. Incident v jižním Turecku je druhým případem sestřelení íránské rakety za poslední týden.
Austrálie udělila víza pěti íránským fotbalistkám po výzvě Donalda Trumpa
Pět členek íránského ženského fotbalového týmu získalo azyl v Austrálii, potvrdil ministr vnitra Tony Burke.
Burke uvedl, že pět žen je v zemi vítáno a vláda souhlasila s vydáním humanitárních víz.
„Říkám ostatním členkám týmu, že mají stejnou příležitost,“ řekl novinářům v Brisbane.
Donald Trump dříve prohlásil, že Austrálie dělá „strašnou humanitární chybu“, když hráčky v zemi nepřijímá, ale poté, co s premiérem Anthonym Albanesem o této záležitosti hovořil po telefonu, ho pochválil za to, že „se o to postaral“ a „odvedl velmi dobrou práci“.
