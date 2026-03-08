„Velmi nebezpečná osoba“: poplach - Pete Hegseth si libuje v krveprolévání íránské války
8. 3. 2026
Kritici varují, že tento bývalý drsný a bombastický moderátor Fox News není schopen vést americkou armádu v novém nejasném konfliktu na Blízkém východě
Drsně a válkychtivě, zněl spíše jako komiksový tyran než jako vážný státník. „Smrt a zkáza z nebe po celý den,“ chlubil se Pete Hegseth, oblečený v červené, bílé a modré kravatě a kapesníčku, reportérům v Pentagonu poblíž Washingtonu. „Nikdy to neměl být férový boj a není to férový boj. Dáváme jim rány, když jsou na zemi, a přesně tak to má být.“
Hegseth, 45, bývalý moderátor televize Fox News, který nyní velí nejmocnější armádě světa, se tento týden stal tváří války Donalda Trumpa v Íránu. To vyvolalo poplach u kritiků, kteří varují, že ministr obrany – přejmenovaný na „ministra války“ – rychle proměnil Pentagon v základnu pro ideologickou a náboženskou křížovou výpravu.
S machismem, křesťanským nacionalismem a bezohledností vůči životům amerických vojáků, říkají, jsou Hegsethova dětinská vystoupení v televizi zaměřena na uspokojení Trumpovy touhy po válečném štváči hodném mužské sféry. To bylo podpořeno kontroverzním videem na sociálních médiích, které prokládá klipy z hollywoodských trháků jako Statečné srdce, Gladiátor, Superman a Top Gun s Hegsethem a skutečnými záběry útoků v Íránu.
Janessa Goldbeck, výkonná ředitelka neziskové organizace Vet Voice Foundation, řekla: „Pete Hegseth je velmi nebezpečná osoba. Je to bílý křesťanský nacionalista, který má k dispozici arzenál vlády Spojených států a povolení od prezidenta Trumpa k tomu, aby kdekoli a proti komukoli chtěl rozpoutal krvavou řež.“
Hegsethův vzestup by byl pod jakýmkoli jiným vrchním velitelem nemyslitelný. Narodil se v Minneapolis, studoval politologii na Princetonské univerzitě a stal se vydavatelem a redaktorem konzervativního studentského časopisu
Po odchodu z Princetonu vstoupil Hegseth do národní gardy americké armády jako důstojník pěchoty. Během své služby byl nasazen v Guantánamu na Kubě a absolvoval mise v Iráku a Afghánistánu. Později v knize odhalil, že vojákům pod svým velením v Iráku nařídil, aby ignorovali právní rady ohledně toho, kdy mohou podle pravidel boje zabíjet nepřátelské bojovníky.
Hegseth se stal výkonným ředitelem konzervativní zájmové skupiny Concerned Veterans for America, ale v roce 2016 odešel kvůli obviněním z finančního skandálu, sexuálního obtěžování a osobního pochybení.
V roce 2018 mu jeho matka Penelope poslala e-mail, ve kterém napsala: „Jsi tyran žen – to je ošklivá pravda a já nemám žádnou úctu k muži, který ženy ponižuje, lže, podvádí, spí s jinými ženami a využívá je pro svou vlastní moc a ego. Ty jsi takový muž (a to už léta) a jako tvá matka mě bolí a ztrapňuje, že to musím říct, ale je to smutná, smutná pravda.“
Hegseth se následně stal známou tváří v televizi jako přispěvatel a spolumoderátor pořadu Fox & Friends na Fox News, kde často interviewoval Trumpa a obhajoval jeho politiku. Jednou napsal, že v případě vítězství demokratů ve volbách „bude armáda a policie ... nucena učinit rozhodnutí“ a „ano, dojde k nějaké formě občanské války“.
Trump však v roce 2024 zvítězil a nominoval Hegsetha na post ministra obrany. Při jeho slyšení před Senátem senátoři vznesli vážné otázky ohledně jeho minulosti: hanlivé poznámky o ženách sloužících v ozbrojených silách; obvinění, že pil během služby; obvinění ze sexuálního obtěžování a nevhodného chování; jeho problematické působení ve vedení dvou malých neziskových organizací pro veterány; a jeho nedostatek zkušeností pro post, který dohlíží na nejmocnější armádu světa.
Senát se nakonec rozdělil na 50–50, což donutilo viceprezidenta JD Vance, aby rozhodl o rovnosti hlasů. Jako ministr obrany Hegseth slíbil, že na nepřátele „uvalí drtivé a trestající násilí“ a slíbil, že se zbaví „hloupých pravidel boje“ – pravidel, která mají omezit útoky na civilní obyvatelstvo.
Nyní, ve svém prvním týdnu, kdy vede národ skrz temný nový konflikt na Blízkém východě, Hegseth do značné míry upustil od vážnosti tradičního ministra obrany ve prospěch performativních výstřelků stranického komentátora, který se vyžívá v americké schopnosti páchat násilí.
Po léta si pěstoval hypermaskulinní estetiku „svalovce“, která měla zapůsobit na Trumpovu citlivost a pravicové mediální ekosystémy. Nyní, tváří v tvář geopolitické krizi, která vyžaduje nuance a strategickou prozíravost, se mnohým jeví jako někdo, kdo je mimo svou ligu.
Goldbecková, veterán námořní pěchoty, která byla nasazena v zahraničí jako důstojnice ženijního vojska, komentovala: „Kéž bych mohla říct, jak je ministr Hegseth arogantní, tupý a beznadějný ve vedení Pentagonu. Nemohu ani najít slova, která by popsala jeho sebestřednost, která se vyrovná pouze jeho zjevné morální zvrácenosti.“
Dodala: „Nezapomeňme, že Pete Hegseth je bývalý moderátor ranního pořadu Fox News TV a má karikaturní osobnost, mluví jazykem, který považuje za jazyk drsňáka, ale mně jako veteránovi a mnoha mým kolegům, kteří sloužili v boji, připadá jako někdo, kdo je zcela neschopný a předstírá, že má macho osobnost.
Upřímně řečeno, je to trapné. Víme, že tenhle chlap je neschopný. Necítila bych se bezpečně, kdybych Peteovi Hegsethovi svěřila sestavení objednávky DoorDash.“
Bývalí úředníci Bílého domu sdílejí tyto obavy. Brett Bruen, prezident agentury pro veřejné záležitosti Global Situation Room a bývalý ředitel pro globální vztahy v administrativě Baracka Obamy, řekl: „Hegseth není vhodný pro ten druh uklidnění a strategie, které Američané a naši spojenci právě teď potřebují slyšet od Pentagonu.
„Nepotřebují nálepku na nárazník. Nepotřebují jeho chvástání a drzost. Potřebují vědět, že americká armáda je v silných a stabilních rukou, a to, co jsme viděli na jeho prvních několika válečných tiskových konferencích, je neschopnost překročit hranice této osobnosti z Foxu a vstoupit do role vůdce armády naší země v době války.“
Během středeční tiskové konference Pentagonu o válce Hegseth zaujal bombastický tón a o íránských vůdcích řekl: „Jsou vyřízení a oni to vědí. Nebo to alespoň brzy budou vědět. Amerika vyhrává – rozhodujícím, drtivým a nemilosrdným způsobem.“
Kritizoval „falešné zprávy“, když hovořil o šesti armádních záložnících zabitých při íránském útoku na operační centrum v Kuvajtu. „Když se dostane pár dronů nebo se stane něco tragického, je to na titulní stránce novin. Chápu to. Tisk chce jen, aby prezident vypadal špatně. Ale zkuste jednou informovat o realitě. Podmínky této války budeme určovat my na každém kroku.“
Tyto komentáře vyvolaly pobouření kvůli nedostatku empatie vůči padlým Američanům. Jeremy Varon, profesor historie na New School for Social Research v New Yorku, řekl: „To je pobuřující. Všechna média bez ohledu na stranickou příslušnost vyvíjejí národní úsilí, aby uctila památku a poctila mrtvé, a on to vidí pouze jako taktiku, jak svrhnout Trumpa.“
Senát se téměř nezabýval dalším aspektem Hegsethovy osobnosti: jeho sympatizováním s křesťanským nacionalismem. Fotografie ho zachycují se dvěma tetováními spojenými s křižáckou symbolikou. Jedno z nich znázorňuje jeruzalémský kříž – skupinu pěti křížů, která je odedávna spojována se středověkou křižáckou ikonografií – na jeho hrudi.
Vedle něj je vyobrazen meč doprovázený latinským výrazem „Deus vult“, což znamená „Bůh to chce“, slogan historicky spojený s křížovými výpravami a v posledních letech oživený různými krajně pravicovými skupinami. Objevil se na oděvech a vlajkách některých účastníků útoku na Kapitol 6. ledna.
Tyto odkazy nejsou pouze symbolické. Ve své knize z roku 2020 s názvem American Crusade (Americká křížová výprava) Hegseth napsal, že ti, kteří těží z „západní civilizace“, by měli „poděkovat křižákům“. Kniha naznačuje, že demokratická politika sama o sobě nemusí stačit k dosažení cílů jeho politických spojenců, a prohlašuje: „Hlasování je zbraň, ale nestačí. Nechceme bojovat, ale stejně jako naši křesťanští bratři před tisíci lety musíme.“
Objevily se zprávy o ještě znepokojivějším chování. Časopis New Yorker uvedl, že kolega z organizace Concerned Veterans for America si stěžoval, že on a další muž během opilecké epizody v baru během služební cesty opakovaně křičeli „Zabijte všechny muslimy!“.
Hegseth již dříve podpořil doktrínu „sférické suverenity“, což je světový názor odvozený z extremistických přesvědčení křesťanského rekonstrukcionismu (CR). Tato filozofie volá po trestu smrti za homosexualitu a po přísně patriarchálních rodinách a církvích.
Ministr obrany navštěvuje Pilgrim Hill Reformed Fellowship, církev spojenou s Communion of Reformed Evangelical Churches, denominací spoluzaloženou pastorem Dougem Wilsonem, který otevřeně prosazuje teokratickou vizi společnosti, v níž by se ženy měly podřizovat svým manželům a ženám by mělo být odepřeno volební právo. Wilson nedávno vedl bohoslužbu v Pentagonu na pozvání Hegsetha.
Robert P. Jones, prezident a zakladatel think tanku Public Religion Research Institute ve Washingtonu, řekl: „Nejde o jeden nebo dva komentáře. Nejedná se o jednorázové chování. Jde o dlouhodobou veřejně demonstrovanou orientaci, kterou Hegseth má. Nejde jen o glorifikaci násilí, ale o glorifikaci násilí ve jménu křesťanství a civilizace.“
Organizace Military Religious Freedom Foundation (MRFF) uvádí, že obdržela více než 200 stížností od vojáků na vojenské velitele, kteří se odvolávají na extremistickou křesťanskou rétoriku o biblickém „konci světa“, aby ospravedlnili zapojení do války s Íránem. Takový jazyk by mohl být také urážlivý pro arabské spojence a poskytnout Íránu munici, kterou potřebuje k ospravedlnění své vlastní svaté války proti USA.
Jones varoval: „Nepředstavuje to jako něco, co souvisí s veřejností – jde o jaderný program? Jde o podporu terorismu? – což jsou legitimní politické otázky. Vytrhává to z politické sféry a představuje to jako svatou válku údajně křesťanské země proti muslimské zemi.“
Doug Pagitt, pastor a výkonný ředitel progresivní křesťanské skupiny Vote Common Good, porovnává Hegsethův pohled na svět s historickou herezí Konstantina, který údajně namaloval kříž na svůj štít, aby dobyl ve jménu Boha – teologii, od které se širší křesťanská církev po hrůzách křížových výprav po staletí snažila distancovat.
Pagitt řekl: „Zdá se mi, že Pete Hegseth má světový názor, který je zkreslený směrem k myšlence, že tato administrativa má zvláštní božské poslání. Věří – protože to řekl – že Bůh jedinečným způsobem určil Donalda Trumpa a ty, které si vybral, aby dosáhli velmi konkrétních cílů ve světě.
„Pete Hegsethova vlastní verze křesťanství je založena na určitém křesťanském pokroku, který přichází prostřednictvím nadvlády vlád národů. Věří, že armáda je nejen k dispozici pro jeho účely, ale že je tu také proto, aby plnila Boží plán pro svět.“
