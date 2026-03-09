Finský prezident porovnal náklady na bojové akce v Íránu s roční pomocí Ukrajině
Finský prezident také zdůraznil, že první týden bojů v Íránu stál asi 40 miliard dolarů, což se téměř vyrovná ročním nákladům evropských zemí na pomoc Ukrajině.
Celková evropská podpora Ukrajině od roku 2022 se odhaduje na 290–350 miliard dolarů, uvedl.
Stubb také poznamenal, že Ukrajina by mohla z konfliktu na Blízkém východě těžit. Podle něj kvůli útokům USA a Izraele na Írán a odvetným úderům Teheránu "Írán a Rusko v současnosti nejsou schopny spolupracovat v raketovém a obranném průmyslu".
Kromě toho může přesun pozornosti světového společenství na Írán vytvořit příležitosti pro diplomacii ohledně Ukrajiny, čímž se dá "prostor vyjednavačům najít nějaké řešení bez přílišné pozornosti," dodal finský prezident.
