Guinea nařizuje rozpuštění 40 politických stran, včetně tří hlavních opozičních skupin
9. 3. 2026
Guinea rozpustila 40 politických stran, včetně tří hlavních opozičních skupin, nočním dekretem, méně než dva měsíce poté, co byl bývalý vůdce junty Mamady Doumbouya uveden do úřadu prezidenta.
Doumbouya, který vládl Guineji železnou rukou, byl zvolen koncem prosince ve volbách, ze kterých byli všichni hlavní opoziční lídři vyloučeni.
Guinejský ministr teritoriální správy a decentralizace nařídil v pátek pozdě večer rozpuštění stran kvůli "nesplnění jejich povinností".
Dekret je také zbavil kontroly nad jejich majetkem.
Od svého nástupu k moci v roce 2021 při převratu Doumbouya tvrdě potíral občanské svobody a zakázal protesty.
Političtí oponenti byli zatčeni, postaveni před soud nebo vyhnáni do exilu, zatímco se šíří nucená zmizení a únosy.
Mezi rozpuštěnými skupinami jsou tři hlavní politické strany Guineje: Unie demokratických sil Guineje (UFDG) vedená exilovým lídrem Cellou Daleinem Diallem, Shromáždění lidu Guineje (RPG) vedené bývalým prezidentem Alphou Condé a Unie republikánských sil (UFR).
"Toto rozpuštění znamená okamžitou ztrátu právní subjektivity a postavení zúčastněných stran," uvádí rozhodnutí.
To zahrnuje "všechny politické aktivity" i používání "zkratek, log, emblémů a dalších charakteristických symbolů" spojených se skupinami, uvedla organizace.
Majetek stran byl podle dekretu zabaven s kurátorem fondu jmenovaným k dohledu nad jeho převodem, aniž by bylo specifikováno komu nebo jakému subjektu.
Hnutí občanské společnosti v sobotu odsoudila rozpuštění stran a označila jej za autokratické uchopení moci.
Ibrahima Diallo, lídr prodemokratické Národní fronty na obranu ústavy (FNDC), uvedl, že tento krok "formalizoval diktaturu, která je nyní zavedena jako způsob vládnutí. Země se propadá do hluboké nejistoty."
Dva známí aktivisté FNDC, Oumar Sylla, známější jako Fonike Mengue, a Mamadou Billo Bah, jsou pohřešovaní od července 2024.
Zdroj v angličtině: ZDE
