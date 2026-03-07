Jak se radostně podílíme na válečných zločinech
7. 3. 2026 / Derek Sayer
Síla bezmocných a válka proti Íránu
Varovali jsme vás: totální zničení Gazy nebylo výjimkou, byl to plán, jak rozdrtit každého, kdo se postaví proti plutokratickému imperialismu ztělesněnému USA/Izraelem a jejich globálními spojenci.
Jednejte hned: braňte mezinárodní právo před bezprávím, než se rozkol stane nevratným.
Francesca Albanese, příspěvek na X, 1. března 2026
28. února vydal kanadský premiér Mark Carney prohlášení o tom, co jemně nazval „nepřátelskými akcemi souvisejícími s Íránem na Blízkém východě“. Neoznačil je za „nepřátelské akce iniciované Izraelem“ nebo „nepřátelské akce iniciované USA“, a to navzdory skutečnosti, že tyto nepřátelské akce vznikly v důsledku takzvaného „preventivního úderu“ Izraele a USA na Írán dříve toho dne, píše kanadský profesor Derek Sayer.
„Kanada,“ prohlásil premiér ve svém prohlášení, „podporuje kroky Spojených států, které mají zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a zabránit jeho režimu v dalším ohrožování mezinárodního míru a bezpečnosti“ (zdůraznění moje). Jednalo se o jasnou podporu nejen (údajných) politických cílů vojenské akce USA, ale i samotné akce.
Preventivní masakry
Co tedy Kanada vlastně podporuje? A stejně tak, proti čemu se staví?
Během první vlny útoků izraelské a americké rakety zavraždily nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího spolu s jeho dcerou, zetěm, vnoučaty a snachou. Chameneího manželka zemřela na následky zranění 2. března. IDF se chlubila, že „v první minutě“ útoku zabila 40 nejvyšších íránských velitelů, včetně náčelníka generálního štábu ozbrojených sil generálmajora Abdolrahima Mousaviho. Bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínedžád – civilista – byl také zabit při izraelském raketovém útoku na jeho dům.
Tyto cílené vraždy byly tak úspěšné, že 3. března Donald Trump řekl novinářům: „Většina lidí, které jsme měli na mysli [jako nástupce Chameneího], je mrtvá… A teď máme další skupinu. Podle zpráv jsou možná také mrtví. Takže hádám, že přijde třetí vlna. Brzy nebudeme znát nikoho.“
Oběťmi nebyli pouze vojenští a političtí vůdci. Podle íránského Červeného půlměsíce si první den války vyžádal 555 mrtvých po celém Íránu.
Od té doby pokračuje každý den bombardování, přičemž obzvláště těžce zasaženo bylo hlavní město Teherán. Do 5. března dosáhl počet obětí 1 230, což je více než počet lidí zabitých při útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023, který šokoval svět a vyvolal izraelskou „válku“ v Gaze.
Tisíce kilometrů daleko, u pobřeží Srí Lanky, „americká ponorka potopila íránskou válečnou loď, která se domnívala, že je v mezinárodních vodách v bezpečí. Místo toho byla potopena torpédem. Tichá smrt.“ Cituji amerického ministra války – už se mu neříká ministr obrany – Petea Hegsetha. Bylo nalezeno 87 těl.
Válka se mezitím rozšířila do Libanonu, kde Izrael provádí kobercové bombardování a nařídil více než půl milionu lidí evakuovat jižní předměstí Bejrútu.
Nejhorší je, že raketový útok na dívčí základní školu Shajareh Tayyebeh v Minabu v jižním Íránu zabil nejméně 165 lidí, z nichž většina byly školačky ve věku 7 až 12 let.
Izrael se od masakru v Minabu distancuje a prohlašuje, že „nenašel žádnou souvislost s našimi operacemi“. Pentagon „vyšetřuje“, ale Pete Hegseth ujistil svět, že „my samozřejmě nikdy nemíříme na civilní cíle“, a americký ministr zahraničí Marco Rubio protestuje: „Spojené státy by záměrně nemířily na školu.“
Ani Carney, ani kanadská ministryně zahraničí Anita Anand dosud nevyslovili ani slovo lítosti nad masakrem v Minabu. Ve skutečnosti se o něm vůbec nezmínili. Ale zatímco mlčí o tom, co je přinejmenším tragickým příkladem vedlejších škod, spěchají s odsouzením „úderů Íránu na civilní infrastrukturu na Blízkém východě“.
Podle Anandové jsou to odvetné údery Íránu, nikoli izraelsko-americká agrese, kterou Kanada podporuje, které „představují nepřijatelnou eskalaci a zjevný pokus o další destabilizaci regionu“. První evropská politička, která veřejně reagovala na válku, komisařka EU Ursula von der Leyenová, také odsoudila íránské „bezohledné a nevybíravé útoky“ jako „flagrantní porušení … suverenity a jasné porušení mezinárodního práva“, aniž by zmínila, natož odsoudila, izraelsko-americké akce, které je vyprovokovaly.
To je samozřejmě absurdní. Na otázku NBC News, proč Írán útočí na americké základny v sousedních státech Perského zálivu, dal íránský ministr zahraničí jedinou vhodnou odpověď: „No, protože nás bombardujete z těch základen? Co chcete, abych řekl?“
Realismus založený na hodnotách?
Carneyho podpora izraelsko-amerických útoků na Írán byla pro mnoho lidí v Kanadě i v zahraničí nepříjemným šokem, vzhledem k jeho široce oceňovanému projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu o něco více než měsíc dříve.
Carney zahájil svůj projev v Davosu uznáním „rozporu ve světovém řádu, konce příjemné fikce a začátku tvrdé reality, kde geopolitika – kde velká, hlavní moc – nepodléhá žádným omezením ani omezením.“ Ale, jak argumentoval,
ostatní země, zejména střední mocnosti jako Kanada, nejsou bezmocné. Mají schopnost vybudovat nový řád, který zahrnuje naše hodnoty, jako je dodržování lidských práv, udržitelný rozvoj, solidarita, suverenita a územní celistvost jednotlivých států.
Síla méně mocných začíná upřímností.
Carney připomněl podobenství bývalého českého prezidenta Václava Havla o pražském zelináři, který každé ráno vyvěšuje do výlohy nápis „Proletáři všech zemí, spojte se“, nikoli proto, že by tomu věřil, ale „aby se vyhnul potížím, dal najevo poslušnost a vycházel s ostatními“. Carney naléhavě vyzval: „Přátelé, je čas, aby firmy a země sundaly své nápisy.“
Střední mocnosti jako Kanada by měly ve své zahraniční politice přijmout „realismus založený na hodnotách“. Tento přístup představil jako
principiální i pragmatický – principiální v našem závazku k základním hodnotám, suverenitě, územní celistvosti, zákazu použití síly, s výjimkou případů, kdy je to v souladu s Chartou OSN, a respektování lidských práv, a pragmatický v tom, že uznává, že pokrok je často postupný, že zájmy se liší a že ne každý partner bude sdílet všechny naše hodnoty.
Carneyho hodnotově orientovaný realismus se zdá být rozpadlý tváří v tvář první zkoušce.
Ať už je režim ajatolláhů jakkoli odporný z hlediska lidských práv, jak je prohlašuje – i když ne vždy dodržuje – Západ, izraelsko-americký útok nepochybně porušil suverenitu a územní celistvost Íránu a je zjevně v rozporu s Chartou OSN a mezinárodním právem.
Článek 2(4) Charty OSN kategoricky stanoví, že „všichni členové se ve svých mezinárodních vztazích zdrží hrozby nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu“. Jakkoli zlý může být jakýkoli režim, síla může být použita k dosažení změny režimu pouze v případě, že to schválí Rada bezpečnosti OSN.
Článek 51 sice povoluje použití síly v sebeobraně, ale to se chápe jako „v reakci na skutečný nebo skutečně bezprostředně hrozící ozbrojený útok“. Preventivní obranná akce je přípustná pouze tehdy, pokud je riziko útoku „okamžité, nepřekonatelné a neponechává žádnou volbu prostředků ani čas na rozmyšlenou“ (tzv. Caroline Test).
To však nebyl tento případ. Navzdory tvrzení tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové, že „prezident měl na základě faktů pocit, že Írán chystá útok na Spojené státy“, úředníci administrativy sdělili zaměstnancům Kongresu na soukromých briefinzích 1. března, že „americké zpravodajské služby nenaznačovaly, že Írán chystá preventivní útok proti USA“. Mají nyní Trumpovy pocity přednost před mezinárodním právem?
Válka z vlastní vůle
Zda byla akce USA podniknuta s cílem zabránit Íránu v získání jaderné zbraně, jak tvrdí Carney, je také velmi sporné. Je pravděpodobnější, že se jedná o záminku pro válku, podobně jako falešné tvrzení George W. Bushe, že Saddám Husajn vlastnil zbraně hromadného ničení v období před válkou v Perském zálivu v roce 2003. Rozdíl v tomto případě spočívá v tom, že USA se ani nepokusily získat podporu OSN pro tento útok.
Trump opakovaně tvrdil, že USA „úplně a zcela zničily“ jaderné kapacity Íránu, když je v červnu 2025 bombardovaly. Může se jednat pouze o typické trumpovské chvástání, ale 3. března Rafael Grossi, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), uvedl, že jeho inspektoři neobjevili žádné důkazy o „systematickém a strukturovaném programu výroby jaderných zbraní“.
Před útokem byla jednání o jaderné otázce mezi Íránem a USA v plném proudu a zdálo se, že směřují k příznivému výsledku. Ománský ministr zahraničí, který v jednáních zprostředkovával, řekl moderátorce pořadu CBS News „Face the Nation“ Margaret Brennanové 27. února, že je přesvědčen, že „mírová dohoda je na dosah“.
Vysvětlil, že Írán je připraven souhlasit s dohodou, podle níž „nikdy nebude mít jaderný materiál, z něhož by bylo možné vyrobit bombu“, jeho stávající zásoby obohaceného uranu budou „ředěny na nejnižší možnou úroveň ... a přeměněny na palivo“ a bude provedena „úplná a komplexní kontrola ze strany IAEA“.
Na otázku, zda se obává, že „Izrael plánuje první úder, i když USA a Írán souhlasí s jednáním“, Albusaidi odpověděl: „Doufám, že tomu tak není.“
Tato obava pravděpodobně vysvětluje, proč se ománský ministr vůbec rozhodl vystoupit na veřejnosti. Jak na to poukazuje Triti Parsi, chtěl světu jasně sdělit, že ačkoli „to, čeho bylo ve vyjednáváních skutečně dosaženo, je zcela bezprecedentní … vše nasvědčuje tomu, že Trump nepřijme kladnou odpověď. Že velmi brzy zahájí válku podle svého uvážení.“
Marco Rubio později prozradil tajemství, když řekl tisku, že „bezprostřední ozbrojený útok“, který provedly USA k zahájení takzvaného „preventivního obranného úderu“, byl ve skutečnosti izraelský úder na Írán. Logika je přímo z knihy Josepha Hellera Catch-22:
Prezident učinil velmi moudré rozhodnutí – věděli jsme, že Izrael podnikne akci [proti Íránu], věděli jsme, že to vyvolá útok proti americkým silám, a věděli jsme, že pokud proti nim nepůjdeme preventivně, než tyto útoky zahájí, utrpíme vyšší ztráty.
Pobouřen návrhem, že by mohl být loutkou Bibiho Netanjahua, Donald Trump následně popřel, že by USA byly Izraelem „vtaženy do války“ („Myslím, že oni [Írán] měli v úmyslu zaútočit jako první, a já jsem nechtěl, aby k tomu došlo. Takže pokud vůbec, tak jsem možná donutil Izrael k akci“). To však jen potvrzuje, že se skutečně jednalo o válku z vlastní vůle.
Rozpor v kanadské zahraniční politice
Carneyho podpora izraelsko-amerického útoku sklidila v Kanadě i jinde hodně kritiky. Lloyd Axworthy – žádný „radikální levicový blázen“, ale respektovaný bývalý ministr zahraničí ve vládě Jeana Chrétiena – poukázal na zjevné pokrytectví:
Reakce Kanady na americko-izraelské útoky na Írán odhaluje rozpor v jádru naší zahraniční politiky.
Odvoláváme se na mezinárodní právo a „pravidla založená na mezinárodním řádu“, když se protivníci dopouštějí protiprávních činů, ale stejná pravidla zcela opouštíme, když bombardování provádějí Američané – jejichž současnou vládu nyní 60 % Kanaďanů vnímá jako hrozbu.
Axworthy pouze opakuje Carneyho vlastní přiznání v Davosu, „že mezinárodní právo [bylo] uplatňováno s různou přísností v závislosti na totožnosti obviněného nebo oběti“.
„Dvojí metr je zřejmý,“ pokračuje Axworthy: „když Rusko použije sílu bez zákonného důvodu [jako při invazi na Ukrajinu], je odsouzeno jako psanec; když USA udělají něco právně analogického, klaníme se jim ve snaze získat si jejich přízeň.“
Co je v kontextu tohoto článku ještě důležitější, Axworthy zpochybňuje, zda podpora USA v této nelegální válce je vůbec v národním zájmu Kanady – právě kvůli novému světovému nepořádku (nebo jak to Sandra Kendzior nazývá, „nulovému světovému řádu“), který popisuje Carney a v němž „střední mocnosti musí jednat společně, protože pokud nejsme u stolu, jsme na jídelním lístku ...“
„Neměli bychom dovolit, aby vzestup tvrdé síly zastřel náš pohled na skutečnost, že síla legitimity, integrity a pravidel zůstane silná, pokud se rozhodneme je společně uplatňovat,“ pokračoval Carney. To mimo jiné znamená „jednat důsledně a uplatňovat stejná měřítka na spojence i rivaly“ (zdůraznění moje).
Kanadská podpora izraelsko-americké války proti Íránu tedy není jen neprincipiální. Podle Carneyho vlastních předpokladů je také nepraktická. „Pro zemi, která se ve své bezpečnosti spoléhá více na právo než na sílu,“ uzavírá Axworthy, „to není realismus, ale lehkomyslnost.“
Pokud Kanada schvaluje útok USA na Írán, co pak řekneme, pokud se Trump rozhodne splnit své opakované hrozby pohlcení Grónska („Myslím, že ho dostaneme“) a učinit z Kanady „milovaný a krásný 51. stát“? Kdo nám pak pomůže?
Vrátit cedule zpět
Mark Carney není zdaleka hloupý a ačkoli je v politice nováčkem, jeho zkušenosti s pohybem v nejvyšších kruzích mezinárodní správy nemají mezi Kanaďany konkurenci. Ví, že – jak později přiznal reportérovi Toronto Star – „Spojené státy a Izrael jednaly bez zapojení Organizace spojených národů nebo konzultace se spojenci, včetně Kanady“, a že útok je „na první pohled v rozporu s mezinárodním právem“.
Musí si také být dobře vědom toho, že jeho podpora americké akce zklame mnoho jeho příznivců – nejen mezi progresivní levicí, ale i mezi umírněnějšími kanadskými občany – a to nejen proto, že to, co mu umožnilo zvrátit obrovský náskok Pierra Poiliévreho v průzkumech veřejného mínění a vyhrát federální volby, byla jeho vnímaná ochota postavit se americkému šikanování. Jeho slogan „Elbows Up!“ (Lokty nahoru!) byl geniální tah, který připomínal Gordieho Howeho a Terryho Foxe, kteří přišli na pomoc národu v době nouze.
První kanadský průzkum veřejného mínění od izraelsko-amerického útoku na Írán, který provedla agentura Angus Reid, nevěstí pro Carneyho nic dobrého: 35 % respondentů útok podpořilo, 48 % bylo proti a 17 % si nebylo jistých. Pro liberální vládu bylo nejvíce znepokojivé zjištění, že pouze 17 % bývalých liberálních voličů – jinými slovy těch, kteří Carneyho zvolili – jeho postoj podpořilo.
Carneyho podpora izraelsko-amerického útoku také zjevně nijak nepřispívá k našemu postavení u středních mocností, s nimiž se snažil spolupracovat na „budování toho, v co věříme, místo čekání na obnovení starého řádu... něčeho většího, lepšího, silnějšího, spravedlivějšího...“ Tak co se děje?
Carney nemusel podporovat Trumpův útok na Írán. Vyvstává tedy nevyhnutelná otázka: proč to udělal?
V případě Španělska čtěte páteř
Carney není jediný, kdo se ocitl v tomto dilematu. Útok USA a Izraele na Írán vedl k nejistotě, jak na něj reagovat v západních hlavních městech.
Ačkoli norský premiér Gahr Støre si stěžoval, že „útoky z dnešního rána a rozšíření konfliktu do sousedních zemí Íránu nejsou v souladu s mezinárodním právem“, Španělsko bylo jediným členem EU, který útok USA a Izraele jednoznačně odsoudil.
Premiér Pedro Sánchez odmítl USA povolení k použití společných základen pro útoky na Írán, což vedlo Trumpa k výhrůžce: „Přerušíme veškerý obchod se Španělskem. Nechceme mít se Španělskem nic společného.“ Sánchez se nenechal zlomit a prohlásil, že jeho země „nebude spolupachatelem něčeho, co je špatné pro svět – a co je také v rozporu s našimi hodnotami a zájmy – jen ze strachu z odvetných opatření ze strany někoho jiného. “
4. března Karoline Leavitt ujistila novináře: „Myslím, že [Španělsko] včera jasně a zřetelně vyslechlo prezidentovo poselství. Pokud vím, během posledních několika hodin souhlasili se spoluprací s americkou armádou.“
Zda je to známkou americké nejistoty, nebo jen další z běžných lží Bílého domu™, nemohu říci, ale José Manuel Albares brzy uváděl věci na pravou míru:
Postoj španělské vlády k válce na Blízkém východě, bombardování Íránu a využívání našich základen se ani o píď nezměnil. Náš postoj „ne válce“ zůstává jasný a jednoznačný ... Ona je možná tisková mluvčí Bílého domu, ale já jsem španělský ministr zahraničí a říkám jí, že náš postoj se vůbec nezměnil.
Vezměte si to k srdci, pane Carney. Takhle možná vypadá „realismus založený na hodnotách“. Jak Václav Havel věděl lépe než většina lidí, když jde do tuhého, žít v pravdě vyžaduje odvahu.
Mezi mlýnskými kameny?
Ostatní lídři EU byli opatrnější. Bezprostředně po útocích většina z nich odsoudila íránský režim a několik z nich uvítalo smrt Chameneího. Netřeba dodávat, že íránské odvetné údery byly všeobecně odsuzovány. Je však pozoruhodné, že zatímco nikdo nenásledoval Sáncheze v odmítnutí izraelsko-americké akce, nikdo nenásledoval ani Carneyho v vyjádření podpory. Na to musel počkat na Austrálii a Nový Zéland.
Dokonce i Německo, jehož politika vůči Blízkému východu se zdá spočívat v odčinění své role v holocaustu tím, že usnadňuje genocidu v Palestině, se raději příliš viditelně nepřidává k Trumpovi. Tázán na legálnost izraelsko-americké operace, kancléř Friedrich Merz diplomaticky vyhnul se otázce: „Kategorizace událostí podle mezinárodního práva bude mít relativně malý účinek. Není to vhodná chvíle poučovat naše partnery a spojence. Navzdory našim výhradám sdílíme mnoho z jejich cílů.“ Opět se vyhnul otázce, když byl dotázán po setkání s Trumpem 4. března.
Velká Británie, Francie a Německo vydaly 1. března společné prohlášení, v němž odsoudily „bezohledné a nepřiměřené raketové útoky Íránu proti zemím v regionu“ a slíbily, že „budou spolupracovat s USA a spojenci v regionu … případně prostřednictvím nezbytných a přiměřených obranných opatření k zničení íránské schopnosti odpalovat rakety a drony u jejich zdroje“. Opět se zdržely vyjádření podpory samotnému izraelsko-americkému útoku, o kterém se prohlášení nezmiňuje.
Následující den začal francouzský ministr pro evropské a zahraniční záležitosti Jean-Noël Barrot distancovat Francii od Izraele a USA. Na otázku novináře, zda „Francie dnes považuje tuto válku za oprávněnou, protože ji neodsoudila“, odpověděl: „Nebyli jsme informováni a neúčastnili jsme se vojenských operací zahájených Spojenými státy a Izraelem … pouze před Bezpečnostní radou mohly mít takové operace legitimitu podle mezinárodního práva.“
V projevu k národu o situaci na Blízkém východě ve francouzské televizi 3. března prezident Emmanuel Macron kategoricky prohlásil, že izraelsko-americké útoky jsou „v rozporu s mezinárodním právem“ a Francie „je nemůže schvalovat“. Italský ministr zahraničí Guido Crosetto rovněž řekl parlamentu 5. března, že americko-izraelský útok „porušuje mezinárodní právo“, a potvrdil, že Itálie o něm předem nevěděla.
Evropané se ocitli v dilematu, kdy nechtějí vyprovokovat hněv – a ekonomické či jiné odvetné opatření – „tatínka“ (jak nazval Trumpa generální tajemník NATO Mark Rutte) a zároveň nechtějí být vtaženi do nelegální války, která by se mohla snadno vymknout kontrole.
A co ta „zvláštní vztah“?
Snad nejzábavnější výklady předvedl britský premiér Keir Starmer. Keir nemohl být nadšený z toho, že ho Trump a Netanjahu dostali do úzkých méně než týden poté, co ho v doplňkových volbách v Gortonu a Dentonu porazila Strana zelených, jejíž lídr Zack Polanski je hlasitým kritikem izraelské genocidy v Gaze.
Starmer se snažil balancovat mezi uklidňováním Trumpa a odrážením domácích kritiků zprava i zleva, ale nakonec, jak se dalo očekávat, neuspokojil ani jednu stranu. Ve svém projevu v Dolní sněmovně 2. března jasně uvedl, že „Spojené království se nezúčastnilo počátečních útoků USA a Izraele na Írán“ a „toto rozhodnutí bylo záměrné“.
Starmer skutečně odmítl žádosti USA o využití britských vojenských základen pro první útok na Írán. Rozzuřený Trump si stěžoval, že „nejsme spokojeni s Velkou Británií“ a „nemáme co do činění s Winstonem Churchillem“. „Měl by nám bez otázek a váhání poskytnout věci jako základny,“ řekl 5. března deníku New York Post.
Starmer však pokračoval: „Nyní je jasné, že pobuřující reakce Íránu se stala hrozbou pro naše partnery, naše zájmy a naše spojence.“ Z tohoto důvodu byl nyní připraven změnit postoj Británie a umožnit USA využívat britské základny „k zničení [íránských] raket u zdroje, v jejich skladech nebo na jejich odpalovacích rampách“.
„Aby bylo jasno,“ zdůraznil, „využití britských základen je striktně omezeno na dohodnuté obranné účely. Spojené království se nezapojilo do ofenzivních operací USA.“
Starmer, který je povoláním právník – kdysi právník zabývající se občanskými právy a také ředitel britské státní prokuratury – byl jistě, jak naznačil Trump, „znepokojen nezákonností“. Poslancům řekl, že vláda zveřejní své právní stanovisko (což také udělala), a vysvětlil
Všichni si pamatujeme chyby v Iráku a poučili jsme se z nich. Jakékoli kroky Spojeného království musí mít vždy zákonný základ a promyšlený plán. To je princip, který jsem uplatnil při rozhodnutích, která jsem o víkendu učinil.
Na rozdíl od Macrona se Starmer ve svém projevu – ani nikde jinde, pokud je mi známo – nevyjádřil k zákonnosti izraelsko-amerického útoku na Írán.
5. března německý ministr zahraničí Johann Wadephul řekl novinářům v Berlíně, že „Německo se této války neúčastní. A tak to zůstane i nadále“, a 6. března Macron údajně ujistil uživatele sociálních médií, že „Francie není součástí této války. Nejsme v boji a do této války se nezapojíme“.
Naproti tomu britský ministr zahraničí David Lammy vyvolal rozruch, když řekl divákům pořadu BBC Breakfast téhož rána, že „existuje právní základ pro účast královského letectva na útocích na íránská raketová zařízení“ (na rozdíl od toho, že Spojené království pouze umožňuje USA používat britské základny k jejich odpalování). Mark Carney rovněž odmítl „kategoricky vyloučit účast. Budeme stát při našich spojencích, když to bude mít smysl.“
Británie a Francie mezitím přesunuly lodě, letadla a vojáky na Blízký východ, údajně za účelem pomoci USA při „obranných“ útocích na raketová zařízení nebo ochrany svých občanů a spojenců. Není těžké si představit, jak by se situace mohla zhoršit.
Proč?
Ať už je tento cirkus čímkoli, rozhodně nejde o spojení středních mocností, které bojují proti moci s realismem založeným na hodnotách. Opuštění principů je nepopiratelné.
Ale jak poznamenal Lloyd Axworthy v souvislosti s Kanadou, ani to není zrovna dobrá pragmatika. Co mohou Kanada, Austrálie, Velká Británie nebo země EU získat z izraelsko-americké války, která, pokud se dá věřit předchozím zkušenostem (Libye, Irák, Afghánistán, Sýrie), přinese jen další chaos na Blízkém východě a příliv nových uprchlíků?
Musíme se tedy znovu zeptat, proč to dělají? Bezpochyby existuje řada důvodů, včetně strachu z amerických cel a sankcí, síly sionistických lobbistických skupin, jako je Labour Friends of Israel ve Velké Británii, a (pro některé) vyhlídky na zisky z prodeje zbraní, ropy nebo poválečné rekonstrukce bombardovaných míst na riviéry.
Nemůžeme také ignorovat hluboký rasismus, který je základem toho, jak Benjamin Netanjahu a Donald Trump rámují tyto války jako „bitvu civilizace proti barbarství“. Ve svém projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci 14. února Marco Rubio představil nestydatě imperialistickou agendu pro „nové západní století“:
Jsme součástí jedné civilizace – západní civilizace. Jsme spojeni nejhlubšími pouty, jaká mohou národy sdílet, utvářenými staletími společné historie, křesťanské víry, kultury, dědictví, jazyka, předků a obětí, které naši předkové společně přinesli pro společnou civilizaci, jejíž jsme se stali dědici ... A to je to, co bráníme: velkou civilizaci, která má všechny důvody být hrdá na svou historii, věřit ve svou budoucnost a usilovat o to, aby vždy byla pánem svého vlastního ekonomického a politického osudu.
Ale pokud se zeptáme, jak bylo něco takového možné – jak se západní svět dostal tam, kde je dnes – věřím, že odpověď leží pod troskami v Gaze.
Více než dva roky, z nichž většinu strávil v Bílém domě Joe Biden, nikoli Donald Trump, se Západ podílel na zjevných válečných zločinech a pravděpodobném genocidě v Gaze, podporoval je nebo v nejlepším případě před nimi zavíral oči. Západní demokracie dodávaly Izraeli zbraně, poskytovaly mu diplomatickou ochranu v OSN a trestaly disidenty doma, zatímco od BBC po New York Times se ochotná média stala mluvčím izraelské hasbary.
Jedná se o hluboce korupční proces pro všechny zúčastněné. Pokud mi nevěříte, přečtěte si text Václava Havla „Moc bezmocných“.
Když byl v únoru 2025 dotázán, proč si myslí, že Demokratická strana je bezmocná čelit útoku Donalda Trumpa na demokracii, spisovatel Ta-Nahisi Coates odpověděl: „Řekl bych, že pokud nedokážete stanovit hranici u genocidy, pravděpodobně nedokážete stanovit hranici u demokracie.“ Jeho argument platí obecněji.
Zdroj v angličtině ZDE
