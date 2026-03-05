Smíme zabíjet tyrany?
5. 3. 2026
/
Jiří Hlavenka
čas čtení
2 minuty
A lehčí otázku tam nemáte? Odpověď ano nebo ne samozřejmě neexistuje. Jenom další otázky.
Co atentát na Heydricha? Tam to bylo, řekněme, křišťálově čisté. Země ve válce, cíl byl voják útočící strany, zabili ho obránci země napadené.
Kdyby to provedli Íránci sami? Oni jsou oběťmi, a zejména násilné potlačení protestů před pár týdny znamená, že toto byl tyran naprosto brutálně vraždící vlastní lidi. Asi žádný problém. Izrael? Jemu dlouhodobě vyhrožuje kompletní likvidací. (Kdo to vlastně provedl?)
Lze nějak měřit a posuzovat "odpornost" dané osoby? Asi ano, ale už vidíme, že se dostáváme na tenký led. Ali Chameneí bezpochyby ztělesňoval velmi odpudivý, darebácký režim, sám byl padouchem, který si nezasloužil nic pěkného. Putin? Totéž, tam bych též neváhal - myslím, že už je toho nasbíráno dost na rozsudek. Maduro? Grázl a tuctový diktátor, jakých po světě pobíhají desítky. Někdo na Kubě? Ani nevíme, jak se jmenuje.
Děláme to, abychom změnili tyranský režim, který likviduje vlastní lidi. Dobře - ale kdyby to bylo tak snadné. Madurův režim bez Madura je pořád ten stejný režim: tyran si vytvoří kolem sebe vytvoří partu desperátů, kteří ho ihned (a ještě rádi, všichni baží po moci) nahradí. Systém musí pokračovat, protože kdyby jej oni změnili, budou viset na lampách jako první - všichni mají na rukou krev. (Kdyby v padesátých letech někdo odstranil Gottwalda nebo v osmdesátkách Husáka, změnilo to něco na povaze režimu? Vůbec nic).
Budou se mít Íránci nyní lépe? Vyloučeno to není, je docela možné, že režim byl prohnilý a pukne. To by byl dobrý scénář - jenomže to by potřeboval nějakého režiséra a herce. Dodají jej USA a Izrael? Jak?
Spíš ale myslím, že nikoli; každopádně zvenčí změnu provést nelze, takže zůstane jen u bomb shůry. Ale nemůžete bombardovat donekonečna. Ajatolláhů je v Íránu mimochodem asi pět tisíc.
A víc k tomu napsat neumím.
Pozn. JČ: Pan Hlavenka se tentokrát mýlí. Nebo přesněji: Vyhýbá se problému. Existuje mezinárodní právo. To zakazuje útočit na státy, třeba i když jsou to vražedné diktatury, pokud na vás samy nezaútočily. Budeme-li tolerovat tento Trumpův a Netanjahův válečný zločin, dožijeme se toho, že Putin bude beztrestně bombardovat Prahu. Není možné, aby si autoritáři dělali co se jim zachce, a volně porušovali mezinárodní právo. Ustanovení, že je zakázáno útočit na stát, který vás sám zrovna nenapadl, bylo zavedeno po druhé světové válce z velmi dobrých důvodů.
