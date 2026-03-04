Nezavádějte univerzitní školné! Jak idiotské britské vlády likvidují britské univerzity
4. 3. 2026 / Jan Čulík
Už jsem o tom tady několikrát psal: zavedení univerzitního školného podle amerického vzoru je absolutní cesta do pekla. Američané se nechali zblbnout Donaldem Trumpem a zvolili ho prezidentem, což ohrožuje nyní celký svět, protože drtivá většina Američanů nemá přístup k univerzitnímu vzdělání. Jak neustále opakuji, demokracie nemůže fungovat bez profesionálních, kritických, nezávislých sdělovacích prostředků (jakým Česká televize absolutně není) a bez vzdělaného, kriticky myslícího obyvatelstva.
Spojené státy mají vynikající vědeckou kulturu, ale je to absolutně minimální vrstvička obyvatelstva mezi 340 miliony nevzdělaných občanů.
Británie stupidně sledovala americký vzor a v Anglii (ne ve Skotsku) odebrala univerzitám státní financování a zavedla i pro pregraduanty horentní vysokoškolské školné. Nejhroznější na tom je, jak vyšlo v těchto dnech znovu najevo, že absolventi zřejmě dluh svého školného nikdy nesplatí. Ukázalo se, že britská vláda absolventům účtuje komerční úroky, takže čím víc svůj dluh školného splácejí, tím víc roste.
V Británii se hloupě argumentuje, že univerzity by se neměly financovat obecně ze státem vybraných daní, protože prý "proč mají lidi, kteří na univerzitě nikdy nestudovali, dotovat univerzitní absolventy"? Tento argument je pochybný, protože samozřejmě existence univerzitních absolventů ve společnosti přináší obrovský zisk celé této společnosti, i lidem, kteří na univerzitě nestudovali.
Takže stupidní britská vláda odebrala univerzitám státní financování a sdělila jim, že si musejí začít vydělávat na provoz především ze školného od zahraničních studentů. Toto školné pro zahraniční studenty, nyní po brexitu i pro studenty z EU, je astronomicky vysoké, až 25 000 liber ročně. Je to vykořisťování chudých zemí z rozvojového světa, protože většinou jde o zahraniční studenty odtamtud, kteří jsou financováni svými vládami, kdo by si z vlastní kapsy mohl dovolit zaplatit 25 000 liber ročně.
Jenže poté, co britská vláda nařídila univerzitám, že se musejí samy financovat vydíráním zahraničních studentů, zahájila xenofobní kampaň proti imigrantům. A mezi imigranty počítá i zahraniční studenty. Zakázala jim nyní například zůstat po absolutoriu v Británii a najít si tam zaměstnání, čímž mimochodem připravila Británii o mnoho schopných mladých lidí. Zakázala jim přivézt si do Británie během studia své rodinné příslušníky. Není divu, že požadavek horentního školného spolu s v podstatě nepřátelským postojem vůči zahraničním studentům znamenal, že zahraniční studenti do Británi v podstatě přestali jezdit. Důsledek? Bez jejich školného britské univerzity krachují. Bezva:
BRUTÁLNÍ ŠKRTY Velká univerzita v Glasgow propustí více než 100 zaměstnanců po ztrátě 33 milionů liber
Velká univerzita v Glasgow se chystá propustit více než 100 zaměstnanců v rámci brutální vlny škrtů.
Glasgow Caledonian University (GCU) propustí zaměstnance ve snaze zacelit černou díru ve výši 10 milionů liber.
Stalo se tak poté, co rektorka Mairi Watsonová oznámila, že univerzita utrpěla ztrátu 33 milionů liber v důsledku poklesu mezinárodního náboru studentů.
Napsala: „Za dva roky jsme zaznamenali ztrátu příjmů ve výši 33 milionů liber a musíme přijmout opatření, abychom vyřešili předpokládaný finanční deficit ve výši přes 10 milionů liber v příštím finančním roce.“
Paní Watsonová dodala, že pokud se nepodaří dosáhnout úspor prostřednictvím dobrovolného odchodu, dojde k povinnému propouštění.
Program potrvá do 15. dubna a bude se týkat zaměstnanců pracujících v oblastech přímo zasažených poklesem počtu zahraničních studentů.
Mluvčí univerzity uvedl: „Stejně jako mnoho jiných univerzit v tomto odvětví zaznamenala GCU výrazný pokles v náboru zahraničních studentů.
Za dva roky jsme zaznamenali ztrátu příjmů ve výši 33 milionů liber, což je neudržitelné, a v příštím finančním roce nás čeká předpokládaný finanční deficit ve výši přes 10 milionů liber. Proto musíme urgentně snížit náklady, abychom zajistili finanční udržitelnost univerzity, abychom mohli i nadále poskytovat vysoce kvalitní vzdělání, které naši studenti očekávají a zaslouží si.
„Abychom řešili tento podstatný pokles příjmů, univerzita spustila cílený program dobrovolného odchodu pro zaměstnance pracující v oblastech přímo zasažených poklesem počtu zahraničních studentů a financovaných ze zahraničních příjmů.
„Jsme si vědomi, že toto může být pro všechny naše zaměstnance a studenty znepokojivé období a pro ty, kteří jsou přímo zasaženi, opravdu znepokojivé, ale musíme nyní přijmout tato cílená opatření – aby se univerzita vrátila do udržitelné finanční situace a zajistila, že budeme mít správnou velikost a strukturu pro budoucnost.
