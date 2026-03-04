Rozhovor s oceněným mezinárodním novinářem Philipem Obajim Jr.
4. 3. 2026
1) Setkali jsme se několikrát a uvědomuji si, že jsem se nikdy neptal, co vás původně zaujalo na výzkumu a zpravodajství o ruském vlivu a aktivitách v Africe.
Můj zájem o výzkum a zpravodajství o ruském vlivu a aktivitách v Africe se probudil v roce 2018. V té době jsem od roku 2015 pracoval jako nezávislý zpravodaj pro The Daily Beast, převážně pokrývající protiteroristické akce a konflikty v západní a střední Africe.
Pak se stalo něco, co všechno změnilo: tři ruští novináři – Orchan Džemal, Alexandr Rastorgujev a Kirill Radčenko – cestovali do Středoafrické republiky, aby vyšetřili rané operace skupiny Wagner, která tam právě začala působit. Byli zavražděni v odlehlé oblasti a nikdo nikdy nebyl pohnán k odpovědnosti.
Můj tehdejší redaktor Christopher Dickey mě požádal, abych se na to podíval a zjistil, co bych mohl zjistit. Úzce jsem spolupracoval s naší ruskou zpravodajkou Annou Němcovou a podařilo se nám sestavit podrobný příběh o tom, jak byli zabiti a jak uplynuly hodiny před jejich smrtí.
Tato mise mi otevřela oči ohledně toho, co se skutečně děje se skupinou Wagner ve Středoafrické republice. Vyvolalo to hlubší zvědavost – chtěl jsem pochopit, proč Wagner do země vůbec vstoupil, jaké byly jeho skutečné motivy a jaké jsou širší důsledky sílícího ruského vlivu v Africe.
Především jsem cítil osobní odpovědnost vůči těm třem novinářům, kteří přišli o život při stejné práci jako já. Uctívání jejich památky pokračujícím vyšetřováním a odhalováním těchto aktivit se pro mě stalo hnací silou. Tak začalo mé zaměření na ruské polovojenské skupiny, jejich porušování lidských práv, využívání zdrojů, dezinformační kampaně a širší vliv po celém kontinentu – a od té doby se tomu neúnavně věnuji.
2) Vaše práce s sebou nese významná rizika, zejména během místních vyšetřování. Jaká byla vaše dosavadní nejděsivější zkušenost?
Jedna z nejděsivějších zkušeností, které jsem v práci zažil, se odehrála v prosinci 2023 ve Středoafrické republice. Byl jsem tam a vyšetřoval porušování lidských práv a masakry spojené s ruskými paramilitanty—Wagnerovou skupinou—a jejich operacemi v zemi.
V Béloku ve Středoafrické republice, když jsem se snažil mluvit s horníky, kteří prchali před konfliktem ve vesnicích v severozápadní Středoafrické republice do pohraničních komunit v Kamerunu, jsem byl unesen středoafrickými vojáky. Jednali přímo na rozkaz ruských polovojenských jednotek, které tam toho tolik kontrolují. Zatkli mě, zadrželi a brutálně zbili. Bylo jasné, že mě chtějí zastrašit, abych přestal psát – nebo ještě hůř. Byl jsem mučen a v tu chvíli jsem si opravdu myslel, že možná nevyjdu živý. Bolest byla intenzivní, hrozby skutečné a pobyt v tak odlehlém, bezprávném místě činil útěk nemožným.
Nějak jsem přežil a podařilo se mi utéct, ale zranění jsem si nesl ještě nějakou dobu potom. I tehdy jsem pokračoval v dokumentování příběhů obětí, zejména mladých dívek, které zažily hrozné zneužívání. Ten incident je stále nejblíže smrti, jaký jsem kdy v terénu měl. Připomnělo mi to, jak nebezpečné je odhalovat tato zvěrstva, když mocné, ozbrojené skupiny je chtějí utajit.
Ale nepřestanu. Pravdu o tom, co se děje na místech jako SAR, Mali, Súdán a jinde, je třeba říci, bez ohledu na rizika.
3) Jaké jsou hlavní oblasti vašich vyšetřování?
Mé hlavní oblasti vyšetřování se zaměřují na brutální realitu v západní a střední Africe, kde mocné síly zneužívají zranitelné lidi a zdroje téměř beztrestně.
V posledních několika letech – vlastně od roku 2018 – se většina mé práce zaměřuje na ruské polovojenské skupiny, jako je Wagnerova skupina (a nyní její nástupce, Afrikakorps). Zdokumentoval jsem přes 100 případů jejich zvěrstev: masakry, znásilnění, mučení, rychlé popravy, útoky na uprchlické tábory a hornické vesnice a systematické drancování zlata, diamantů a dalších minerálů za účelem financování ruských válečných snah jinde. Tyto operace často zahrnují úzké vazby na místní vlády, což vede k převratům, bezpečnostním zakázkám, dezinformačním kampaním a politické nestabilitě. Reportoval jsem z míst jako Středoafrická republika a Mali, kde tyto skupiny vytvářejí atmosféru teroru, vysídlují komunity a kontrolují klíčové zdroje.
4) Můžete konkrétněji vysvětlit, jak funguje ruská propaganda v afrických zemích?
Ruská propaganda v afrických zemích není nějaká abstraktní věc, viděl jsem ji zblízka, zakořeněnou v mediálních krajinách a společenských tkáních míst jako Středoafrická republika, Mali, Burkina Faso a dalších. V průběhu let jsem díky vyšetřováním odhalil, že nejde jen o nedbalou dezinformaci, ale o sofistikovaný, státem řízený stroj navržený k podkopávání důvěry v západní instituce, podpoře proruských režimů a podněcování chaosu, který slouží geopolitickým cílům Moskvy. Dovolte mi to podrobněji rozebrat na základě toho, co jsem zdokumentoval.
Za prvé, jednou z nejzákeřnějších taktik je používání "ghostwriterů" neboli falešných novinářů, což jsou neexistující lidé a jejich značky zaplavují místní média prokremelskými narativy. To nejsou skuteční autoři; jsou to vymyšlené persony vytvořené ruskými operativci, často spojené se zpravodajskými frontami jako FSB. Pouze ve frankofonní západní a střední Africe jsme sledovali přes 200 takových článků publikovaných ve více než desítce zemí, pokrývajících vše od protifrancouzských převratů až po tvrzení, že za povstáním stojí západní nevládní organizace. Místní média dostávají skromný poplatek – asi 80 dolarů za kus – za jejich zveřejnění bez kontroly, což vypadá, jako že organické africké hlasy opakují ruský narativ. Je to levné, popíratelné a devastujícím způsobem to ovlivňuje veřejné mínění během voleb nebo nepokojů.
Pak je tu otevřený mediální tlak přes média jako RT Africa a Sputnik, které byly zakázány ve většině Evropy, ale tady prosperují. Nejenže vysílají; investují do měkké síly pořádáním školících workshopů, zájezdů do Moskvy s plně hrazenými náklady a stipendií pro africké novináře, influencery a studenty. Cíl? Proměňte důvěryhodné hlasy v nevědomé zesilovače dezinformací. Hovořil jsem s účastníky, kteří se vrátili chválit ruský "antiimperialistický" postoj, jen aby opakovali fráze o tom, že skutečným teroristou v Sahelu je NATO. To se mísí s operacemi na sociálních sítích: trollí farmy a boti zaplavují platformy jako WhatsApp a Facebook memy, deepfakey a virálními klipy, které obviňují Západ z hladomorů nebo převratů, často načasované tak, aby se shodovaly s aktivitami Wagner/Afrikakorps na místě.
5) Diskuse o africké politice také vyžaduje pochopení, že Afrika je kontinent, nikoli země, a že politická prostředí a dynamika se velmi liší. Které země jsou v současnosti pro vaši práci nejcentrálnější?
Máte naprostou pravdu, Afrika je obrovský kontinent 54 zemí, z nichž každá má své jedinečné politické prostředí, etnické dynamiky, koloniální dědictví a mocenské boje. Spojit to vše dohromady jako "africkou politiku" přehlíží nuance, které dělají mé reportáže tak náročnými a nezbytnými. Moje práce se nesnaží pokrýt celý kontinent; místo toho se zaměřuji na ohniska, kde cizí mocnosti, zejména Rusko, zneužívají chaos pro svůj prospěch, často na úkor obyčejných lidí.
V současnosti, začátkem roku 2026, jsou země nejdůležitější pro mé vyšetřování západní a střední Afrika, zejména Středoafrická republika (SAR), Mali, Niger a Burkina Faso. Tato místa se stala epicentrem rozšiřující se ruské působnosti prostřednictvím polovojenských skupin jako Wagnerova skupina, dezinformačních kampaní, zabírání zdrojů a hybridních taktik, které podporují nestabilitu.
Můj cíl zůstává stejný: osvětlit tyto zapomenuté fronty, aby svět nemohl ignorovat, jak ambice jedné mocnosti ničí životy přes hranice. Rizika jsou skutečná, ale příběhy obětí to vyžadují.
6) Byl jste napaden jako "Západem placený zrádce" a podobnými urážkami. Jak se vyrovnáváte s touto nepřátelskostí a s lidmi, kteří vám dávají nevyžádané "lekce"?
Byl jsem nazýván mnoha přezdívkami: "Západem placený zrádce", "zrádce", "nepřítel státu". Nic z toho není nové. Když vyšetřujete mocné zájmy, ať už vlád, korporací nebo ozbrojených skupin, rychle zjistíte, že zdiskreditovat posla je často snazší než čelit sdělení.
Útoky se vyostřily po mých vyšetřováních zneužívání spojených s aktéry jako Wagnerova skupina v některých částech Afriky. Když se vaše reportáže dotknou citlivých geopolitických zájmů, je pro některé lidi pohodlné vás prezentovat jako pracující pro "Západ" nebo pro nějakého tajemného sponzora. Je to známý scénář.
Jak se s tím mám vypořádat?
Nejprve si připomínám, proč tuto práci dělám. Jsem novinář. Má loajalita patří pravdě a lidem, jejichž příběhy jsou příliš často ignorovány. Nereportuji pro vlády — západní ani jiné. Pracuji, protože komunity postižené násilím a vykořisťováním si zaslouží být vyslyšeny. Ta jasnost cíle mě udržuje stabilního.
Za druhé, snažím se urážky neinternalizovat. Být označen za "zrádce" vypovídá spíš o nepohodlí obviňovatele než o mé integritě. Pokud někdo nemůže vyvrátit zdokumentované důkazy, útok na mé motivy se stává jeho záložní možností. Naučil jsem se vnímat tu nepřátelskost jako znamení, že práce má význam.
Co se týče nevyžádaných "lekcí", zejména od lidí, kteří předpokládají, že Africe rozumí lépe než Afričané, přistupuji k nim s kombinací trpělivosti a stanovení hranic. Někdy se zapojím. Pokud je člověk skutečně zvědavý nebo špatně informovaný, může být konverzace produktivní. Jindy se odpojuji. Ne každý komentář si zaslouží odpověď a ne každý kritik má zájem o dialog.
Spoléhám také na komunitu – kolegy novináře, redaktory, obhájce lidských práv. Žurnalistika může působit osaměle, zvlášť když jste pod útokem, ale solidarita vám připomíná, že v tom nejste sami. Když jsem získal uznání jako One World Media Awards, nebylo to uznání kritiků; bylo to ujištění, že důkladné, na důkazech založené reportování má stále hodnotu.
Nakonec nepřátelství patří k odpovědnosti žurnalistiky. Svou práci neměřím podle toho, jak mocným lidem přináší pohodlí—měřím ji podle toho, zda vrhá světlo tam, kde byla temnota. Pokud to vyvolá hněv, tak ať. Byl bych víc znepokojený, kdyby ne.
7) Nedávno jste byl na Ukrajině, můžete nám něco říct o této cestě?
Ano, nedávno jsem měl možnost navštívit Ukrajinu a byla to jedna z nejvíce otevírajících a dojemných zkušeností mé kariéry.
Byl jsem pozván misí prezidenta Ukrajiny v Autonomní republice Krym, abych se zúčastnil akcí a mluvil o souvislostech, o kterých už léta informuji – o tom, jak Rusko využívá africké zdroje a lidi k podpoře své války tam. Od zlatých dolů v SAR a Mali až po nábor zoufalých mladých Afričanů, kteří byli oklamáni a posl8ni bojovat na frontě, všechny tyto nitky vedou zpět na Ukrajinu. Vidět realitu na místě činilo tyto vazby ještě jasnějšími a naléhavějšími.
Strávil jsem čas v Kyjevě a dalších oblastech, kde jsem potkával neuvěřitelné lidi – odolné civilisty, novináře, aktivisty a běžné Ukrajince, kteří toho tolik vydrželi, ale přesto zůstávají vřelí, štědří a plní naděje. Pohostinnost, kterou mi projevili, africkému novináři, který přišel vyprávět příběhy o tom, jak se jejich boj protíná s naším v Africe, byla ohromující. Přijali mě jako rodinu, otevřeně sdíleli své zkušenosti a připomínali mi, proč je pravdomluvnost v temných časech důležitá.
Také jsem se spojil s těmi, které zasáhly stejné ruské taktiky, které jsem zdokumentoval: dezinformace, drancování zdrojů, lidské náklady. Slyšet přímo od Ukrajinců o invazi, okupaci a jejich odhodlání vzdorovat vše ostřeji vyjasnilo. Posílilo to mé odhodlání neustále odhalovat, že moskevské operace v Africe nejsou izolované – jsou součástí širší strategie, jak udržet tuto válku a destabilizovat ostatní.
Jsem hrdý, že jsem tu cestu podnikl. Jsem hrdý na ukrajinský lid a jeho nezlomného ducha. I uprostřed leteckých poplachů a neustálého stínu konfliktu na mě jejich odvaha a laskavost zanechaly hlubokou stopu.
Zdroj v angličtině: ZDE
