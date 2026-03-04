Německo představuje protiletadlový raketový systém IRIS-T SLM/X s dosahem 100 km
4. 3. 2026
Diehl Defence představila na veletrhu Enforce Tac 2026 systém protivzdušné obrany IRIS-T SLM/X, kde předvedla běžné osminásobné odpalovací zařízení schopné střílet jak střelami SLM, tak SLX. Tato konfigurace umožňuje smíšené použití střel při zachování osmi připravených střel na vozidlo. SLX rozšiřuje dosah na 100 km a výšku na 30 km v rámci stávající architektury IRIS-T SL.
Architektura odpalovacího zařízení umožňuje konfigurace smíšeného zatížení na stejném vozidle, včetně kombinací jako čtyři střely SLM a čtyři SLX nebo sedm jednoho typu a jedna druhého, přičemž na odpalovacím zařízení zůstává osm připravených raket. Koncept se zaměřuje na zachování konstrukce jednotného odpalovacího zařízení a úpravu dosahu prostřednictvím výběru střely místo samostatných odpalovacích jednotek. Výkonnostní údaje zvýrazněné v nové konfiguraci ukazují pro SLX dolet 100 km, dosah zachycení 80 km a pokrytí výšky 30 km, zatímco SLM je spojen s doletem 60 km, dosahem 40 km a pokrytím výšky do 20 km.
Kombinace bojově prověřeného IRIS-T SLM s připravovanou variantou SLX v rámci IRIS-T SLM/X by nabídla vrstvenou schopnost protivzdušné obrany systému IRIS-T SL při zachování společné velitelské a odpalovací infrastruktury. Současná střela SLM se zaměřuje na letecké hrozby, jako jsou letadla, vrtulníky, řízené střely a drony do vzdáleností přibližně 40 km a až do výšky 20 km, a operuje s plným třistašedesátistupňovým pokrytím a síťovými cílovými daty pro koordinaci s radarem a řídícími jednotkami. Přidání SLX vyplňuje mezeru přibližně na vzdálenost kolem 80 km a přibližně 30 km výšky, přičemž používá dvojitý naváděcí a duální pulzní motor k prodloužení dosahu zachycení bez nutnosti nových systémů řízení palby nebo senzorů nad rámec těch, které již SLM má.
To by umožnilo silám přizpůsobit náklad odpalovacího zařízení s kombinovanými SLM a SLX interceptory tak, aby zvládly různé typy hrozeb na blízké až středně velké vzdálenosti a zároveň využívaly stejné taktické operační centrum a radarové vstupy, čímž by se snížila potřeba samostatných specializovaných baterií pro každou úroveň zapojení. Společné vlastnosti v odpalovacích a velitelských systémech podporují logistickou a výcvikovou efektivitu a umožňují flexibilnější rozložení obranných prostředků na bojišti, čímž se IRIS-T SL přibližuje dolní hranici toho, co poskytují systémy s delším doletem, jako je Patriot.
IRIS-T SLM je sprotiletadlová střela středního doletu odvozená od rakety vzduch-vzduch IRIS-T, jejíž vývoj byl zahájen v roce 2007 a do služby vstoupila v roce 2022. Střela má bojovou hmotnost 110 kg a využívá raketový motor na tuhé palivo s řízením vektorováním tahu, dosahující maximální rychlosti 1020 m/s, což odpovídá Mach 3. Navigační architektura kombinuje inerciální navigaci, GPS a obousměrné datové spojení pro aktualizace během letu, následované terminálním naváděním přes infračervený zobrazovací senzor. Hlavice je 11,4 kg tříštivého typu s nárazovými a přibližovacími zapalovači. Tělo rakety obsahuje upravený ogivální kryt, který je odhozen před závěrečnou fází, aby odhalil naváděcí modul, a pohonná jednotka dodaná společností Nammo má zvětšený průměr o 152 mm ve srovnání s původní letecky odpalovanou variantou.
Architektura systému IRIS-T SLM se skládá z taktického operačního centra, radarových jednotek a několika odpalovacích zařízení namontovaných na standardizovaných dvacetistopých ISO kontejnerových rámech pro silniční, železniční, námořní a leteckou dopravu, včetně kompatibility s letadly C-130 a A400M. Konfigurace německé palebné jednotky zahrnuje jeden radar Hensoldt TRML-4D, jedno velitelské stanoviště IBMS-FC a tři odpalovací zařízení s osmi raketami každé, celkem 24 připravených střel. Odpalovací zařízení je bezpilotní a vybaveno vlastním systémem řízení palby, generátorem a anténami, což umožňuje nasazení až do vzdálenosti 20 km od taktického operačního centra. Doba k dosažení připravenosti k palbě po postavení je 10 minut díky automatickému vyrovnání a doba přebíjení je 15 minut. Vertikální odpal z uzavřených transportních a odpalovacích kontejnerů podporuje rychlé sekvenční odpalování pro více cílů.
Multifunkční radar Hensoldt TRML-4D 3D pracuje v pásmu G s technologií AESA založenou na výkonových zesilovačích z nitridu galia a poskytuje 360° azimutální pokrytí rotací antény. Přístrojový detekční dosah je 250 km s pokrytím výšky až 30 km a radar dokáže sledovat až 1 500 cílů současně v 3D režimu. Dokáže detekovat cíle s minimálním radarovým průřezem 0,01 m², identifikovat cíle velikosti stíhačky na vzdálenost 120 km a detekovat nadzvukové střely na vzdálenost 60 km. Součástí je integrovaná schopnost identifikace přítele nebo nepřítele. Alternativní radarovou variantou je radar CEA Technologies CEAFAR 3D AESA, upravený z námořního použití pro použití ve vozidlech, provozovaný v pásmu S/X a kompatibilní s vozidly jako MAN SX45 8×8.
Varianta IRIS-T SLX, která je aktuálně ve vývoji, rozšiřuje rozsah zapojení za hranice SLM a integruje se do stávajících odpalovacích zařízení SLM a palebných jednotek bez nutnosti měnit velení a radarovou strukturu. SLX obsahuje dvourežimové navigační zařízení kombinující infračervené a rádiové navádění a využívá dvoupulzní motor ke zvýšení kinematického dosahu a výkonu v koncové fázi. Systém je určen k boji proti střelám s plochou dráhou letu, letadlům, dronům a zbraním na velké vzdálenosti. Test konceptu by mohl být naplánován na rok 2029, pokud budou rozhodnutí o nákupech přijata v rámci současného plánovacího cyklu. Integrace SLX do odpalovacích zařízení s kombinovaným zatížením podporuje vrstvenou obranu mezi systémy středního dosahu SLM a systémy s delším doletem, jako je MIM-104 Patriot.
Rodina IRIS-T zahrnuje více variant nad rámec SLM a SLX, čímž tvoří vrstvenou strukturu od krátkého po dlouhý dosah. IRIS-T SLS má horizontální dosah 12 km a pokrytí výšky až 8 km, zatímco SLM ve standardní konfiguraci má horizontální dosah 40 km a pokrytí výšky 20 km. SLX je spojován s horizontálním dosahem 80 km a pokrytím výšky 25 km v přehledech variant, spolu s rozšířenými hodnotami doletu 100 km a výškou 30 km, které jsou uváděny v konfiguraci SLM/X. IRIS-T HYDEF, který je ve vývoji pro hypersonickou obranu, cílí na vzdálenosti zásahu až 100 km a pokrytí výšky až 50 km. Odhady jednotkových nákladů uvádějí 140 milionů eur za palebnou jednotku SLM, včetně radaru, velitelského stanoviště a odpalovacích zařízení, zatímco jednotlivé náklady na rakety se pohybují od 250 000 do 560 000 € v závislosti na konfiguraci a zákazníkovi.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse