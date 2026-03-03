V Brně demonstrace proti vraždění v Súdánu byla

3. 3. 2026

na BL jsem četl vaši reakci na článek pana Golga ohledně demonstrací proti Teheránu, píše Slavomír Bušina.  Souhlasím s vámi, že Evropané hlavně demonstrují proti činnosti nebo nečinnosti svých vlád ve věci potlačování lidských práv v jiných částech planety. V článku se zabýváte situací v Súdánu a chybějící reakcí veřejnosti na tento šílený stav. V Brně akce na upozornění situace v Súdánu proběhla, viz foto na odkaze.

https://eu.zonerama.com/andreaspakfotografka/Album/14254568?secret=JMx5Q6X41QWxb30640R6gxlYv






