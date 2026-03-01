Izrael jásá, protože počet obětí mezi íránskými školačkami překonal očekávání. Přesáhl 148 „osvobozených“ holčiček
1. 3. 2026
V bunkrech po celém Tel Avivu – a dokonce i v kanceláři kongresmana na Floridě – propukly bouřlivé oslavy, když se objevily vzrušující novinky. Evropští kolonizátoři na chvíli přestali být ustrašení, když se dozvěděli, že počet obětí mezi íránskými školačkami stoupl na 148. Většina obětí byla ve věku od 7 do 12 let – několik šťastlivkyń bylo vytáhnuto z trosek, ale mnohem více jich zůstalo pohřbeno pod nimi.
„Proto vyhráváme, zlato!“ chlubil se jeden osadník na TikToku Larryho Ellisona. „Nedotkli se ani jedné z našich školaček. Zasraní smolaři!“
Poslední úspěch Izraele přišel poté, co přesná řízená střela zasáhla vysoce cenný vojenský cíl: dívčí základní školu Shajareh Tayyebeh v Minabu. Americký kongresman Randy Fine rozbil seismometry, když skákal radostí a křičel „Bomby odpalovat, odpalovat!“
Člověk by si myslel, že se k oslavám připojí celý svobodný svět, ale ne – rozhořčená lůza křičela o „proporcionalitě“ a „úmyslném napadání civilistů“ a dokonce o „válečných zločinech podle Ženevských konvencí“. Jsou fakt otravní, co?
Každopádně nás právníci zabývající se lidskými právy donutili vydat popření, takže jsme navrhli, že to, co jsme oslavovali, se nemohlo stát, protože děti v sobotu nechodí do školy. Nějaký chytrák však poukázal na to, že Íránci chodí do školy od soboty do čtvrtka a v pátek mají volno kvůli modlitbám. Zatracení muslimové.
Naše lži způsobovaly, že celá operace vypadala amatérsky, takže jsme museli rychle vylepšit naši hasbaru. Následovala nouzová schůzka v bunkru Jeffreyho Epsteina v Tel Avivu, kde izraelská válečná rada diskutovala o možnostech:
Možnost A: Teroristické tunely ve stylu Hamásu pod hřištěm – možná příliš předvídatelné, aby tomu uvěřili i Trumpovi hloupí příznivci. Zamítnuto.
Možnost B: Íránská raketa, která selhala. Klasická neschopnost režimu. Každý, kdo nenávidí muslimy, tomu uvěří! Tuto možnost jsme úspěšně použili v Gaze, dokud se všechny školy nezměnily v krátery, a nějak nám to prošlo. Nikdy nepodceňujte sílu propagandy...
Pokud se vám zvedá žaludek při pomyšlení na 148 dívek, které snily o tom, že se stanou vědkyní, lékařkou nebo učitelkou, než byly uprostřed hodiny vypařeny, připomeňme si: nebyly to budoucí západní feministické šéfky, které zveřejňují selfie v krátkých sukních. Byly to skromné dívky nosící hidžáb, které by vyrostly jen za útlaku, takže to bylo v podstatě pro ně osvobození. Nemáte zač, dámy!
Jako by toho všeho nebylo na jeden den dost, ukázalo se, že Izrael zabil ajatolláha Chameneího – muže, který vydal slavnou fatwu zakazující zbraně hromadného ničení. Brilantní strategie, že? Izrael a USA jsou tak zoufalé, aby zabránily Íránu získat bombu, že zavraždily náboženskou autoritu, která to zakazovala. Byly tak odhodlané osvobodit Íránce od teokratického útlaku, že zabily jejich zasraného papeže. Dobrá práce.
Ne všechno jsou ale dobré zprávy. Slyšela jsem, že Írán odpověděl přesnými údery, které nějakým způsobem zlikvidovaly prezidenta Jeffreyho Epsteina v jeho podzemním bunkru rozkoše. Ještě horší je, že premiér Kevin Spacey je pohřešován pod troskami. Izrael tuto zprávu nebere na lehkou váhu a slíbil, že bude bojovat, dokud se všechny školy v Íránu nezmění v prach.
Z telavivské burzy již stoupá kouř, což signalizuje, že byl vybrán nový Jeffrey Epstein. Poslal do Bílého domu nouzový balíček s dospívajícími dívkami a skrytými kamerami, aby zajistil, že USA tuto věc dotáhnou do konce. Jste na to hrdí, že?
