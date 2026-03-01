Válka USA a Izraele proti Íránu: Státní média potvrdila smrt ajatolláha Alího Chameneího; Írán zahájil nové útoky
1. 3. 2026
Írán zahájil novou vlnu raketových a dronových útoků zaměřených na Izrael a několik měst v Perském zálivu poté, co vyhrožoval odvetou za zabití nejvyššího vůdce Alího Chameneího, který vládl zemi od roku 1989.
V neděli ráno bylo v centrálním Izraeli a v některých částech okupovaného Západního břehu slyšet několik sérií sirén a byly hlášeny výbuchy v Dauhá, Dubaji a Manámě. Výbuchy byly také slyšet poblíž letiště v Erbílu, kde jsou umístěny jednotky koalice vedené USA, v autonomní oblasti Kurdistánu v Iráku.
Předseda íránského parlamentu varoval, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „překročili naše červené linie“ a „ponesou následky“. Trump v příspěvku na sociálních médiích uvedl, že Írán by neměl podnikat odvetné kroky, jinak bude zasažen silou, jakou „ještě nikdy neviděl“.
Íránská státní média oznámila smrt několika vysokých vojenských představitelů, včetně náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Abdolrahima Mousaviho, ministra obrany Azize Nasirzadeha, velitele Revolučních gard Mohammada Pakpoura a předsedy obranné rady Aliho Shamkhaniho, s tím, že byli zabiti „během zasedání obranné rady“. Další jména budou následovat, uvedla agentura.
Podle americké organizace HRANA (Human Rights Activists News Agency), která uvedla, že zaznamenala incidenty v 18 provinciích Íránu, bylo během sobotních útoků USA a Izraele na Írán zabito nejméně 133 civilistů a 200 civilistů bylo zraněno.
Ali Larijani, nejvyšší poradce Íránu pro národní bezpečnost, varoval „separatistické skupiny“, že pokud se pokusí o jakoukoli akci, budou čelit tvrdé reakci, a vyzval k jednotě. Trump předtím vyzval íránský lid, aby „převzal“ vládu, a řekl: „Toto je jediná největší šance pro íránský lid, aby si vzal zpět svou zemi.“
Tisíce lidí se shromáždily v centru Teheránu, aby truchlily nad smrtí Chameneího, který vládl Íránu od roku 1989. Smuteční hosté, oblečení v černém a nesoucí fotografie bývalého vůdce, skandovali „smrt Americe“ a „smrt Izraeli“. Jiní však oslavovali a podle zpráv lidé jásali ze střech, pískali na píšťalky a vydávali pronikavé výkřiky.
Demonstranti se shromáždili na podporu Íránu v několika městech a pokusili se zaútočit na americký konzulát v největším pákistánském městě Karáčí a vniknout do opevněné Zelené zóny iráckého hlavního města Bagdádu, kde se nachází americká ambasáda. V neděli se tisíce lidí shromáždily také v indické části Kašmíru.
Jaderná agentura OSN oznámila, že na žádost Ruska svolá v pondělí mimořádné zasedání. Zasedání je reakcí na útoky USA a Izraele, které podle Trumpa jsou odpovědí na pokus Íránu „obnovit svůj jaderný program“.
Sofistikovaný izraelský systém protivzdušné obrany údajně sestřelil většinu íránských raket, i když některé se přesto dostaly na cíl.
Od časného rána zaznívají v Jeruzalémě téměř nepřetržitě sirény a výstrahy, které přerušují hlasité výbuchy, když stíhačky sestřelují íránské rakety letící nad městem směrem k cílům v centrálním Izraeli, zejména v Tel Avivu, kde byla včera v noci hlášena jedna oběť.
Izraelské záchranné služby uvádějí, že po celé zemi bylo zraněno asi 120 lidí, z nichž jen málo vážně.
Mnoho obyvatel Jeruzaléma strávilo většinu noci v protileteckých krytech, pokud byly k dispozici.
Ulice jsou téměř prázdné, školy a obchody jsou zavřené, ale v neděli ráno během jednoho poplachu zazněly zvony kostelů ve Starém městě.
Americká ambasáda v Ománu doporučila Američanům v zemi, aby „našli bezpečné místo ve svém bydlišti nebo jiné bezpečné budově. Zajistěte si zásoby jídla, vody, léků a dalších nezbytných věcí.“
Osm lidí zahynulo při proíránském shromáždění před americkým konzulátem v Pákistánu
Osm lidí zahynulo při proíránském shromáždění před americkým konzulátem v pákistánském přístavním městě Karáčí, uvedly záchranné služby.
Stovky demonstrantů se pokusily vtrhnout do budovy konzulátu. „Převáželi jsme nejméně osm mrtvých těl do civilních nemocnic v Karáčí, dalších 20 lidí bylo při incidentu na konzulátu zraněno,“ řekl agentuře AFP mluvčí záchranné služby Edhi Foundation Muhammad Amin a dodal, že většina z nich měla střelná zranění.
Demonstranti, kteří byli menšinovými šíity v převážně sunnitské muslimské zemi, byli podle agentury Associated Press rozptýleni.
Íránská armáda uvedla, že v neděli zaútočila na americké základny v iráckém Kurdistánu a v Perském zálivu v reakci na zabití Chameneího.
„Před několika minutami piloti letectva Íránské islámské republiky úspěšně bombardovali americké základny v zemích Perského zálivu a v iráckém Kurdistánu v několika fázích operace,“ uvedla íránská armáda v prohlášení zveřejněném státní televizí.
Americká ambasáda v Ománu doporučila svým zaměstnancům a všem americkým občanům, aby až do odvolání zůstali „v úkrytu“, s odkazem na „pokračující aktivitu mimo Maskat“.
„Najděte si bezpečné místo ve svém bydlišti nebo v jiné bezpečné budově. Zajistěte si zásoby jídla, vody, léků a dalších nezbytných věcí,“ uvedla ve svém příspěvku na X.
Tisíce šíitských muslimů se v neděli připojily k pouličním demonstracím v indické části Kašmíru, aby protestovaly proti zabití ajatolláha Alího Chameneího.
Demonstranti s červenými, černými a žlutými vlajkami se shromáždili na hlavním náměstí v centru Šrínagaru, hlavního města indického Kašmíru. Mnozí z nich skandovali protiizraelské a protizápadní slogany během emocionálně nabitého, ale převážně pokojného shromáždění.
„Dnes máme všichni velmi těžké srdce. Truchlíme za našeho milovaného vůdce, který byl umučen,“ řekl Syed Towfeeq agentuře AFP. „Všichni máme vzkaz pro Trumpa... Budeme vždy stát proti vašemu útlaku.“
Další demonstrant, Ishfaq Wani, vyzval muslimské země, aby se sjednotily „pod jednou vlajkou“.
Podobné protesty se konaly i na dalších místech v Kašmíru a v jiných částech Indie s početnou šíitskou muslimskou populací.
Omar Abdullah, hlavní ministr státu Džammú a Kašmír, uvedl, že je „hluboce znepokojen“ vývojem v Íránu.
Protestující také vyzval, aby zachovali klid a „vyhýbali se jakýmkoli činům, které by mohly vést k napětí nebo nepokojům“.
Místní policie oznámila, že stovky lidí se pokusily zaútočit na americký konzulát v pákistánském přístavním městě Karáčí a rozbily při tom okna.
Policie a polovojenské síly použily obušky a slzný plyn, aby rozehnaly dav, uvedl policejní úředník Mohammad Jawad. Při střetech mezi demonstranty a bezpečnostními silami byl zabit nejméně jeden demonstrant a několik dalších bylo zraněno, dodal.
K útoku na konzulát došlo několik hodin po zabití Chameneího.
Irácká vláda vyhlásila třídenní smutek po smrti Chameneího.
Mluvčí vlády Bassem al-Awadi v prohlášení uvedl, že „s hlubokým zármutkem vyjadřujeme soustrast ušlechtilému íránskému lidu a celému muslimskému světu“ poté, co byl Chameneí zabit „zjevným aktem agrese“.
Jaderná agentura OSN oznámila, že na žádost Ruska uspořádá v pondělí mimořádné zasedání o Íránu.
