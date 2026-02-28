Nejvyšší vůdce Íránu byl údajně zabit při americko-izraelském útoku, tvrdí Izraelci
28. 2. 2026
At least 70 people, including some 60 children, were killed when U.S. and Israeli strikes hit the Shajareh Tayyebeh girls’ elementary school in Minab, southern Iran, according to the Fars News.— Drop Site (@DropSiteNews) February 28, 2026
The attack reportedly struck during school hours, with about 170 girls inside.… pic.twitter.com/G7dE0z660f
Agentura Reuters informuje, že nejvyšší vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí je mrtvý. Podle vysokého izraelského představitele Chameneí, který vládl Íránu od roku 1989, je mrtvý a jeho tělo bylo nalezeno.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu před chvílí naznačil, že se množí známky toho, že Chameneí „již není mezi námi“.
„Můžu ukončit konflikt s Íránem za dva nebo tři dny,“ říká Trump
V pětiminutovém telefonickém rozhovoru z Mar-a-Lago americký prezident řekl Axiosu, že má několik „únikových cest“ ze svého konfliktu s Íránem. Řekl:
Můžu do toho jít naplno a převzít celou věc, nebo to ukončit za dva nebo tři dny a říct Íráncům: „Uvidíme se za pár let, pokud začnete znovu budovat [své jaderné a raketové programy]. V každém případě jim bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují.
Trump také tvrdil, že Íránci „se přiblížili a pak ustoupili“ od jednání, která se konala minulý týden v Ženevě. „Z toho jsem vyrozuměl, že ve skutečnosti nechtějí dohodu,“ řekl.
Americký prezident řekl Axiosu, že po útocích měl „skvělý“ rozhovor s Benjaminem Netanjahuem a že on a izraelský premiér jsou „na stejné vlně“.
Trump hovořil s představiteli Saúdské Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátů a šéfem NATO
Donald Trump hovořil s představiteli Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, jakož i s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, uvedla tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Netanjahu se obrátil na „odvážný“ íránský lid a řekl, že údery jim pomohou „osvobodit se od tyranie“.
Mají „jedinečnou příležitost“ svrhnout íránský režim, řekl.
Vyzývá Íránce, aby „vyšli hromadně do ulic“ a „dokončili práci“.
„Je nejvyšší čas, abyste se spojili“ a „jednotili se pro historickou misi“, řekl.
Toto je příležitost něco udělat. Neseděte se založenýma rukama, protože tento okamžik přijde a budete muset vyjít do ulic v davu, protože musíte dokončit tuto práci a musíte svrhnout a vymýtit tento režim.
Netanjahu říká, že se jim podařilo zasáhnout vysoké představitele íránského jaderného programu i vysoké úředníky.
Říká, že budou i nadále zasahovat „tisíce cílů“ íránského „teroristického režimu“.
Známky naznačují, že Chameneí „už není mezi námi“, říká Netanjahu
Netanjahu říká, že zničili komplex ajatolláha Alího Chameneího a dodává, že vše nasvědčuje tomu, že tento tyran už není mezi námi.
To je v rozporu s dřívějšími zprávami íránského ministerstva zahraničí, které tvrdilo, že nejvyšší vůdce a íránský prezident jsou „v pořádku a v bezpečí“. Jakmile získáme jasnější informace, budeme vás informovat.
„Americký lid je opět klamán“, říká Bernie Sanders
Senátor Bernie Sanders odsoudil útok USA na Írán a přirovnal zdůvodnění Donalda Trumpa k lžím, které byly použity k ospravedlnění předchozích válek USA v Iráku a Vietnamu, které skončily katastrofou.
V prohlášení na sociálních médiích, ve kterém vyzval své kolegy v americkém Senátu, aby zamítli povolení k válce, o které Trump nepožádal, Sanders napsal:
„Prezident Trump spolu se svým pravicovým extremistickým izraelským spojencem Benjaminem Netanjahuem zahájili nelegální, předem připravenou a protiústavní válku. Trump tragicky hazarduje s životy a majetkem Američanů, aby splnil Netanjahuovu desetiletí trvající ambici vtáhnout Spojené státy do ozbrojeného konfliktu s Íránem,“ řekl Sanders.
„Senát se musí okamžitě znovu sejít a hlasovat o návrhu rezoluce o válečných pravomocích, který budu důrazně podporovat,“ dodal a poznamenal, že „tento útok proti Íránu je jasným porušením mezinárodního práva a zvýší nestabilitu v již tak nebezpečném světě“.
„Americký lid byl oklamán ohledně Vietnamu. Americký lid byl oklamán ohledně Iráku. Americký lid je dnes opět oklamáván a opět to budou obyčejní lidé, kteří za to zaplatí,“ dodal. „Nesmíme dovolit, aby nás Trump vtáhl do další nesmyslné války. Žádnou válku s Íránem.“
Írán žádá mimořádné zasedání MAAE kvůli „neoprávněným činům agresorů“
Írán již dříve požádal o mimořádné zasedání jaderné kontrolní agentury OSN, aby projednala „neopodstatněná“ tvrzení USA a Izraele proti jeho jadernému programu, která byla použita jako jedno z několika ospravedlnění sobotních útoků.
„Vzhledem k pokračujícím agresivním činům režimů USA a Izraele ... [Írán] požádal o mimořádné zasedání“ rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii, uvedla íránská mise při agentuře na X nad obrázkem svého oficiálního žádostního dopisu.
„Neopodstatněná tvrzení, zlovolné výhrůžky a neoprávněné činy agresorů proti mírovému jadernému programu Íránu musí být radou okamžitě projednány,“ dodala.
Erdoğan tvrdí, že útoky USA a Izraele na Írán porušují jeho suverenitu
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v sobotu uvedl, že útoky USA a Izraele na Írán porušují suverenitu Íránu a ohrožují mír íránského lidu, a dodal, že je tím zarmoucen a znepokojen.
V projevu v Istanbulu Erdoğan řekl, že útoky Íránu na země Perského zálivu jsou rovněž nepřijatelné, a varoval, že bez zdrženlivosti a diplomacie hrozí, že se region „dostane do kruhu ohně“.
Vyzval k urgentním opatřením, aby se zabránilo dalšímu krveprolití, a dodal, že Ankara urychlí diplomatické úsilí o zajištění příměří a obnovení jednání.
Kuvajt uvádí, že při dřívějším útoku na základnu byli zraněni tři vojáci
Tři kuvajtští vojáci byli zraněni střepinami, když byla v sobotu ráno napadena základna, na které byli ubytováni američtí vojáci, uvedl mluvčí kuvajtského ministerstva obrany poté, co Írán zaútočil na Perský záliv v odvetě za útoky USA a Izraele.
Ministerstvo zdravotnictví dříve uvedlo, že během útoků a po nich bylo zraněno 12 lidí. Není jasné, zda mezi nimi byli i tito tři vojáci.
„Střepiny dopadly na leteckou základnu Ali Al Salem poté, co protivzdušná obrana zasáhla balistické rakety a drony, což mělo za následek lehká zranění tří členů ozbrojených sil a některé materiální škody,“ uvedl plukovník Saud Al-Atwan.
Útoky zasáhly také mezinárodní letiště v Kuvajtu, uvedla civilní letecká správa, a způsobily lehká zranění.
IDF vydává evakuační příkaz pro průmyslovou zónu Isfahán v Íránu
Dříve izraelské obranné síly (IDF) vydaly na své perské stránce na X urgentní varování, v němž varovaly „veškerý personál“ v průmyslové zóně v íránském regionu Isfahán, aby „okamžitě evakuoval“, a uvedly, že brzy zaútočí na „vojenskou infrastrukturu“ v této oblasti.
„Naléhavé varování pro všechny osoby nacházející se v průmyslové zóně ‚G‘ v oblasti Isfahánu... za několik minut izraelská armáda zaútočí na vojenskou infrastrukturu v této zóně,“ uvádí se v příspěvku. Obsahuje mapu zobrazující cílovou oblast a varuje lidi, aby „okamžitě evakuovali tuto oblast“.
IDF vyzvala obyvatele vesnice Mazraeh, aby do rána zůstali ve svých domech a po útoku se vyhýbali průmyslové zóně.
Podle americké armády nezaznamenala USA žádné bojové ztráty po odvetných útocích Íránu
Americká armáda nezaznamenala žádné bojové ztráty poté, co Írán odpověděl na americko-izraelské útoky stovkami raket a dronů, uvedlo americké centrální velení.
Po první vlně útoků USA a jejich partnerů se silám CENTCOM podařilo úspěšně odrazit stovky íránských raketových a dronových útoků.
Nebyly hlášeny žádné oběti ani zranění v boji na americké straně. Škody na amerických zařízeních byly minimální a neměly vliv na operace.
Macron vyzývá k diplomacii a tvrdí, že Francie se na útocích na Írán nepodílela
Francouzský prezident Emmanuel Macron na mimořádném zasedání Rady obrany, které v sobotu večer předsedal, uvedl, že „Francie nebyla varována ani se nezúčastnila“ americko-izraelských útoků na Írán, „stejně jako všechny ostatní země v regionu a naši spojenci“.
Na zasedání, které se konalo v Elysejském paláci v Paříži, také vyzval k diplomatickému řešení.
Doufám, že můžeme podniknout všechny nezbytné kroky, aby zvítězila diplomacie. Nikdo si nemůže myslet, že problémy íránského jaderného programu, balistických [raketových] aktivit a snah o destabilizaci regionu lze jednoduše vyřešit útoky.
Následovalo to po společném telefonátu francouzského prezidenta s britským premiérem Keirem Starmerem a německým kancléřem Friedrichem Merzem, který vyústil ve společné prohlášení odsuzující Írán za jeho odvetné útoky na země Perského zálivu.
K útokům USA a Izraele na Írán se nevyjádřili. Británie, Francie a Německo pouze uvedly, že se na útocích nepodílely.
Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí jsou nejvyšší vůdce Íránu i prezident „v pořádku a v bezpečí“.
Právě řekl Sky News:
Všichni jsou v pořádku a v bezpečí.
Ano, v důsledku tohoto teroristického útoku jsme přišli o další velitele, kteří padli jako mučedníci.
Důležité však je, že íránský národ, naše ozbrojené síly, naše statečné ozbrojené síly přijímají nezbytná opatření k obraně Íránu nejúčinnějším možným způsobem.
Dříve íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi řekl NBC News, že ajatolláh Alí Chameneí a prezident Masúd Pezeshkian jsou „pokud vím“ stále naživu.
Všichni vysoce postavení úředníci jsou naživu. Všichni jsou tedy na svých místech, situaci máme pod kontrolou a vše je v pořádku.
Izrael dříve uvedl, že jeho údery byly namířeny proti vedení íránského režimu a vojenským velitelům, včetně Chameneího a Pezeshkiana.
Satelitní snímky ukázaly rozsáhlé škody a černý kouř v Chameneího komplexu v Teheránu.
Jeho místo pobytu a místo pobytu prezidenta zůstávají neznámé, ačkoli íránská média dříve informovala, že Chameneí má dnes vystoupit s projevem.
Italský ministr obrany Guido Crosetto uvízl v sobotu se svou rodinou v Dubaji, protože lety byly pozastaveny po útocích USA a Izraele na Írán, sdělil agentuře Reuters zdroj blízký ministerstvu.
Ministr odletěl v pátek večer z Říma civilním letem, aby se připojil ke své rodině, která již byla na dovolené v Dubaji. V sobotu odpoledne se měl vrátit do Itálie.
Italská letecká společnost ITA Airways oznámila, že do neděle pozastavila lety do a z Dubaje.
Předseda demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries odsoudil rozhodnutí zaútočit na Írán bez souhlasu amerického Kongresu.
Jeffries v prohlášení uvedl, že „Írán je špatným hráčem a musí být agresivně konfrontován za porušování lidských práv, jaderné ambice, podporu terorismu a hrozbu, kterou představuje pro naše spojence v regionu, jako jsou Izrael a Jordánsko“, ale dodal, že mimo „naléhavé okolnosti“ musí prezident „požádat o povolení k preventivnímu použití vojenské síly, které představuje válečný akt“.
Trump „nepožádal Kongres o souhlas před útokem na Írán“, uvedl Jeffries. Dále uvedl, že poslední série útoků „vystavila americké vojáky riziku odvetných opatření ze strany Íránu“.
Zástupkyně Alexandria Ocasio-Cortezová ve svém prohlášení uvedla, že „americký lid je opět vtažen do války, kterou nechtěl, prezidentem, který se nestará o dlouhodobé důsledky svých činů. Tato válka je protiprávní. Je zbytečná. A bude mít katastrofální následky.“
Poté se obrátila přímo na Trumpa se slovy: „Pane prezidente, toto nebylo nevyhnutelné. Jedná se o záměrnou volbu agrese, když byla diplomacie a bezpečnost na dosah. Přestaňte lhát americkému lidu.“
Íránská média informují, že při americko-izraelských útocích bylo zabito 201 lidí a 747 lidí bylo zraněno.
Izraelské záchranné služby hlásí 94 zraněných, včetně teenagera, který byl lehce zraněn střepinami, a dalších osob postižených výbuchy. Organizace uvedla, že dosud poskytla lékařské ošetření 89 lehce zraněným.
Americký senátor Tim Kaine z Virginie se zeptal, zda se Trump poučil „z desítek let amerického vměšování do Íránu a nekonečných válek na Blízkém východě“.
„Měsíce jsem se bouřil, že Američané chtějí nižší ceny, ne další války – zejména války, které nejsou schváleny Kongresem, jak to vyžaduje ústava, a nemají jasný cíl,“ uvedl Kaine ve svém prohlášení. „Tyto útoky jsou obrovskou chybou a modlím se, aby nestály život naše syny a dcery v uniformách a na ambasádách v celé oblasti.“
Kaine také vyzval Senát, aby se „okamžitě vrátil“ do Kapitolu a hlasoval o tom, zda schválit nebo omezit údery USA proti Íránu.
Senátor Adam Schiff v prohlášení uvedl, že „Donald Trump vtahuje naši zemi do další zahraniční války, kterou Američané nechtějí a kterou Kongres neschválil. A uznal, že v důsledku toho mohou být ztraceny americké jednotky.“
Dodal: „Senátoři Kaine, Paul, Schumer a já jsme předložili další rezoluci o válečných pravomocích, aby americké ozbrojené síly nemohly podnikat další kroky proti Íránu bez schválení Kongresem. Měli bychom se okamžitě vrátit k zasedání a hlasovat o této rezoluci.“
Obyvatelé Dubaje uvedli, že se situace v emirátu dnes odpoledne zhoršila a lidé žijící na ostrově Palm Jumeirah hlásili výbuch, ke kterému došlo kolem 19:00 místního času.
„Stalo se to asi pět minut od nás,“ řekl obyvatel Palm Jumeirah, který sdílel video, na kterém je vidět hustý černý kouř stoupající z vrcholu budovy, ale nechtěl být jmenován.
Jiný obyvatel uvedl, že se situace zhoršila a všichni jsou „velmi vyděšení“.
„Existují záběry zachycující sestřelení raket po celém městě,“ řekl tento člověk. „Balím kufr pro všechny případy... ne že bychom mohli odjet, protože vzdušný prostor je uzavřen. Je to něco, čeho jsme se všichni obávali, a teď se to stalo.“
Počet obětí po útoku na íránskou školu stoupl na 85
Počet obětí útoku, který zasáhl školu v jižním Íránu, stoupl na 85 lidí, uvedl představitel íránské státní televize.
