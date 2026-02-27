Trump jmenoval velvyslancem v JAR Lea Brenta Bozella III., obhájce apartheidu
Jmenuje se Leo Brent Bozell III. a od tohoto pondělí je novým velvyslancem Spojených států v Jižní Africe. Ačkoliv není diplomatem a má jen málo vazeb na Afriku, v 80. letech byl známý obhajobou apartheidu a kritikou Afrického národního kongresu (ANC), vládnoucí strany v Pretorii, kterou obviňoval z terorismu. V roce 2013, pět dní po smrti Nelsona Mandely, významného jihoafrického vůdce proti apartheidu a nositele Nobelovy ceny míru, řekl, že média "idealizují" jeho postavu. Dnes Bozell obhajuje tezi o "genocidě bílých", která označuje jihoafrickou vládu za propagátora konfiskací půdy a zločinů proti bílé menšině, a prosazuje přijetí Afrikánců jako uprchlíků ve Spojených státech.
Nový velvyslanec v Jižní Africe, sedmdesátiletý absolvent dějin umění, pochází z hluboce konzervativní rodiny. Kromě aktivní podpory zvolení republikánských politiků, jako byl Ronald Reagan, v roce 1987 založil Media Research Center (MRC), organizaci vytvořenou k boji proti liberálním a levicovým přístupům v médiích. Tehdy se stal významným obhájcem apartheidu, diskriminačního a rasistického režimu, který na Jižní Afriku uvalila bílá menšina. Ačkoliv je známý jako spisovatel a publicista, jeho vlastní kolegové z MRC ho obviňovali, že nenapsal žádné ze svých děl. Jeho syn, Leo Brent Bozell IV., se 6. ledna 2021 podílel na útoku na Kapitol USA, za což byl odsouzen k 45 měsícům vězení. Později mu americký prezident Donald Trump udělil prezidentskou milost.
Vzhledem ke svým vazbám na média Trump v lednu 2025 oznámil Bozellovo jmenování šéfem Americké agentury pro globální média, ale už o dva měsíce později změnil názor a jmenoval ho novým velvyslancem v Jižní Africe. Ve veřejných prohlášeních Trump tvrdil, že Bozell "přináší nebojácnou houževnatost, mimořádné zkušenosti a rozsáhlé znalosti do národa, který je zoufale potřebuje". Trump naznačoval, že od jeho příchodu do Bílého domu se vztahy mezi USA a Jihoafrickou republikou rychle zhoršují.
Kromě obvinění Washingtonu z údajné "bílé genocidy" v Jižní Africe — tvrzení, která Pretoria důrazně odmítá — se diplomatický rozkol prohloubil poté, co Jihoafrická republika podala žalobu proti Izraeli u Mezinárodního trestního soudu (ICC), obviňující ho ze spáchání "genocidy" palestinského obyvatelstva v Gaze. USA věří, že Pretoria nejen otevřela žalobu proti jednomu ze svých nejvýznamnějších mezinárodních spojenců, ale že se také přiblížila Rusku, Číně a Íránu.
Nejnovější kapitola této bilaterální krize se odehrála na G-20. Trump odmítl účastnit se summitu organizace, který se konal v listopadu loňského roku v Johannesburgu, a vyvíjel tlak všemi možnými způsoby, dokud se mu nepodařilo přimět Jihoafrickou republiku, aby se na rok stáhla z G-20, což se shodovalo s předsednictvím USA na fóru nejvyspělejších zemí světa v roce 2026.
Sám Leo Brent Bozell III. jasně vyjádřil své záměry jako velvyslance, když byl v říjnu minulého roku předvolán k výpovědi před senátním výborem: "Sdělím naše námitky vůči geostrategickému posunu Jihoafrické republiky," řekl a odkazoval na úzké vazby Pretorie s americkými rivaly, jako je Írán, se kterým v lednu prováděla společná námořní cvičení. Také oznámil záměr podporovat uprchlický program pro bílé nebo afrikánské občany, kteří se chtějí přestěhovat do Spojených států, a vyvíjet tlak na Jihoafrickou republiku, aby ukončila údajné zločiny proti bílé menšině.
Příchod této otevřeně ultrakonzervativní osobnosti do Jižní Afriky je vnímán spíše jako další zvrat v bilaterální krizi — nebo dokonce jako provokace, než jako snaha zmírnit napětí. Velvyslanectví v Pretorii zůstalo neobsazené od Trumpova nástupu do Bílého domu v listopadu 2024, zatímco Washington loni v březnu vyhostil zástupce Jihoafrické republiky ve Spojených státech po stížnosti u ICC. Jihoafrická vláda jmenování přijala a Bozell by měl v dubnu obdržet pověřovací listiny od prezidenta Cyrila Ramaphosy, uvedl vládní zdroj citovaný agenturou Agence France-Presse.
Spojené státy jsou druhým nejdůležitějším obchodním partnerem Jihoafrické republiky po Číně. Podle jihoafrického ministerstva obchodu byly hlavními exporty do Severní Ameriky platina, drahé kovy, motorová vozidla a diamanty, zatímco dovoz se zaměřoval na stroje, minerální paliva, chemikálie a vozidla. Protekcionistická opatření zavedená Trumpem, kdy cla v případě Jihoafrické republiky dosahovala až 30 %, tento obchodní tok omezila. Rostoucí politické rozdíly mezi oběma zeměmi činí úkol dosáhnout bilaterálních dohod stále obtížnějším.
