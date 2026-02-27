Ve Varšavě začali připravovat metro jako útočiště v případě války

27. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta
Metro v polském hlavním městě, Varšavě, je připravováno pro "krizové situace" a upravováno pro použití jako přístřeší.

Oznámil to starosta města Rafał Trzaskowski, který zveřejnil odpovídající video 21. února na sociální síti X.

Podle něj budou technické místnosti v metru využívány jako sklady pro polní kuchyni (kotlíky, velké termosky, lahve). Starosta Varšavy také ukázal spacáky, nosítka a polní lůžka.

Kromě toho Trzaskowski oznámil nákup generátorů. Podle něj metro vybralo tisíc kusů, ale časem se jejich počet zvýší.

"Nejde o to někoho vyděsit. Jsme v bezpečí, ale milí, ti, kdo jsou opatrní, jsou vždy pojištěni," řekl starosta.

