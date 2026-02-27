Ve Varšavě začali připravovat metro jako útočiště v případě války
27. 2. 2026
Metro Warszawskie - nie tylko podziemna kolej, ale też "Podziemna tarcza" 🛡️ pic.twitter.com/QR22vAteY4— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 21, 2026
Oznámil to starosta města Rafał Trzaskowski, který zveřejnil odpovídající video 21. února na sociální síti X.
Podle něj budou technické místnosti v metru využívány jako sklady pro polní kuchyni (kotlíky, velké termosky, lahve). Starosta Varšavy také ukázal spacáky, nosítka a polní lůžka.
Kromě toho Trzaskowski oznámil nákup generátorů. Podle něj metro vybralo tisíc kusů, ale časem se jejich počet zvýší.
"Nejde o to někoho vyděsit. Jsme v bezpečí, ale milí, ti, kdo jsou opatrní, jsou vždy pojištěni," řekl starosta.
