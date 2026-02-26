Máte pocit, že motoristé vyčerpali hladinu politické idiocie na samotné dno?
26. 2. 2026 / Bohumil Kartous
A máte stále pocit, že Babiš a jeho partaj směřují na západ? V tom případě jste nenapravitelní optimisté. Idiocie má totiž zdroje neznámé hloubky. A odtud čerpá svou zjevně východní energii i hnutí Ano.
Před pár týdny se objevil na webu úřadu vlády seznam poradců a poradkyň pana premiéra Babiše. Ačkoliv je Česko jednou z mála zemí na světě, které se mohou chlubit dostačující mírou svobody slova (měřeno World Press Freedom indexem), pan Babiš měl potřebu zohlednit toto téma ve svém poradenském sboru.
“Poradkyní pro svobodu slova” se stala jistá Natálie Vachatová. V češtině existuje hojně užívané přísloví o kozlu zahradníkovi. Nevím, proč se nepoužívá i ve femininu, zde by se to nepochybně hodilo. Paní odbornice na svobodu slova má totiž fenomenální životopis: překládá z ruštiny, byla místopředsedkyní Trikolory a také “analytičkou” Spolku na ochranu svobody projevu.
Ano, to je ta hříčka Bana Vávry, odborníka na všechno ze SOŠ Trutnov a jemu podobných individuí, jejichž životní misí je být v těžkém rozporu sami se sebou a od rána do večera veřejně a svobodně lkát nad tím, že nemohu veřejně a svobodně plkat. Zřejmě jen shodou náhod pořádají akce, na které zvou v zásadě jen proruské politické elementy v Česku (pardon, ještě pročínské, třeba Zahradila).
Paní Vachatová zjevně ráda skloňuje svobodu slova podle partitury z Kremlu. Nicméně nyní už si na svou účast ve facebookové skupině Přátelé Ruska nevzpomíná. Zřejmě tehdy, bylo to už po ruské krádeži Krymu, někomu půjčila telefon.
Doposud má ale k Rusku vřelý vztah a nemá ráda, když se o něm nehezky hovoří. Třeba mezinárodně oceněný dokumentární film Pan nikdo v. Putin podle ní není dobrý, protože v něm Rusko nevypadá hezky.
Bude poutavé sledovat, copak nám z toho šťavnatého košťálu svobody slova v Česku zůstane, až se paní analytička v poradenském sboru agenta Bureše zakousne. Chuť jí určitě nechybí.
V hnutí Ano zřejmě vypsali nějakou zvláštní challenge o to, kdo se doplazí Kremlu blíže. Poté, co si pan premiér vybral poradkyni pro “glasnosť”, jeden z jeho podřízených, europoslanec Knotek, okamžitě zaostřil na vůdcův azimut.
Existuje bizarní, proruská sekta AllatRa, jejíž představitelé se proslavili apokalyptickými prognózami o zániku světa v milionech zemětřesení, výbuchů Mariánského příkopu a srážky Měsíce se Zemí. Podle jejich “matematického modelu” k tomu dojde do roku 2036. A s touto sektou se pan europoslanec, jinak také český zpravodaj klimatické změny v Evropském parlamentu, rozhodl uspořádat v EP klimatickou konferenci.
Volně cituji z článku, jenž na téma “vědeckého bádání” sekty AllatRa zveřejnil projekt Evidence.ninja Vojtěch Pecka, zabývající se odkrýváním bludů na téma klimatické změny (všechna čest této sisyfovské a důležité práci):
„Už v roce 2036 bude probíhat milion ničivých zemětřesení za rok. Zamyslete se. Víc než milion ničivých zemětřesení za rok. Co je to, když ne náš konec? Už v roce 2028, tedy doslova za šest let, bude život téměř nesnesitelný. Jen si to promyslete. Váš pohodlný rodinný život, vaše podnikání, vaše plány za šest let skončí. A roku 2036 skončí celé lidstvo,” říká údajná geoložka a geofyzička Jelizaveta Chromová projektu AllatRa s názvem Tvořivá společnost v YouTube videu.
(…)
Podobných bizarních videí lze u hnutí AllatRa najít nespočet. Mezi nejznámější patří představení aktivistky Žanny jako příslušnice mimozemské rasy Annunaki, která údajně chrání lidstvo před nepřátelskou mimozemskou rasou Apexiánů.
(…)
AllatRa přitom používá množství klamů k tomu, aby u veřejnosti získala důvěru. Například si předstírá, že jejich „odborníci“ působí ve význačných vědeckých institucích (jako je CERN nebo NASA), aby svým pseudovědeckým teoriím dali zdání kredibility.
(…)
„Vybuchne v roce 2036 Mariánský příkop? Pálí polární záře náš kyslík?” Hnutí AllatRa zaplavuje internet profesionálními videi, která slibují záchranu lidstva před vesmírným paprskem Kerberos. Pod nánosem odborných termínů, jako je kavitace či hydraulický ráz, se však skrývá nebezpečná pseudověda, která místo faktů šíří strach a zakrývá vliv spalování fosilních paliv na klima.
Konec citace. O nových kamarádech pana europoslance - zpravodaje najdete vše podstatné v odkazu na celý text projektu Evidence.ninja. Stejně tak se můžete dozvědět více o naší nové vládní poradkyni pro svobodu-slova-mluvit-o-Rusku-pouze-hezky v článku Seznam Zpráv.
