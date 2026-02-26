Ukrajinské dilema
26. 2. 2026
Tato země bojuje statečně, ale bude mít i nadále podporu, aby mohla v boji pokračovat už pátým rokem?
V době, kdy plnohodnotná válka vstupuje do pátého roku, se Ukrajina ocitá v nemožné situaci: pokračovat v boji, anebo přijmout porážku, píše Peter Rutland.
Po celý rok se Ukrajině dařilo udržet si pozice v mírových jednáních, v nichž je Kyjiv žádán, aby se vzdal cenných obranných pozic a území v Donbasu výměnou za pochybné bezpečnostní záruky od Moskvy (Rusko dalo jasně najevo, že nikdy nedovolí západním vojskům vstoupit na Ukrajinu, aby monitorovaly budoucí mírovou dohodu). Ukrajinci budou bojovat dál, pokud to bude nutné, jak řekl prezident Volodymyr Zelenskyj. Ale jak dlouho to Ukrajina vydrží?
Poměr sil
Základní aritmetika tohoto konfliktu je jednoduchá. Rusko má čtyřikrát více obyvatel než Ukrajina. Ruská ekonomika je desetkrát větší a Rusové se na válku připravovali roky. Z dlouhodobého hlediska jsou tedy šance na straně Ruska.
Ekonomika Evropské unie je však desetkrát větší než ekonomika Ruska a ekonomika USA je patnáctkrát větší. Dokud tedy západní partneři Ukrajiny budou dodávat peníze a zbraně, má Ukrajina šanci odrazit ruský útok. Ale i přes 80% nárůst výdajů na obranu v Evropě od roku 2021 Rusko stále vyrábí čtyřikrát více munice než NATO. USA omezily velkou část své pomoci nad rámec toho, co slíbily během minulé vlády.
Rusko má přes 5 000 jaderných zbraní a opakovaně hrozilo, že je použije, pokud se rozhodne, že existuje „existenciální“ ohrožení jeho bezpečnosti. To znamená, že západní mocnosti nejsou ochotny nasadit do konfliktu své vlastní jednotky. Rusko mezitím přijalo 14 000 vojáků ze Severní Koreje a také najalo žoldáky od Nepálu až po jižní Afriku, z nichž více než 1 000 pochází z Keni.
Zůstat ve hře
Ukrajina může čerpat odvahu ze skutečnosti, že navzdory všem předpokladům přežila čtyři roky války proti mnohem většímu, lépe vyzbrojenému a nemilosrdnějšímu protivníkovi. Zabránila Rusům obsadit Oděsu a severní pobřeží Černého moře. Potopila třetinu ruské černomořské flotily, včetně její vlajkové lodi, křižníku Moskva. Na podzim 2022 Ukrajina znovu dobyla polovinu území, které Rusové obsadili při počátečním útoku.
V srpnu 2024 Ukrajina zahájila překvapivý vpád do Ruské federace a na několik měsíců obsadila území v Kurské oblasti (než byla vyhnána). Opakovaně útočila na letecké základny, zbrojní továrny a ropné rafinerie hluboko na ruském území.
Technologie do jisté míry přispěla k vyrovnání sil. Nasazení protitankových a protiletadlových raket Ukrajinou pomohlo oslabit počáteční ruský útok. Včasné a efektivní využití dronů pro sledování a útoky bylo klíčové pro odražení ruských sil na podzim 2022. Po pomalém startu Rusko také vyvinulo efektivní dronové síly a vždy mělo silné kapacity pro elektronický boj.
Přístup k americkým satelitním sledovacím a komunikačním systémům, jako je Starlink, byl pro Ukrajince rozhodující výhodou. Tyto nové technologie posunuly výhodu zpět na stranu bránících se sil, což znamená, že Rusko nyní musí draze platit za své postupné územní zisky v Donbasu. Rusko od roku 2024 obsadilo méně než 1,5 % ukrajinského území, a to za vysokou cenu.
Jak rád říká Michael Kofman, Putinovy politické cíle neustále přesahují vojenské schopnosti Ruska.
Opotřebovávací válka
Kromě mrtvých a zraněných vojáků a rozvrácené ekonomiky způsobil neúnavný útok Ruska na energetickou infrastrukturu Ukrajiny dlouhodobé utrpení civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny. Tato kampaň dosáhla vrcholu v prvních dvou měsících roku 2026, kdy miliony Ukrajinců zůstaly bez elektřiny a topení, zatímco teploty klesly pod bod mrazu. To připomíná výrok cara Mikuláše I., že jeho dva nejlepší generálové byli generál Leden a generál Únor.
Nálada je podle všech zpráv ponurá. Zkušená reportérka CNN Clarissa Ward hovoří o ukrajinské společnosti jako o „rozpadlé“, „na pokraji zhroucení“ a „zoufale toužící po konci“. Na druhou stranu Ukrajinci nechtějí věřit, že všechny oběti posledních čtyř let byly zbytečné. Ukrajinský spisovatel Andrej Kurkov souhlasí, že nálada je ponurá, ale zároveň poznamenává, že ukrajinský lid prokázal neuvěřitelnou odolnost. Ukrajinská demokracie je pod silným tlakem, protože země od začátku války podléhá stannému právu. Země zažila řadu korupčních skandálů, které vedly k rezignaci některých nejvyšších úředníků Zelenského vlády.
Průzkum Gallup z července 2025 zjistil, že 69 % Ukrajinců upřednostňuje „vyjednané ukončení války“, zatímco 24 % chce „bojovat až do vítězství“. Tato čísla se od roku 2022 změnila, kdy činila 22 % a 73 %. Nicméně průzkum z prosince 2025 provedený Kyjevským mezinárodním institutem sociologie uvádí, že 75 % respondentů je proti postoupení zbytku Donbasu v rámci mírové dohody.
Konečná fáze
V uplynulém roce, od Trumpova návratu do Bílého domu, se pozornost soustředila na jeho snahy o ukončení války, které podle mnohých donutí Zelenského přijmout dohodu „země za mír“. Trump kolísal mezi frustrací z Putina, který nespolupracuje, a frustrací ze Zelenského a evropských lídrů, kteří činí totéž.
Zelenskyj s podporou Evropanů tvrdí, že je ochoten jednat v dobré víře, ale trvá na tom, že není ochoten se vzdát dalšího území a chce, aby součástí jakéhokoli míru byly bezpečnostní záruky. Některé průzkumy veřejného mínění naznačují, že ukrajinská veřejnost tyto postoje podporuje.
V posledních týdnech se pozornost přesunula k požadavkům, aby Ukrajina uspořádala volby, údajně v zájmu demokracie. Skutečným cílem je odstranit Zelenského. V lednu 2026 ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že „návrhy na urovnání, jejichž cílem je udržet nacistický režim v [zbytcích] Ukrajiny, jsou naprosto nepřijatelné“.
To je v souladu s dlouhodobým přístupem Ruska k Ukrajině: hledání poslušných proruských vůdců, jako byl Viktor Janukovyč, prezident v letech 2010–2014. Problémem je, že devastující dopad války vymazal střední proud v ukrajinské politice. Je těžké si představit, že by nějaký budoucí ukrajinský prezident byl ochoten hledat nějaký modus vivendi s Moskvou a obnovit kulturní a ekonomické vazby. Bylo prolito příliš mnoho krve.
Mírový plán amerického vyslance Steva Witkoffa údajně obsahoval ustanovení, které Ukrajině dávalo 100 dní na uspořádání voleb. Zelenskyj údajně plánoval jarní volby a referendum o mírovém plánu pod tlakem Trumpovy administrativy. Tyto zprávy však Zelenskyj rázně odmítl a prohlásil, že volby se budou konat až po uzavření příměří a zajištění bezpečnostních záruk. Odborníci tvrdí, že není možné uspořádat volby, dokud v zemi platí stanné právo.
Ukrajinská vláda mezitím potřebuje celkem 137 miliard eur na tento a příští rok, aby mohla pokračovat ve válečném úsilí a fungovat. V prosinci Evropská rada souhlasila s půjčkou 90 miliard eur Ukrajině na příští dva roky, ale toto rozhodnutí je blokováno Maďarskem, protože Ukrajina neopravila poškozený ropovod Družba, který přivádí ropu z Ruska.
Hlavním omezením válečného úsilí Ukrajiny je však nedostatek pracovních sil. Její předválečná populace 36 milionů obyvatel se kvůli emigraci snížila na 32 milionů. Neexistují žádné oficiální údaje o počtu obětí, ale externí odhady uvádějí více než 600 000 zraněných a více než 140 000 zabitých. Mezitím se odhadem dva miliony Ukrajinců vyhnuly vojenské službě, 200 000 vojáků bylo nepřítomno v místě služby a vymáhání povinné vojenské služby se stalo stále brutálnějším. Ukrajině mohou dojít bojovníci dříve než Rusku.
Ukrajinci mají značné ztráty - skutečný, spravedlivý a vyjednaný mír zajistí, že neztratí ještě více. Po čtyřech letech války žádná ze stran nezvítězila a obě mají nyní všechny důvody pokračovat v jednáních o jejím ukončení.
