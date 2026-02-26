Zpráva o stavu unie: Trump vyhrožuje Íránu, ale o útoku ještě nerozhodl
Udělá to, anebo ne? Prezident neposkytl mnoho informací, ale připravil půdu pro potenciální eskalaci konfliktu na Blízkém východě.
V úterním projevu o stavu Unie prezident Donald Trump pohrozil bombardováním Íránu, ale nechal otevřenou cestu k návratu z pokraje propasti, když naznačil, že ustoupí, pokud se Teherán zaváže, že nikdy nevyrobí jadernou zbraň, informuje na webu Responsible Statecraft (RS) Connor Echols.
„Byli varováni, aby se v budoucnu nepokoušeli obnovit svůj zbrojní program, včetně jaderných zbraní,“ řekl Trump. Ačkoli dává přednost „řešení tohoto problému diplomatickou cestou“, prezident slíbil, že „nikdy nedovolí, aby světová jednička v podpoře terorismu... měla jaderné zbraně“.
Projev poskytl jen málo informací o Trumpově názoru na možnost války s Íránem, zatímco USA pokračují v posilování amerických sil na Středním východě v míře, jakou jsme neviděli od invaze do Iráku v roce 2003. Při obhajobě války zopakoval tvrzení, že íránský režim minulý měsíc při brutálním zásahu zabil více než 30 000 demonstrantů, a obvinil Teherán, že „pracuje na vývoji raket, které brzy zasáhnou území Spojených států amerických“.
„Trump se snažil působit velmi tvrdě – opakoval obvinění proti Íránu, která budou sloužit jako základ pro jeho argumenty pro válku, pokud se pro ni rozhodne,“ řekl Trita Parsi, výkonný ředitel Quincy Institute, který vydává RS. „Zároveň však nechal otevřené dveře pro dohodu.“
Ačkoli se projev zaměřil především na domácí otázky, Trump se zmínil i o několika dalších iniciativách v oblasti zahraniční politiky a pochválil mírové úsilí své administrativy. „Během prvních deseti měsíců jsem ukončil osm válek,“ prohlásil s odkazem na konflikty, včetně loňského krátkého konfliktu mezi Indií a Pákistánem a hrozby války mezi Egyptem a Etiopií.
Prezident se však příliš nevyjadřoval k ukrajinské válce, kterou kdysi doufal ukončit na počátku svého druhého funkčního období. Vyzval k ukončení konfliktu a uvedl, že ve válce umírá každý měsíc 25 000 vojáků.
Trump se ve své kritice Nejvyššího soudu vyjádřil relativně mírně a uvedl, že rozhodnutí z minulého týdne zrušit mnoho z jeho celních sazeb bylo „nešťastné“. Prezident spojil otázku cel se svými mírovými snahami a argumentoval, že „mnoho válek, které jsem urovnal, bylo kvůli hrozbě cel“.
Trump také pochválil snahy své vlády o obnovení „americké dominance v západní hemisféře“. Lednové zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura popsal jako „jeden z nejkomplexnějších a nejpozoruhodnějších činů vojenské kompetence a síly v dějinách světa“. Na počest tohoto zátahu Trump udělil pilotovi vrtulníku, který byl při útoku zraněn, Kongresovou medaili cti.
Prezident také oslavil dopad své kampaně leteckých úderů proti lodím údajně pašující drogy v Karibiku a prohlásil, že „už nikdo nechce chodit na ryby“. A přihlásil se k odpovědnosti za nedělní zabití vůdce kartelu El Mencha, kterého popsal jako „jednoho z nejzlověstnějších“ drogových bossů na světě.
