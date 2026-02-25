Trump: Velmi nudných 107 minut plných nepravd
Ověřování faktů z Trumpova projevu o stavu Uni
Projev Donalda Trumpa o stavu Unie se včera večer protáhl na 1 hodinu a 47 minut.
Prezident přecházel od lží o ekonomice k dezinformacím o životních nákladech, proloženým zbytečnou xenofobií vůči Somálcům v Minnesotě. Podívejme se na některá Trumpova tvrzení, píše Guardian.
Ověření faktů: ekonomika, pracovní místa a investice
Trump opakovaně vychvaloval svou ekonomiku, chlubil se, že „jsme nejžhavější zemí na světě“ a tvrdil, že „máme více pracovních míst a více lidí v práci než kdykoli předtím v historii naší země“.
Data však ukazují, že nárůst pracovních míst za Trumpa v roce 2025 zpomalil a byl mnohem menší než v jakémkoli jiném roce bez pandemie. Podle revidovaných údajů zveřejněných Úřadem pro statistiku práce na začátku tohoto měsíce vzniklo v USA v roce 2025 pouze 181 000 pracovních míst.
Toto číslo, jak poznamenává PolitiFact, je „značně nižší než 1,5 až 2,5 milionu, které bylo typické jak za Trumpa během jeho prvního funkčního období, tak za bývalého prezidenta Joea Bidena“.
Trump také uvedl, že USA pod jeho vedením získaly investice ve výši 18 bilionů dolarů, které „přívalově přicházely z celého světa“. Loňská analýza CNN však zjistila, že Bílý dům počítal sliby – neurčité částky, které byly přislíbeny – namísto skutečných investic. Webové stránky Bílého domu věnované investicím uvádějí celkovou výši amerických a zahraničních investic ve výši 9,7 bilionu dolarů.
Ověření faktů: vrah Iryny Zarutské nebyl imigrant
Když Trump představil matku Iryny Zarutské, ukrajinské ženy zavražděné loni ve vlaku v Charlotte v Severní Karolíně, nepravdivě tvrdil, že muž, který Zarutskou bodl, byl „zkušený zločinec, který se dostal do Ameriky přes otevřené hranice a mohl tak zabíjet“.
Decarlos Brown Jr., muž zatčený a obviněný z vraždy Zarutské, však není imigrant. Trump dlouhodobě tvrdí, že za násilné trestné činy v USA jsou zodpovědní cizinci. Data ukazují, že ve srovnání s nelegálními imigranty jsou občané narození v USA více než dvakrát častěji zatýkáni za násilné trestné činy a 2,5krát častěji za drogové trestné činy.
Ověření faktů: Ceny energie v USA
Trump naznačil, že ceny energie klesají. „Když vidí, že ceny energie klesají na takové hodnoty, nemohou tomu uvěřit,“ řekl.
Průměrná výše účtů za energii v domácnostech však v USA od roku 2024 do roku 2025 vzrostla o 6,7 %. A to i přes Trumpův často opakovaný slib, že během prvního roku svého druhého funkčního období sníží náklady na elektřinu na polovinu.
Od Trumpova návratu do Bílého domu se zvýšily ceny energií pro americké rodiny o nejméně 92 miliard dolarů, čímž se zvýšily účty pro 112 milionů odběratelů elektřiny a 52 milionů odběratelů plynu, podle analýzy liberálního think tanku Center for American Progress. Útoky prezidenta na rozšiřování čisté energie by také měly do roku 2035 zvýšit ceny elektřiny až o 18 %, jak ukazují údaje výzkumné skupiny Energy Innovation.
Trumpova administrativa také zrušila energetickou pomoc pro americké rodiny. V loňském roce administrativa zrušila daňové úlevy na úsporné renovace domů za účelem zvýšení energetické účinnosti. Pokusila se také zrušit program Low Income Home Energy Assistance Program, který každoročně pomáhá 6 milionům Američanů s nízkými příjmy s jejich účty za energii. Program přežil, ale byl výrazně omezen poté, co administrativa propustila všechny jeho zaměstnance. Škrty a uzavření vlády způsobily bezprecedentní zpoždění ve vyplácení pomoci.
Ověření faktů: ceny benzínu
Trump ve svém projevu o stavu Unie vychvaloval nízké ceny benzínu a řekl, že „nyní jsou ve většině států pod 2,30 dolaru za galon a na některých místech dokonce 1,99 dolaru za galon“. Ale významný ústup v oblasti životního prostředí, který jeho administrativa před dvěma týdny prosadila, by mohl ceny benzínu zvýšit.
Zrušení závěru o ohrožení – právního základu pro všechny předpisy týkající se skleníkových plynů v USA – by mělo podle očekávání vést ke zvýšení cen benzínu, jak vysvětlil Guardian v analýze z minulého týdne. To vyplývá z vlastních údajů vlády. Podívejte se na to zde.
Ceny benzínu jsou také vyšší, než tvrdil prezident. Podle AAA, která zaznamenává ceny po celé zemi, je Oklahoma jediným státem, kde se benzín prodává za 2,30 dolaru za galon – přesněji za 2,374 dolaru. Ceny v některých státech přesahují 4,60 dolaru.
Ověření faktů: válka a mír
Trump tvrdil, že během prvních deseti měsíců ukončil osm válek, což je odvážné přehánění. USA se podílely na šesti mírových dohodách a některé z nich nejsou konkrétně připisovány Trumpovi. Jiné nebyly od počátku považovány za války.
Zatímco se podílel na snahách o zprostředkování příměří v Gaze, Izrael od oznámení loňského říjnového příměří pokračuje v zabíjení palestinských civilistů a provádění leteckých útoků.
Stoletý hraniční spor mezi Thajskem a Kambodžou je jedním z konfliktů, které Trump tvrdí, že vyřešil. Trump v říjnu předsedal podpisu dohody o příměří mezi oběma stranami a označil ji za „monumentální krok“.
Vyvíjel tlak na představitele obou zemí, aby uzavřeli dohodu, a varoval je, že jinak budou obchodní jednání s USA pozastavena. Základní příčiny konfliktu, které mají kořeny v dlouhodobých neshodách ohledně map z koloniální éry, však nebyly nikdy vyřešeny. Příměří bylo porušeno jen několik týdnů později v listopadu a v prosinci znovu propukly boje, které donutily půl milionu lidí opustit své domovy.
