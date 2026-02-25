Thajsko a Kambodža se navzájem obviňují z palby na hranici
Desetiletí trvající hraniční spor mezi jihovýchodoasijskými zeměmi vyústil loni v několik kol střetů, při nichž v červenci a prosinci zemřely desítky lidí a více než milion lidí byl vysídlen.
Země podepsaly příměří koncem prosince, ale napětí na hranicích přetrvává, přičemž obě strany si vyměňují obvinění z porušování příměří.
Thajská armáda uvedla, že kambodžské síly v úterý "vystřelily jednotlivý granát z granátometu ráže 40 mm" poblíž thajské hlídky v pohraniční provincii Sisaket, což vyvolalo odvetnou palbu, uvádí prohlášení.
Mluvčí thajské armády Winthai Suvaree obvinil Kambodžu z porušení dohody o příměří, která ukončila tři týdny střetů.
Kambodžský ministr informací Neth Pheaktra uvedl, že obvinění jsou "zcela nepravdivá" a mají za cíl "zmást veřejné mínění a vyvolat napětí".
Armáda uvedla, že v úterý nebyl zraněn žádný thajský personál.
"Po incidentu thajské síly reagovaly výstřelem z granátometu M79 ve směru, odkud výstřel pocházel... jako varování a v sebeobraně," dodal.
Thajská armáda, odvolávající se na předběžné hodnocení, uvedla, že "incident mohl být důsledkem rotace kambodžských jednotek, přičemž noví příslušníci postrádají znalosti předpisů a velení".
'Fabrikováno'
Neth Pheaktra uvedl, že tvrzení, že jeho armáda střílela na hlídkující thajské vojáky, jsou "vymyšlená a hrubě zkreslují fakta".
Ministr zopakoval "neochvějný závazek" Kambodže k prosincovému příměří a dřívější krátkodobé dohodě o příměří z října.
"Kambodža je hluboce znepokojena, že jednostranná obvinění vznesená bez společného ověření, konzultace nebo faktického potvrzení mohou situaci na místě zkreslit a podkopat vzájemnou důvěru," řekl.
Mluvčí kambodžského ministerstva obrany Maly Socheata uvedla, že spojovací týmy kambodžských a thajských armád okamžitě projednaly záležitost po "hlášeních o výbuších a střelbě na thajské straně".
"Kambodžští představitelé thajským protějškům výslovně sdělili, že kambodžské síly podle tvrzení nestřílely ze žádné zbraně," uvedla Maly Socheata ve svém prohlášení.
Podle prosincového příměří se Kambodža a Thajsko zavázaly zastavit palbu, zastavit pohyb vojsk a spolupracovat na odminovacích pracích podél hranice.
Ale minulý měsíc Thajsko obvinilo Kambodžu z porušení příměří, když uvedlo, že přeshraniční minometná palba zranila vojáka, zatímco Phnompenh uvedl, že explodovala "hromada odpadků", která zranila dva jeho vlastní vojáky.
Od posledního kola těžkých bojů Kambodža uvedla, že thajské síly obsadily několik oblastí v pohraničních provinciích – což je v rozporu s jejich dohodou – a požaduje jejich odchod.
Bangkok trvá na tom, že pouze znovu získal území, které bylo součástí Thajska a které bylo po léta okupováno Kambodžany.
Ačkoliv se obě země v prosinci dohodly, že přestanou bojovat, stále musí vyřešit svůj století starý konflikt, který pramení ze sporu o francouzské koloniální vymezení jejich osmisetkilometrové hranice.
