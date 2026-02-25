EU zmrazila obchodní dohodu s USA kvůli nejistotě ohledně cel
25. 2. 2026
Zákonodárci EU se v pondělí rozhodli odložit schválení obchodní dohody bloku s USA kvůli nejistotě ohledně celní politiky prezidenta Donalda Trumpa.
Přichází to poté, co Trump v reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA minulý týden, které zrušilo mnoho jeho předchozích cel po celém světě, zavedl nové plošné 15 % clo.
Obchodní výbor Evropského parlamentu plánoval v úterý hlasovat o zrušení dovozních cel na americké průmyslové zboží — což je klíčová součást obchodní dohody mezi EU a USA. Ale toto hlasování bylo nyní odloženo.
Mluvčí Evropské komise Olof Gill uvedl, že Brusel nemůže přijímat další rozhodnutí, dokud nebude mít jasnou nabídku z Washingtonu.
"Těšíme se, až nám naši americké protějšky přesně vysvětlí, co se děje," řekl Gill novinářům v Bruselu.
Co je obchodní dohoda mezi EU a USA?
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uzavřela v červenci loňského roku s Trumpem dohodu o maximálním clo ve výši 15 % na většinu evropských dovozů do USA. Brusel také souhlasil se zrušením mnoha dovozních cel EU na americké zboží.
Právně závazná dohoda musí být schválena Evropským parlamentem a vládami EU.
Nejnovější 15 % cla, která Trump oznámil, vstoupila v platnost v úterý. Mohou zůstat v platnosti pouze 150 dní, pokud je Kongres neprodlouží.
Předseda obchodního výboru Evropského parlamentu Bernd Lange uvedl, že nová americká cla by mohla vést k tomu, že EU může čelit vyšším poplatkům na některé produkty, přestože je dohodnut 15 % limit v rámci dohody mezi EU a USA.
"Chceme mít od Spojených států jasno, že dohodu respektují," řekl Lange.
Očekává se, že se zákonodárci EU sejdou 4. března, aby posoudili, zda Washington situaci objasnil.
Není to poprvé, co byl schvalovací proces zpožděn. Zákonodárci EU tento proces také minulý měsíc zastavili, když Trump pohrozil zavedením dodatečných cel na evropské spojence, kteří se stavěli proti jeho cíli anektovat dánské území Grónsko.
Co řeklo Německo?
Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius uvedl, že Berlín úzce koordinuje s evropskými partnery, aby zjistil, jaká americká cla lze očekávat v budoucnu.
"Očekáváme také, že americká strana velmi rychle přijde s jasnou politikou, která nám umožní reagovat," řekl mluvčí.
Očekává se, že německý kancléř Friedrich Merz tento týden odcestuje do Washingtonu, aby představil "koordinovaný evropský postoj" k Trumpovým clům.
"Pokud chceme přispět ke stabilitě našich vztahů a mimo jiné udělat laskavost průmyslu na obou stranách Atlantiku, měli bychom tyto nejistoty co nejrychleji ukončit," řekl Merz na akci v Berlíně v pondělí.
Zmínil také možnost použití "obchodní bazuky" EU, nástroje, pod kterým lze omezit přístup na trh bloku, jako "poslední možnost" v obchodním sporu s USA.
"Jsem přesvědčen, že najdeme způsob, jak tyto obchodní spory vyřešit, aniž bychom se uchylovali k tomuto nástroji," řekl Merz. "Ale pokud je to nutné, pak je to nutné, a já budu poslední, kdo řekne 'ne'."
Zdroj v angličtině: ZDE
