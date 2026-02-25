Panamské bezpečnostní složky vyhostily zaměstnance čínské společnosti CK Hutchison ze dvou přístavů
25. 2. 2026
Washington a Peking vedou spor o kontrolu nad lodní tepnou spojující Atlantský a Tichý oceán.
Bezpečnostní složky odstranily zaměstnance CK Hutchison z jejich pracovišť a zakázaly jim kontaktovat vedení společnosti.
CK Hutchison uvedl, že považuje rozhodnutí Panamy zrušit PPC smlouvy za nezákonné.
Panamské úřady převzaly kontrolu nad přístavy Balboa a Cristobal, aby se předešlo narušením provozu při zveřejnění rozsudku a jeho účinnosti.
Panamská vláda udělila dočasné koncese na provoz terminálu Balboa společnosti APM Terminals Panama, dceřiné společnosti Maersk. Provoz v Cristóbalu bude zajišťovat TIL Panama, součást MSC.
Čínské ministerstvo zahraničí v úterý uvedlo, že Peking hodlá pevně hájit legitimní práva a zájmy příslušných společností.
