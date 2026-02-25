Panamské bezpečnostní složky vyhostily zaměstnance čínské společnosti CK Hutchison ze dvou přístavů

25. 2. 2026

čas čtení 1 minuta
Hongkongský konglomerát CK Hutchison oznámil, že panamské úřady pohrozily jeho zaměstnancům trestním stíháním, pokud neopustí dva klíčové přístavy Panamského průplavu poté, co panamský Nejvyšší soud zrušil smlouvy s Panama Ports Company (PPC), dceřinou společností CK Hutchison, na provoz terminálů.

Washington a Peking vedou spor o kontrolu nad lodní tepnou spojující Atlantský a Tichý oceán.

Bezpečnostní složky odstranily zaměstnance CK Hutchison z jejich pracovišť a zakázaly jim kontaktovat vedení společnosti.

CK Hutchison uvedl, že považuje rozhodnutí Panamy zrušit PPC smlouvy za nezákonné.

Panamské úřady převzaly kontrolu nad přístavy Balboa a Cristobal, aby se předešlo narušením provozu při zveřejnění rozsudku a jeho účinnosti.

Panamská vláda udělila dočasné koncese na provoz terminálu Balboa společnosti APM Terminals Panama, dceřiné společnosti Maersk. Provoz v Cristóbalu bude zajišťovat TIL Panama, součást MSC.

Čínské ministerstvo zahraničí v úterý uvedlo, že Peking hodlá pevně hájit legitimní práva a zájmy příslušných společností.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
259

Diskuse

Obsah vydání | 25. 2. 2026