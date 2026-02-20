Geniální český hudebník a pedagog Pavel Klikar v síti nefunkčního sociálního systému
20. 2. 2026 / Pavel Veleman
Pavel Klikar ( Foto Zuzana Boenisch)
„Kafkův Proces je nejdokonalejším vyjádřením moderní úzkosti“
(Albert Camus)
Pavel Klikar (26. ledna 1954 - 14. února 2026)
O sociálním systému panuje stále v českém prostředí představa, že „slušný“, pracovitý člověk se nemůže ocitnout v situaci, kdy bloudí sociálními odbory, úřady práce, Českou správou sociálního zabezpečení, aby se večer vracel zcela vyčerpán pochůzkami bez sebemenšího kladného výsledku stejně jako zeměměřič K v „Kafkově Zámku“, hledající cestu ke „Klammovi …“
“Klammem“ se tak symbolicky stává celý systém české sociální politiky, který není nastaven k faktické pomoci, nýbrž k disciplinaci, byrokratizaci a výslednému sražení klientů a klientek do totální bezmoci, kdy již zcela vyčerpáni končí metaforicky jako postava, tentokrát z Kafkova Procesu, muže sedícího před špatnými dveřmi a počítajícího blechy v dveřníkově kožichu.
Tuším, že to byl tak rok 2020, kdy se mi ozvala do telefonu skvělá kolegyně (vedoucí tzv. hmotné nouze) Úřadu práce na Praze 10, kde jsme společně vytvořili takovou „pátou kolonu systému“ s několika podobně smýšlejícími lidmi jsme se snažili vykonávat humanistickou, multidisciplinární, antidisciplinační sociální práci:
„Pavle, určitě znáš „Synkopák“. Teď tady byl vlastně zakladatel tohoto tělesa, Pavel Klikar, je úplně vyřízený, posílají ho od čerta k ďáblu a já vím, že ho sice nemáš v terénu, ale myslím, že jsi jediný, který jsi schopen s ním jednat.“
„Iveto, jasně že ho znám, pošli ho za mnou, ale ani slovo před velkým Pavlem (vedoucí sociálního odboru), on by mi to s chutí zakázal, znáš ho, on striktně vyžaduje byrokratický servis, naší dvojici nesnáší, jelikož je ze všeho „podělanej“ a zná naše metody… A terénem by spadnul pod Libora, a to by byl jeho konec, ten by se na něm vyřádil tou svojí důležitostí… Tady se to opravdu bude muset dělat moc citlivě. „No, právě,“ řekla Iveta, „naše dvojka opět zasahuje, že?“ „Bůh s námi“, odvětil jsem.
A tak jsem se seznámil osobně s naprosto geniálním hudebníkem, se kterým jsem pak více než rok brázdil pražské instituce, snažil se ho jaksi alespoň trochu dostat k reálnému vnímání situace, leč stejně jsme nakonec skončili u jeho krásných přednášek o hudbě, vzpomínek a příklonu k až buddhistické filosofii…
A také u obrovské nechuti ke všemu konzumnímu, komerčnímu balastu, který podle jeho názoru zničil naše duše natolik, že jsme se stali „závisláky“ na mocenském, vědomém zaplevelení našich mozků a duší zlými, agresivními, hnusnými zvuky, mnohdy se tomu říká hudba, jak mi ironicky sdělil, a tento ďábelský stroj v rukou všech politických zločinců, probouzí v posluchačích obrovskou duševní depresi, hraničící s mučením. Je to podobné drogové závislosti, která se nakonec zhmotní v živočišné agresi jedinců, kteří jsou tak ovladatelní v boji jeden proti druhému.
Na druhou stranu mi ukazoval možný svět opravdu pro něj čisté, duchovně pozitivní hudby (nejen jazzovou a taneční hudbu 20. let, ale zejména hudbu barokní (Musica Antiqua Praha) a v tašce měl vedle kousku namazaného chleba neustálý štos CD, kterými „uplácel“ všechny jeho osobou vyjevené úředníky, lékaře, advokáty, realitní makléře, kteří se většinou na něj dívali tak trochu jako na blázna…Úděl všech géniů.
O svých finančních problémech opravdu nechtěl mluvit, bylo mu to trapné, ale postupem času jsem zjistil, že situace nabývá hrozivých rozměrů. Neměl tzv. započteno 35 let k nároku na sociální dávky, bylo strašně těžké vůbec shánět jakékoli dokumenty, nemůžete u těchto introvertních lidí vletět do bytu a začít se jim přehrabovat ve všech dokumentech (i když, znal jsem i takové)…Česká zpráva sociálního zabezpečení vám v tomto příliš nepomůže, vyjede vám papír, co schází a nazdar, konec…
A tak tento hudební mág, jehož souborem prošla například paní Magdalena Kožená a snad každý, kdo v české vážné hudbě něco znamená, dostával 3250,- Kč životního minima. Jen díky spolupráci naší „antisystémové dvojky“, jsme se společně snažili ten „ďábelský stroj jménem OK systém“ krmit údaji tak, aby alespoň schválil to minimum peněz, neobtěžovat Pavla Klikara kontrolními sociálními šetřeními a co nejvíce prodlužovat lhůty, kdy se musí dostavit na úřad a sedět v naprosto toxickém prostředí zmaru, zoufalství, agresivity klientů hmotné nouze, což tento citlivý, somnambulní, jemný člověk tak těžce zvládal: „Nikdy jsem, pane Pavle, netušil, jaké peklo prožívají lidé s malými dětmi, ten hnusný, nedůstojný kout úřadu práce hlídaný Městskou policií a v tom vidět ty malé děti pobíhat, nezlobte se na mě, to je jak v Dantově Pekle…
Já to nemohu vidět, taková necitelnost, já se z toho psychicky dostávám několik dnů. To si lidé, jako třeba můj vzácný přítel Ondřej Havelka vůbec neumí představit, co se tady děje…
Kdybyste viděl, pane Velemane, všude kolem mě takových zbytečných peněz všech těch snobských nadací, maloměšťáků, kteří se natřásají v Rudolfinu…
Ale zpátky k těm hudebním sponzorům…Peníze tečou tam, kde vůbec nemusí být a tady stojí úřední bachařka s policajtem nad dítětem v kočárku a plačící matce odmítá přiznat tisíc korun. Říkal jsem paní Ivetě, aby jí to dala z toho mého příspěvku, já nějak přežiji…
Zde jsem si uvědomil, nejen jak hodný a až světsky čistý – dokáže tento muž být, ale i o té strašné izolaci tzv. kulturních elit.
Pavel Klikar je měl rád (vždyť to byl celý jeho život), ale možná tím prožitkem, kterým procházel poprvé v životě, zde střídal určité radostné vzpomínky s pro mě pochopitelnou zatrpklostí.
Záleželo, jaký měl den: „Víte, oni mají pocit, jak mi strašně pomáhají, když mi nechají zastrčenou pětitisícovku v knížce, mně je to pochopitelně strašně trapné a jsem za to jim vděčen, jen nevím, jestli si tak trochu nečistí špatné svědomí. Mezi námi, oni chtěli hlavně ty prachy a tak skočili do určité komerce, kam bych já nikdy nešel a mně vlastně ukradli soubor, každý mě využil, když potřeboval a trádá za kariérou (hlavně, že mají plné kalendáře všech možných ptákovin)….To samé je v bývalé Musice Antiqua Praha, každý využije můj dlouholetý výzkum, má to bez práce a já z toho nemám zase nic…Ale tak to tady chodí.“
Ano, i toto byl Pavel Klikar.
A ač jsme s Ivetou dělali, co chtěli, cítili jsme, že ten tak lehce zneužitelný Pavel Klikar se postupně může stát obětí exekuční, neřízené mafie, která zde desítky let řádí a jeho takřka jediný majetek (privatizovaný byt), se může kvůli bagatelním dluhům, které v této situaci je tak lehké mít, stát jejich kořistí. A pan Klikar pochopitelně měl problémy s daňovým přiznáním dlouhá léta a s následnými letitými dluhy na zdravotním pojištění nebo na elektřině, možná ho i chytili občas v tramvaji, když v jeho hlavě zněl Alessandro Grandi. Což se těžko vysvětluje revizorovi a vše nekončí v konečné pokutě třeba 1000- Kč, ale geniální hudebník může přijít o byt a skončit na ubytovně….
Nechtěl jsem ho strašit touto možnou variantou, ale cítil jsem, že dravci advokátní a inkasní společnosti Sokol, sídlící v Sokolské ulici, již nalétávají a já s paní Ivetou nejsme schopni ani za cenu všech možných triků a kouzel, systém řízené likvidace zastavit….V určité chvíli český sociální (ne)systém pohltí prostě každého….
Zbývala jediná možnost, najít v širším sociálním okolí někoho opravdu důvěryhodného, kdo má nějaký vztah k Pavlu Klikarovi a finančně ho zachrání….Zde musíte jak na laboratorních vahách skutečně nenápadně zjišťovat možné kontakty, vazby, které vám dají další kontakty a vazby a přitom nějak neohrozit klienta, jeho důvěru k vám, nestresovat ho, v určité chvíli vzít zodpovědnost na sebe, žádné metody, postupy, metodické sdělení vám nejsou nic platné, zůstává pochopení a poznání až spíše přátelského vztahu s klientem, mít kritické myšlení o systému a vědět, že většina úředních doporučení je jen ztráta času, který tak teď potřebujete a hledat, hledat….
A zde se paní Ivetě podařilo narazit na spolužačku ze střední školy, která Pavla Klikara opravdu znala, vážila si ho a znala jeho obrovskou nepraktičnost. Nadto byla ještě advokátka. Stačilo několik setkání, telefonátů, nachystání Pavla Klikara na tuto vazbu a zázrak se podařil – Pavel Klikar mohl dožít v bytě, který byl pro něj celý vesmírný svět…
Pochopitelně musela investovat do zaplacení všech dluhů, jako advokátce si k ní zuřiví sokolové zase tolik nedovolili a časem jsem společně s Ivetou již vlastně neměli klienta, ale přítele na povídání o hudbě…
Tak lehké by to bylo, kdyby byl systém trochu sociálně citlivě nastaven. Dnes jsme již já i Iveta odhaleni jako pátá kolona úřadu práce a sociálního odboru vlastně vyhozeni. Plnění disciplinační úlohy sociální práce opravdu nikdy nebude naše cesta, nepatříme do tohoto klamu a sebeklamu té marketingové dobroty pomoci třeba pana radního Davida a Veroniky, která jen zastírá reálnou tvrdou až brutální cestu často vedoucí k zničení jedinců…
Pavel Klikar již má klid, moc mu ho přeji. Nějaký hudební kritik v nekrologu napsal, že Pavel Klikar zmizel v posledních deseti letech z očí hudební veřejnosti. Myslím, že zmizel právě salonnímu publiku a vlastně s určitou úzkostí, ale i zaujetím se potkal s lidmi, které jeho sociální bublina míjí. Při svých rozhovorech s ním jsem měl pocit, že toto setkání se skutečnou propastí sociální každodennosti, by dokázal zúročit ve své tvorbě, kdyby měl ještě tvůrčí sílu a hlavně čas…
Někdy vám sociální práce nadělí možnost setkání, které se v jiných oborech nepoštěstí. Jde o to, umět ji využít k oboustrannému prospěchu…
Odpočívejte v klidu, pane Pavle.
