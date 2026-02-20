Americký obchodní deficit v roce 2025 dosáhl nového rekordu
20. 2. 2026
Zbožní deficit v USA činil za celý loňský rok 1,24 bilionu dolarů, čímž mírně vzrostl oproti úrovni z roku 2024 na nejvyšší hodnoty v záznamech Ministerstva obchodu sahajících až do roku 1960.
Obchodní schodek s Čínou se však za rok zmenšil, protože dovoz z USA z druhé největší světové ekonomiky klesl o 30 %.
Když se zohlední zboží i služby, celkový obchodní deficit USA za rok 2025 se zúžil na 901,5 miliardy dolarů z 903,5 miliardy dolarů v roce 2024.
Stále to byl třetí největší deficit v historii.
V prosinci celkový deficit vzrostl o 32,6 % více, než se očekávalo, na 70,3 miliardy dolarů, protože vývoz klesl a dovoz vzrostl.
Obchodní toky zahrnující největší ekonomiku světa byly v roce 2025 výrazně ovlivněny, když Trump po návratu do prezidentského úřadu zavedl nová cla na zboží prakticky všech obchodních partnerů, jako součást snahy o snížení obchodního schodku v USA.
Jeho kroky přinesly průměrnou efektivní sazbu cel na nejvyšší úrovni od 30. let.
AI, nákupy předem
Chad Bown z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii ve čtvrtek novinářům řekl, že nárůst dovozu je pravděpodobně částečně způsoben rozvojem umělé inteligence ve Spojených státech.
To zahrnuje vysoce technologické produkty jako pokročilé polovodiče, které se primárně vyrábějí na Tchaj-wanu, a které nakonec směřují do datových center.
Dalším faktorem může být, že Trumpovy vlny cel specifických pro jednotlivé země v loňském roce obsahovaly významné výjimky, například pro elektronické produkty jako chytré telefony.
Změna v obchodních tocích s Čínou nastala v dubnu poté, co Trump vedl v dubnu eskalaci cel s Pekingem. Napětí mezi oběma zeměmi od té doby ustoupilo.
Celková čísla o dovozu však pravděpodobně odrážejí změny ve strategiích získávání zdrojů firem, například k zemi jako Vietnam, protože vztahy mezi USA a Čínou zůstávaly turbulentní.
Dovoz byl na začátku roku mnohem silnější než ke konci roku.
Částečně to pravděpodobně bylo způsobeno tím, že firmy se předzásobily, aby se pokusily předběhnout cla.
'Horská dráha'
"Obchod zažil v roce 2025 jízdu na horské dráze, když cla otřásla toky hlavně na straně dovozu," uvedl v poznámce ekonom finančního trhu Nationwide Oren Klachkin.
"Ale po všech titulcích o clech a výkyvech v datech se obchodní deficit v roce 2025 sotva pohnul, klesl pouze o 2,1 miliardy dolarů, tedy o 0,2 procenta, ročně," dodal.
Přesto si všiml významných pohybů pod povrchem.
Obchodní deficit s Čínou klesl na nejnižší úroveň od počátku 21. století, zatímco schodky v obchodování s Tchaj-wanem a Mexikem dosáhly rekordní úrovně, uvedl.
"S tím, jak je vrchol celní války pravděpodobně za námi, očekáváme, že obchod se ustálí do předvídatelnějšího rytmu," řekl Klachkin.
Trump rychle přisuzuje hospodářský růst USA a další úspěchy svým rozsáhlým clům a minulý měsíc na sociálních sítích uvedl, že "zachránily naši ekonomiku a národní bezpečnost".
Avšak dokument Federálního rezervního systému v New Yorku v únoru poznamenal, že téměř 90 % ekonomické zátěže cel dopadlo na americké firmy a spotřebitele.
To zdůrazňuje výzvy, které Trumpova administrativa čelí při snaze přesvědčit americké domácnosti o své ekonomické bilanci.
V prosinci poklesl vývoz průmyslových materiálů včetně neměnového zlata, zatímco dovoz ve stejné kategorii za měsíc vzrostl.
Dovoz kapitálových statků do USA, jako jsou počítačové příslušenství a telekomunikační zařízení, v měsíci vzrostl.
Zdroj v angličtině: ZDE
