Ukrajina již vyhrála válku proti Rusku, a tady je důvod proč
18. 2. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 6 minut
Dějiny se často vyprávějí jako soutěž armád. Ve skutečnosti jsou však častěji soutěží morálních energií. Když Rusko napadlo Ukrajinu, mnoho analytiků okamžitě sáhlo po konvenčních měřítcích: počty vojáků, tanků, letectvo, HDP. Podle těchto ukazatelů se Ukrajina nezdála být pravděpodobným dlouhodobým vítězem. Rusko mělo převahu v eskalaci, hlubší rezervy, jaderný arzenál. Ukrajina působila zranitelně.
Jenže války se nevedou jen materiálem. Vedou se také smyslem. A smysl má svou váhu.
Jenže války se nevedou jen materiálem. Vedou se také smyslem. A smysl má svou váhu.
V dějinách se opakuje určitý vzorec. Velmoc, přesvědčená o své síle, napadne menšího souseda, kterého považuje za rozděleného, umělého či slabého. Útočící stát předpokládá krátký konflikt, protože kalkuluje zájmy; podceňuje identitu. Menší stát, postavený před existenční hrozbu, v sobě objeví hloubku soudržnosti, o níž sám dříve pochyboval.
Takto jednalo Finsko v roce 1939. Tak Vietnam po desetiletí. Tak Afghánci proti Sovětům i USA. V každém případě větší mocnost počítala divize a techniku. Menší národ objevil jednotu. Ukrajina tímto procesem prošla v přímém přenosu.
Před rokem 2022 byla Ukrajina často popisována jako zkorumpovaná, regionálně rozdělená, politicky nestabilní. Nebylo to úplně nepravdivé. Válka má však schopnost věci vyjasnit. Invaze Ukrajinu nerozložila. Naopak ji sjednotila. Místní samosprávy se přizpůsobily. Občanská společnost se mobilizovala. Válka během měsíců vytvořila úroveň národní integrace, kterou se mírová politika snažila budovat celé dekády.
Kreml tuto zemi špatně přečetl. Viděl váhavost tam, kde byla latentní pevnost.
Na druhé straně vstoupilo Rusko do války s jistotou státu zvyklého na donucovací moc. Dosud se mu však nepodařilo formulovat přesvědčivý důvod pro oběť, který by přesahoval resentiment a imperiální paměť. Jeho vojáci bojují, protože musí. Ukrajinci bojují, protože jejich děti spí ve sklepích. Tato asymetrie je zásadní.
Vojenská teorie hovoří o „bojové motivaci" jako o proměnné, kterou je těžké kvantifikovat, ale která bývá rozhodující. Projevuje se v soudržnosti malých jednotek, ve schopnosti improvizace, v ochotě snášet dlouhodobé strádání. Ukrajina během posledních let vybudovala jednu z nejzkušenějších a nejadaptabilnějších konvenčních armád v Evropě. Válka dronů, decentralizované velení, rychlá inovace na bojišti — to nejsou jen technické detaily. Jsou to znaky institucionálního učení pod tlakem.
Nedávné cvičení s drony v Polsku jasně ukázalo, jak členové NATO spektakulárně selhali, zatímco Ukrajinci to zvládli a byli velmi úspěšní v sestřelování těchto dronů. Překlad: Evropa si nyní uvědomila, že musí Ukrajincům pomáhat nejen z humanitárních důvodů, ale také kvůli vlastnímu přežití. Pokud Rusko zaútočí na Evropu, bílé evropské obyvatelstvo nemá šanci. V takovém případě jsou tvrdí a na drsné podmínky zvyklí imigranti spolu s Ukrajinci jedinou šancí Evropy. Evropané jsou slabochové. Ukrajinci a imigranti s tmavou pletí jsou tvrdí. Pouze oni mohou Evropu v případě války s Ruskem ochránit.
Evropa si toho všímá. Tiše, někdy s rozpaky, začínají evropští plánovači chápat, že Ukrajina dnes disponuje něčím, co zbytku kontinentu chybí: zkušeností s rozsáhlou, moderní, vysoce intenzivní válkou. Ať už bude územní výsledek jakýkoli, Ukrajina již nevratně změnila rovnováhu kompetencí v evropské bezpečnostní architektuře.
Rusko mezitím směřuje jinam. Jeho ekonomika se přizpůsobila válečnému režimu — ale přizpůsobení není totéž co obnova. Sankce omezují přístup k pokročilým technologiím. Kvalifikovaní pracovníci emigrují. Válečné výdaje vytlačují civilní investice. Systém se stává centralizovanějším, bezpečnostně uzavřenějším, podezíravějším. Rusko pravděpodobně přežije — státy obvykle přežívají — ale přežít není totéž co prosperovat.
Zde se rýsuje tichý strategický posun: budoucnost Ukrajiny se rozšiřuje, zatímco budoucnost Ruska se zužuje.
Ukrajina se stále pevněji zapojuje do západních finančních systémů, obranného plánování a politických struktur. Rekonstrukční fondy, obranná integrace, dlouhodobé bezpečnostní garance — to vše vytváří institucionální gravitaci. Tyto procesy se těžko obracejí zpět. Invaze, která měla zastavit západní orientaci Ukrajiny, ji paradoxně urychlila.
Rusko se naopak posouvá k izolovanější pozici — více závislé na omezeném okruhu partnerů, více omezené na kapitálových trzích, více definované bezpečnostními imperativy než ekonomickou dynamikou.
Války se často hodnotí podle map. Mapy však nezachycují trajektorii.
Ukrajina možná nezíská zpátky každý kilometr území. Dějiny napovídají, že opotřebovací války zřídka končí čistě a přehledně. Ale základní ruský cíl — politicky podřídit Ukrajinu a vtáhnout ji zpět do své sféry vlivu — již selhal. Kyjev nebude satelitem. Ukrajinská suverenita je dnes v samotné ukrajinské společnosti nevyjednatelná. A to je fakt, který přetrvá. V tomto smyslu je největší ukrajinské vítězství vnitřní. Ukrajina si ujasnila, kým je.
A ruská ztráta může být stejně tak vnitřní. Definuje se stále úžeji, obranněji — spíše jako mocnost chránící ústup než jako stát formující budoucnost.
Konečné uspořádání této války zůstává nejisté. Jeden trend je však zřetelný: Ukrajina se začleňuje do systémů, které generují dlouhodobou odolnost. Rusko se konsoliduje kolem struktur, které spravují riziko a zachovávají moc.
A v dlouhém oblouku dějin mají tendenci uspět systémy, které se otevírají, před těmi, které se uzavírají. To není morální soud. To je historické pozorování. Války nakonec testují víc než armády. Testují hloubku sebeuvědomění společnosti. Ukrajina objevila pevné občanské jádro. Rusko odhalilo limity donucování bez souhlasu.
A v dlouhém běhu dějin mají společnosti, které bojují za budoucnost, tendenci přežít ty, které bojují za návrat do minulosti.
Evropa si toho všímá. Tiše, někdy s rozpaky, začínají evropští plánovači chápat, že Ukrajina dnes disponuje něčím, co zbytku kontinentu chybí: zkušeností s rozsáhlou, moderní, vysoce intenzivní válkou. Ať už bude územní výsledek jakýkoli, Ukrajina již nevratně změnila rovnováhu kompetencí v evropské bezpečnostní architektuře.
Rusko mezitím směřuje jinam. Jeho ekonomika se přizpůsobila válečnému režimu — ale přizpůsobení není totéž co obnova. Sankce omezují přístup k pokročilým technologiím. Kvalifikovaní pracovníci emigrují. Válečné výdaje vytlačují civilní investice. Systém se stává centralizovanějším, bezpečnostně uzavřenějším, podezíravějším. Rusko pravděpodobně přežije — státy obvykle přežívají — ale přežít není totéž co prosperovat.
Zde se rýsuje tichý strategický posun: budoucnost Ukrajiny se rozšiřuje, zatímco budoucnost Ruska se zužuje.
Ukrajina se stále pevněji zapojuje do západních finančních systémů, obranného plánování a politických struktur. Rekonstrukční fondy, obranná integrace, dlouhodobé bezpečnostní garance — to vše vytváří institucionální gravitaci. Tyto procesy se těžko obracejí zpět. Invaze, která měla zastavit západní orientaci Ukrajiny, ji paradoxně urychlila.
Rusko se naopak posouvá k izolovanější pozici — více závislé na omezeném okruhu partnerů, více omezené na kapitálových trzích, více definované bezpečnostními imperativy než ekonomickou dynamikou.
Války se často hodnotí podle map. Mapy však nezachycují trajektorii.
Ukrajina možná nezíská zpátky každý kilometr území. Dějiny napovídají, že opotřebovací války zřídka končí čistě a přehledně. Ale základní ruský cíl — politicky podřídit Ukrajinu a vtáhnout ji zpět do své sféry vlivu — již selhal. Kyjev nebude satelitem. Ukrajinská suverenita je dnes v samotné ukrajinské společnosti nevyjednatelná. A to je fakt, který přetrvá. V tomto smyslu je největší ukrajinské vítězství vnitřní. Ukrajina si ujasnila, kým je.
A ruská ztráta může být stejně tak vnitřní. Definuje se stále úžeji, obranněji — spíše jako mocnost chránící ústup než jako stát formující budoucnost.
Konečné uspořádání této války zůstává nejisté. Jeden trend je však zřetelný: Ukrajina se začleňuje do systémů, které generují dlouhodobou odolnost. Rusko se konsoliduje kolem struktur, které spravují riziko a zachovávají moc.
A v dlouhém oblouku dějin mají tendenci uspět systémy, které se otevírají, před těmi, které se uzavírají. To není morální soud. To je historické pozorování. Války nakonec testují víc než armády. Testují hloubku sebeuvědomění společnosti. Ukrajina objevila pevné občanské jádro. Rusko odhalilo limity donucování bez souhlasu.
A v dlouhém běhu dějin mají společnosti, které bojují za budoucnost, tendenci přežít ty, které bojují za návrat do minulosti.
Takže pro všechny pesimisty, kteří si myslí, že Ukrajina tuto válku nevyhraje: ona už ji vyhrála. Možná ztratí část území, ale zachovala si důstojnost a bude zaplavena miliardami pomoci ze zahraničí, zatímco Rusko bude marginalizováno.
0
153
Diskuse