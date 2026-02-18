Zahájení výroby granátů pro Ozbrojené síly Ukrajiny a britskou armádu bylo odloženo o šest měsíců
18. 2. 2026
Společnost měla zajistit šestnáctinásobné zvýšení výroby dělostřeleckých granátů ráže 155 mm podle standardu NATO, které se obvykle používají v mobilních polních dělech. Výroba však nezačala kvůli rozhodnutí BAE Systems zdvojnásobit kapacitu závodu během výstavby v roce 2025, potvrdila sama společnost.
Komplex v Glascode zabírá přibližně 405 hektarů a očekává se, že zaměstná přibližně 870 lidí, zatímco závod bude převážně automatizovaný.
Britská vláda plánuje postavit dalších šest nových muničních továren, ale konkrétní místa zatím nebyla oznámena.
Obranný analytik Francis Tusa považuje zpoždění za kritický problém, protože absence zvýšení výroby 155 mm granátů omezuje schopnost britské armády a spojenců rychle dodávat munici do Evropy.
