NATO oznámilo v případě útoku na baltské země údery hluboko v Rusku

18. 2. 2026

NATO udeří hluboko na ruské území, pokud se Moskva rozhodne zaútočit na baltské státy, uvedl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.

"Přineseme válku Rusku… Přesně víme, co dělat," řekla Tsaghkna v rozhovoru pro The Telegraph. Podle něj v současnosti země regionu směřují 5 % HDP na národní obranu, aby se připravily na možný útok z východu, a již jsou schopny odrazit Rusko.

Současně vedoucí estonského ministerstva zahraničí poznamenal, že v předchozích obranných plánech NATO se předpokládalo, že ruská armáda může obsadit baltské země dříve, než bude poražena ve válce s aliancí. Estonsko však s tímto nikdy nebylo spokojeno. "Nemůžeme dovolit, aby Rusko vstoupilo do baltských zemí a teprve pak se bránit," vysvětlil Tsahkna. Dodal, že aliance již má nové obranné plány, které spočívají v přesunu hlavních bojů na území Ruska.

Zdroj v angličtině: ZDE

