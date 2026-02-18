NATO oznámilo v případě útoku na baltské země údery hluboko v Rusku
18. 2. 2026
"Přineseme válku Rusku… Přesně víme, co dělat," řekla Tsaghkna v rozhovoru pro The Telegraph. Podle něj v současnosti země regionu směřují 5 % HDP na národní obranu, aby se připravily na možný útok z východu, a již jsou schopny odrazit Rusko.
Současně vedoucí estonského ministerstva zahraničí poznamenal, že v předchozích obranných plánech NATO se předpokládalo, že ruská armáda může obsadit baltské země dříve, než bude poražena ve válce s aliancí. Estonsko však s tímto nikdy nebylo spokojeno. "Nemůžeme dovolit, aby Rusko vstoupilo do baltských zemí a teprve pak se bránit," vysvětlil Tsahkna. Dodal, že aliance již má nové obranné plány, které spočívají v přesunu hlavních bojů na území Ruska.
Zdroj v angličtině: ZDE
