Polský prezident: Země potřebuje jaderné zbraně
18. 2. 2026
Nawrocki věří, že jeho země by měla jít cestou, která zajistí jaderné odstrašení – "v souladu se všemi mezinárodními normami". Polsko je smluvní stranou Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, ale prezident je přesvědčen: "Musíme se vydat tímto směrem, abychom mohli začít pracovat." "Jsme země na pokraji ozbrojeného konfliktu. Je jasné, jaký je agresivní, imperiální postoj Ruské federace vůči Polsku," zdůraznil Nawrocki. Proto podporuje posílení bezpečnosti Polska "i na základě jaderných schopností".
Evropské země začaly vážně diskutovat o vytvoření vlastního jaderného štítu vzhledem k nejistému postoji administrativy Donalda Trumpa a rostoucí agresivitě Putinovy vlády.
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl v Mnichově, že začal s Francií jednat o vytvoření evropského jaderného obranného systému. Prezident Emmanuel Macron plánuje brzy oznámit návrh na rozšíření francouzského jaderného odstrašujícího systému na zbytek Evropy, informoval Bloomberg.
Zdroj v polštině: ZDE
