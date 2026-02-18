Jak číst etiopské válečné signály
18. 2. 2026
Nikdo nesleduje pohyb plazmy — nebo její nedostatek — směrem k Tigray v Etiopii, ale s tisíci vojáky proudícími do severní oblasti je těžké necítit blížící se obavu, že se brzy vrátí plnohodnotná válka.
Upozornění – Addis je na pokraji konfliktu s Tigrayí a/nebo Eritreou už více než 12 měsíců, opakovaně posouvá síly v kombinaci s narůstající agresivní rétorikou, než se stáhne. Nedávné střety v západním Tigrayi mezi tigrajskými silami a vládními silami, následované několika útoky dronů ve středním Tigrayi, však toto dlouho doutnající napětí ještě více vyhrotily. A rozsáhlé přesuny vojsk v posledních dnech se zdají znamenat zásadní změnu, kdy federální síly byly stahovány z Wollega v Oromii, Metekel v Benishangul-Gumuz, Jigjiga, Harar a Dire Dawa ve východní Etiopii, a napříč oblastí Amhara, včetně Bahir Dar, Debre Berhan a Central Gonder, směrem k Tigrayi. Těžká výzbroj se zdá být také na cestě směrem k Tigrayi, přičemž široce sdílené jsou snímky dělostřeleckých jednotek a zabavených nákladních vozů jedoucích na sever.
V určitém okamžiku může vojenská logika převážit nad měsíci balancovaného míru a záplavami obvinění od Addis, Asmary a Mekelle. Dále podněcuje obavy z války vyhlášení stavu maximální pohotovosti ministerstvem obrany a výzva tisícům propuštěných a penzionovaných důstojníků, aby se vrátili do armády. Generální štáb etiopské armády nyní otevřel registraci pro zkušené bojové jednotky, avšak s přísnými podmínkami, aby se odhalila jakákoli neloajalita vůči federální vládě. Addis se těžce spálila takovou "neloajalitou", přičemž tisíce bývalých důstojníků speciálních sil Amhary bojují za zuřící povstání Fano, nejvýrazněji bývalý velitel generál Tefera Mamo – známý jako "Simien Lion". Postupné vyhubení důstojnického sboru etiopské armády dezercí a intenzivními boji v Tigrayi a nyní v Amhaře zanechalo ENDF bez zkušených velitelů. Již nějakou dobu existovaly zrychlené výcvikové programy pro nasazení v Amhaře a Oromii.
Mezitím série posledních — a příliš opožděných — pokusů obrátit se na etiopského premiéra zůstává nevyslyšena, včetně těch ze strany Africké unie a Saúdů. Obzvlášť urážlivá kritika toho, jak moc nejvyšší multilaterální síla kontinentu zeslábla, je, že Africké unii byla údajně etiopskou vládou nařízeno, aby ustoupila poté, co veřejně nabídla zprostředkování na konci ledna. Následovala minulý týden návštěva saúdského ministra zahraničí prince Fajsala bin Farhana v Addis, který rovněž požadoval ujištění, že Etiopie nebude pokračovat v konfliktu s Eritreou, stále bližším spojencem Rijádu. Addis je údajně odmítla vydat. Přítomnost saúdského ministra zahraničí však také souvisela s vlnou pozornosti věnované aktivaci vojenské základny podporované Emiráty v Benishangul-Gumuz, kde se cvičilo více než 4 000 bojovníků Sil rychlé podpory (RSF) pro válku v Súdánu.
S odhalením, že výcviková základna RSF je nyní aktivní, si Addis vysloužila kritiku za opuštění své domnělé neutrality vůči ničivé válce v Súdánu a za další podněcování konfliktu, který proniká i do Etiopie. Jakákoli saúdská žádost, aby Addis vyklidila tuto základnu, bude pravděpodobně odmítnuta, přičemž Addis spadne přímo do konkurenčního emirátského tábora, který zahrnuje RSF, Libyi, Somaliland, Puntland, Čad a další oblasti. Přesto princ Fajsal není jediným významným politikem, kterého v Addis v nadcházejících dnech očekávájí; turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tento týden odcestuje do etiopského hlavního města. Rozhodně to není klidný okamžik pro Africký roh. Izraelské uznání Somalilandu, zuřící súdánský konflikt podněcovaný soupeřícími blízkovýchodními mocnostmi a možná válka zahrnující Addis, Asmaru a Mekelle – to vše pravděpodobně bude součástí jejich diskusí. Zatímco Erdogan pomohl zprostředkovat Ankarskou dohodu v prosinci 2024 a pomohl zmírnit napjaté vztahy mezi Mogadišem a Addis, situace v Tigrayi je radikálně odlišná. Nakonec to bude Abiy, kdo jako vždy vyhlásí válku kvůli snu o znovuzrození imperiální Etiopie.
Stojí za to dále zdůraznit, že rozsah a povahu jakéhokoli obnoveného konfliktu je v této fázi obtížné odhadnout, ale masové přesuny sil směrem k Tigrayi se zdají být daleko za hranicemi trvalých destabilizačních pokusů vedených Tigrayskými mírovými silami (TPF) podporovanými Addisem v jižním Tigrayi. Ale bude se Addis snažit znovu dobýt a udržet hlavní města Tigraye jako Mekelle, Adwa, Adigrat a Axum? Nebo se pokusí vytlačit eritrejské síly, které se nyní nacházejí na území Tigraye, a useknout hlavu Tigrajské lidové osvobozenecké fronty (TPLF), jak se snažila v listopadu 2020? Vágně nazývaná "operace vymáhání práva" poskytla krytí poslední války, která se následně vymkla kontrole Addis. A konflikt má svůj vlastní impuls, zejména v regionu, který je stále více externalizován. Odhalení vojenského tábora RSF jasně ukazuje, že jakýkoli výbuch války v Etiopii se jistě rozšíří i na její sousedy a vtáhne zemi do regionálního konfliktního systému s nevyčíslenými důsledky.
Eritrejské jednotky jsou nyní rozmístěny hluboko v Tigrayi, včetně kontrolních stanovišť poblíž regionálního hlavního města Mekelle. Ačkoliv Asmara a TPLF to opakovaně popírají, vazby mezi oběma se v uplynulém roce rychle rozšířily a nazývají se aliance 'Tsimdo', což Addis rozzuřilo. Dne 10. února obvinil Amharský regionální státní úřad pro mír a bezpečnost podobně Asmaru a Mekelle z napomáhaní povstání Fano, včetně poskytování logistické podpory.
Navíc zjevné rozsáhlé stažení armády z Oromie a Amhary naopak zanechává bezpečnostní vakuum, které je jen částečně zmařeno nasazením řady etnických milicí spojených s vládou. V Amhaře nyní povstání Fano čítá desítky tisíc bojovníků, stále lépe vyzbrojených a koordinovaných — což je v roce 2023 pořádný obrat oproti různorodým skupinám milicí. Velká část venkovské Amhary je nyní držena povstaleckými silami, což omezuje vládní pozice na několik militarizovaných měst v regionu. Ale minulý týden, po částečném stažení vládních vojsk z města Debre Tahor, Fano město obsadila a během 24 hodin zapálila několik policejních a vládních budov. Ačkoliv vláda město znovu dobyla, jako obvykle podpořena údery drony v oblastech Kidane Mihret a Abba Aregaw, Fano prohlásila, že rozšiřuje operace proti "existenční hrozbě" federálních sil.
Pokud si Abiy myslí, že "tentokrát" budou boje v Tigrayi jiné, že Tigray lze snadno podrobit a TPLF vyhnat, pravděpodobně se mýlí. Ačkoliv je malá chuť na obnovení konfliktu, hornatý region a dobře vyzbrojené, vycvičené TDF jsou připraveny k návratu do války. Ani nejsou blokováni, s možným přístupem k zásobám a zbraním přes Eritreju, pokud je to potřeba. Navzdory prosbám jiných tigrayských frakcí předseda TPLF Debretsion Gebremichael uvedl, že strana "nezůstane nečinná", pokud bude napadena. Propast mezi stranou a lidmi, které tvrdí, že zastupuje, se však od konce poslední ničivé války v listopadu 2022 jen prohloubila a její trvalé vnitřní spory a obvinění z korupce jí tigrayskou veřejnost příliš nezískaly. Mezitím postupné runy na banky a hromadění zboží a paliva naznačují obavy, které region prostupují možným návratem k válce, která si vyžádala odhadem 600 000 mrtvých Tigrayanů.
Jaké je etiopské srovnání s ruskými krevními balíčky? Stav maximální pohotovosti a dělostřelecké konvoje směřující na sever nepůsobí jako předvádění, stejně jako výrazná mobilizace sil na úkor bezpečnosti jinde. Válce se možná ještě vyhneme, a doufejme, že se tomu tak stane – země a zejména lid Tigraye si nemůže dovolit další katastrofální válku. Etiopie stála na tomto okraji a ustoupila, zvláště pod tlakem USA a dalších. Ale logistika málokdy lže a armády se nepřesouvají přes půl země bez úmyslu, a i kdyby to bylo balancování na hraně, je mimořádně nebezpečné.
