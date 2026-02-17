Najde se Winton pro děti v Gaze?
17. 2. 2026 / Radomír Silber
Foto: BBC: Genocidně zničená Gaza
Nicholas Winton nastavil současným českým kariéristům, zbabělcům a darebákům Pavlovi, Fialovi a Lipavskému strašlivé zrcadlo
Podle zprávy ČTK zemřela v těchto dnech Zuzana Marešová, jedno z posledních „Wintonových dětí“ v Česku. Patřila mezi 669 převážně židovských dětí, které v roce 1939 v předvečer 2. světové války zachránil z Prahy Nicholas Winton před okupantem Hitlerem.
Jsou ovšem Češi, kteří dnes odkaz Nicholase Wintona pošlapali svou krutostí a cynismem. Blokádou, odpíráním lékařské pomoci a útoky izraelské armády bylo už povražděno povětšinou za zády České televize, poněkud vstřícné k okupantům, na 20 000 dětí v Gaze. Premiér Fiala a ministr zahraničí Lipavský odmítali podpořit návrhy na humanitární příměří a z Česka proudily do Izraele ve zvýšených, stamilionových objemech zbraně a vojenský materiál. Humanitární pomoc od české vlády byla jen symbolická a podléhala ostatně izraelské blokádě, tedy ta její část určená okupovaným Palestincům.
Prezident Pavel se za palestinské děti odsuzované okupanty k smrti hladem, střelami a bombami mohl přimluvit v lednu 2024, v době, kdy to vraždění nabývalo mimořádného rozsahu. Ale byl zbabělý a servilní k okupantům? Byl i cynický? Posuďte. V době vyhlášené genocidní blokády a progenocidních podnětů okupanta Netanjahua a jeho režimu český prezident navštívil i okupační armádu, povzbudil ji a pochválil Izrael, jak informovala ČTK, že "dělá podle Pavla vše pro to, aby při své vojenské operaci v Pásmu Gazy minimalizoval ztráty na civilním obyvatelstvu a aby se k palestinským občanům dostala pomoc". Z utrpení obyvatelstva Gazy Pavel obvinil protiokupační hnutí Hamás. Z Izraele citovala média Pavlovo tvrzení, že prý "Rozsah pomoci izraelské armády palestinským civilistům je enormní, v naprosté většině se o něm ani neví."
Dnes Gaza nápadně připomíná Lidice před finálním rozhodnutím nacistů o konečném vymazání obce z mapy. A děti tam dále hladoví, žijí ve strašných životních podmínkách a navzdory formálnímu příměří umírají i pod izraelskými bombami a střelami a bez potřebné lékařské pomoci. Budou Babiš a Macinka stejně krutí a cyničtí jako Fiala, Lipavský a Pavel? Žádný Nicholas Winton se pro děti z Gazy v Česku ani v celé Evropě nenajde?
