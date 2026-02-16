Izrael zabil za 24 hodin v Gaze 12 Palestinců
16. 2. 2026
Izraelské porušování „příměří“ pokračuje, v neděli od úsvitu bylo v Gaze zabito nejméně 12 Palestinců
Počet obětí v Gaze stoupá
Podle ministerstva zdravotnictví izraelské útoky od „příměří“ 10. října zabily v Gaze nejméně 601 Palestinců a 1 607 jich zranily.
Ministerstvo uvedlo, že jen za posledních 24 hodin bylo zabito nejméně 10 lidí.
Celkový počet obětí izraelské genocidní války v pásmu Gazy od 7. října 2023 dosáhl 72 061, přičemž 171 715 lidí bylo zraněno.
Lidé v Gaze se po „příměří“ cítí zapomenuti
Každý den může pásmo Gazy opustit pouze 20 lidí přes hraniční přechod Rafah.
Víme, že na Palestince, kteří odcházejí, i na Palestince, kteří se vracejí, se vztahuje řada omezení. Slyšeli jsme mnoho svědectví od Palestinců, kteří se vrací do pásma Gazy, že jim zavázali oči, vyslýchali je a že cesta zpět do pásma Gazy rozhodně nebyla snadná.
Lidé po „příměří“ ve skutečnosti nevidí žádné změny. Stále čekají na humanitární pomoc a stále nemají žádný zdroj příjmů. Jejich stany jsou zničené a nejsou vhodné pro nadcházející léto, poté co byly během zimních měsíců zaplaveny.
Děje se tedy mnoho věcí a lidé zde mají pocit, že jsou zapomenuti a že od začátku „příměří“ nebylo na místě nic realizováno.
Od úsvitu bylo při útocích zabito nejméně dvanáct Palestinců. První útok se odehrál v Jabalii v severní části pásma Gazy, kde izraelské síly zaútočily na stan, ve kterém se ukrývali vysídlení Palestinci.
Další letecký útok zasáhl skupinu lidí v Khan Younis, kde bylo zabito nejméně pět lidí.
Tito Palestinci žili normální život, když se stali terčem izraelského útoku.
Izrael však tyto útoky ospravedlnil tím, že je provedl poté, co monitoroval pět bojovníků v severní části pásma Gazy.
Nemáme možnost tyto zdůvodnění potvrdit, ale od začátku „příměří“ dochází každý den k nekonečným porušováním ze strany izraelských sil.
Od začátku „příměří“ došlo k více než 1 600 porušením a bylo zabito téměř 600 Palestinců, a to se děje každý den.
Hamas kritizuje „systematickou kampaň“ proti zpravodajce OSN Albanese
Palestinská skupina odsoudila „politické pokrytectví a dvojí metr, kterými se řídí chování západních hlavních měst“ vůči Izraeli poté, co Francie a Německo vyzvaly zvláštní zpravodajku OSN pro okupovaná palestinská území Francescu Albanese, aby odstoupila.
Podle Hamásu kampaň vedená Západem také „prokazuje předem promyšlený záměr potrestat Albanese za její pevné postoje, které vycházejí z svědomí, lidských hodnot a ducha a litery mezinárodního humanitárního práva, a zastrašit každý hlas, který usiluje o spravedlnost pro náš lid a stojí při něm“.
Izraelské síly zatkly 12 Palestinců poblíž města Nablus na Západním břehu
Izraelské síly zatkly nejméně 12 Palestinců v okupovaných městech Asira ash-Shamaliya a Beit Furik na Západním břehu, východně od Nablusu, informovaly místní zdroje agenturu Wafa.
Podle zprávy bylo v každém městě zatčeno šest lidí poté, co izraelské síly prohledaly jejich domy.
Životy pacientů na JIP v nemocnici Al-Aqsa v Gaze jsou ohroženy izraelskou válkou
Izraelská genocidní válka zdecimovala zdravotnický systém v Gaze,zdravotnický personál a lékaři se snaží léčit pacienty s omezeným a poškozeným vybavením, přičemž „příměří“ nijak nezmírňuje nebezpečí a utrpení, kterému nemocní čelí.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku války zabito více než 1 700 zdravotnických pracovníků, včetně lékařů, zdravotních sester a záchranářů. OSN obvinila Izrael, že úmyslně útočí na zdravotnická zařízení v Gaze a zabíjí zdravotnický personál, aby zničil zdravotnický systém.
Lékaři v nemocnici Al-Aqsa v centru Gazy volají po urgentním zásahu, protože oba její hlavní generátory již nefungují. Situace je zoufalá.
Hudební akce přinesla dětem v Gaze chvilkové uvolnění od války
V kulturním centru v Gaze děti připravily a uvedly představení písní, básní a kreseb, které představují představu o obnovené Gaze.
Bez přítomnosti dospělých na jevišti vedli teenageři program zaměřený na obnovu, rehabilitaci a návrat do školy a rodinného života, přestěhování se ze stanů zpět do domovů.
Ozbrojení muži na místě donutili MSF zastavit práci v Násirově nemocnici v Gaze
Organizace Lékaři bez hranic, známá pod francouzskou zkratkou MSF, pozastavila některé operace v Násirově nemocnici Nasser v Gaze poté, co její zaměstnanci a pacienti viděli „ozbrojené muže, některé maskovaní´é“, kteří představovali „vážnou bezpečnostní hrozbu“ uvnitř budovy.
Ženevská lékařská charitativní organizace na svých webových stránkách oznámila, že 20. ledna byla v nemocnici v Khan Younis zastavena veškerá nepodstatná činnost z důvodu obav o „řízení struktury, zachování její neutrality a porušení bezpečnosti“.
„Nemocnice musí zůstat neutrálními civilními prostory bez vojenské přítomnosti nebo činnosti, aby bylo zajištěno bezpečné a nestranné poskytování lékařské péče,“ uvedla organizace a dodala, že vyjádřila své obavy „příslušným“ orgánům.
Více než 100 umělců podpořilo Albanese z OSN po výzvách k rezignaci
Více než 100 významných hudebníků, herců a spisovatelů podepsalo otevřený dopis na podporu zvláštní zpravodajky OSN pro okupovaná palestinská území, která čelí mezinárodním výzvám k rezignaci.
V dopise skupiny Artists for Palestine ze soboty signatáři vyjádřili „plnou podporu Francesce Albanese, obhájkyni lidských práv, a tedy i práva palestinského lidu na existenci“.
Na fóru Al Jazeera Forum minulý týden Albanese, otevřená kritička genocidní války Izraele proti Gaze, řekla, že „my jako lidstvo máme společného nepřítele“, ale falešné video, které bylo později vyvráceno, ji obvinilo, že označila za „společného nepřítele“ Izrael.
Později v příspěvku na sociálních médiích vysvětlila, že jako „společného nepřítele“ měla na mysli „systém, který umožnil genocidu v Palestině“.
