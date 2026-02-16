Spojené království zvažuje nové sankce proti Moskvě poté, co obvinilo Kreml z otravy ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného
16. 2. 2026
Britské ministerstvo zahraničí a čtyři spojenci Spojeného království – Švédsko, Francie, Německo a Nizozemsko – v sobotu oznámili, že dospěli k závěru, že Navalného smrt byla s největší pravděpodobností výsledkem otravy toxiny z žabího jedu, kterou zorganizoval ruský stát.
Ruská ambasáda v Londýně popřela, že by Moskva byla zapletena do Navalného smrti před dvěma lety v sibiřské trestanecké kolonii, a označila toto prohlášení za projev „slabomyslnosti západních fabulistů“.
V pořadu televize BBC Sunday With Laura Kuenssberg ministryně zahraničí Cooperová uvedla, že obvinění proti Rusku je „velmi závažné“ a je výsledkem dvou let shromažďování důkazů.
Řekla: „Pouze ruský režim měl prostředky, motiv a příležitost podat tento jed, zatímco byl Navalnyj v ruském vězení.“
Analýza vzorků z Navalného těla odhalila přítomnost toxinu zvaného epibatidin, který produkují žáby v Jižní Americe. Velká Británie a její spojenci uvedli, že Navalnyj nemohl jed požít náhodně, protože se v Rusku nevyskytuje a obecně ho produkují pouze žáby ve volné přírodě.
Pět evropských zemí nahlásilo Kreml Organizaci pro zákaz chemických zbraní poté, co obvinily Moskvu z porušení jejích úmluv.
Cooperová uvedla, že tento incident ukázal, že „mírové dividendy studené války, ve které jsme všichni věřili a doufali, jsou pryč a musíme být připraveni na pokračující ruskou agresi vůči Evropě“.
Naznačila, že by mohly následovat další sankce. „Nadále zvažujeme koordinované kroky, včetně zvýšení sankcí vůči ruskému režimu. Jak víte, usilujeme o to v rámci naší reakce na brutální invazi na Ukrajinu, kde se také blíží čtvrté výročí této invaze.
„Věříme, že právě partnerství, která budujeme v zahraničí, nás doma posilují. Právě díky spolupráci s našimi evropskými spojenci a spojenci po celém světě udržujeme tlak na ruský režim.“
Cooperová poznamenala, že britská vláda bude i nadále poskytovat Ukrajině vojenskou podporu a zůstane ostražitá vůči dalším různým hybridním hrozbám, a dodal: „Další věc, kterou bych chtěla zmínit, konkrétně v souvislosti s Alexejem Navalným, je jedna z věcí, které řekl: ‚říkejte pravdu, šířte pravdu‘, protože to je nejnebezpečnější zbraň ze všech.“
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v neděli uvedl, že Washington nemá důvod zpochybňovat „znepokojivé“ závěry pěti evropských spojenců.
„Samozřejmě jsme si vědomi této zprávy. Je to znepokojivá zpráva. Jsme si vědomi případu pana Navalného a rozhodně... nemáme žádný důvod ji zpochybňovat,“ řekl Rubio novinářům na tiskové konferenci v Bratislavě během návštěvy Slovenska.
Na otázku, proč se USA nepřipojily k pěti zemím a nevydaly prohlášení o jejich zjištěních, Rubio odpověděl, že se jedná o jejich vlastní iniciativu. „Tyto země dospěly k tomuto závěru. Koordinovaly to. To neznamená, že s výsledkem nesouhlasíme. Jen to nebyla naše iniciativa. Někdy země jednají na základě informací, které shromáždily.“
Dodal: „Nemáme spor s těmito zeměmi ani se s nimi kvůli tomu nehádáme. Ale byla to jejich zpráva a oni ji zveřejnili.“
Stínová ministryně zahraničí Spojeného království Priti Patelová varovala před „osou autoritářství“ tvořenou Ruskem, Čínou, Severní Koreou a Íránem, které čelí Spojené království a další západní země.
V pořadu Sky News Sunday Morning With Trevor Phillips před svým projevem na Mnichovské bezpečnostní konferenci tato vysoká představitelka Konzervativní strany vyjádřila názor, že USA zůstávají „přirozeným spojencem“ a partnerem evropských mocností.
Prohlášení ruského velvyslanectví v Londýně popřelo jakoukoli účast na Navalného smrti. Uvedlo: „Neexistuje žádný důvod, proč by se mělo věřit takovým ‚zjištěním‘ západních ‚odborníků‘. Stejně jako v případě Skripala se setkáváme s ostrými obviněními, mediální hysterií, nulovými důkazy a řadou otázek, které by žalobci raději ignorovali. Co to tedy nakonec bylo – jed získaný z kůže jihoamerické žáby nebo novičok?
„Zvykli jsme si na slabomyslnost západních fabulátorů. Člověk si musí položit otázku, jaký člověk by uvěřil takovým nesmyslům o žábě. Skutečně šokující je však metoda, kterou nyní západní politici upřednostňují – nekropropaganda. Nejde o hledání spravedlnosti, ale o výsměch mrtvým. Ani po smrti ruského občana mu Londýn a evropské metropole nedovolí odpočívat v pokoji – což o těch, kteří tuto kampaň iniciovali, vypovídá mnohé.“
