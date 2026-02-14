Británie: Hloupá Starmerova vláda zřejmě zlikviduje zahraniční vysílání BBC
14. 2. 2026
Ale tento týden generální ředitel korporace Tim Davie oznámil, že World Service dojde financování za pouhých sedm týdnů. Většina z jeho rozpočtu ve výši 400 milionů liber pochází z koncesionářských poplatků, ačkoli britské ministerstvo zahraničí, které jej do roku 2014 financovalo zcela, v loňském roce přispělo částkou 137 milionů liber. Dohoda o financování s ministerstvem zahraničí končí na konci března. Neexistuje žádný plán, co se stane dál.
Mezitím Rusko a Čína investují miliardy do státních médií. A americké zpravodajské organizace se pod Trumpovou administrativou hroutí. Minulý týden Washington Post zrušil 300 pracovních míst, včetně své reportérky na Ukrajině, a stovky dalších pracovních míst byly zrušeny v loňském roce v Hlasu Ameriky, nejbližším americkém ekvivalentu BBC.
Ačkoli někteří zpochybňují, proč by koncesionáři měli dotovat služby, které jsou z velké části využívány v zahraničí, mnoho lidí je miluje i doma. V časných ranních hodinách jsou oknem do temného světa, alternativou k doomscrollingu a protiváhou provincialismu. Jeremy Paxman to shrnul, když přirovnal World Service k „stárnoucímu strýci, který má všechno za sebou, nosí kalhoty s ponožkami a svetr“. Má styl, který dělá z podhodnocení okázalost. Neměli bychom však dovolit, aby tento útulný, mírně staromódní obraz zastínil jeho účel.
Pro mnoho lidí není BBC jen obohacující, ale i život zachraňující. Minulý měsíc, během vypnutíá internetu v Íránu, rozšířila perská redakce BBC své vysílání o další rozhlasové programy na krátkých a středních vlnách. Nouzové služby byly spuštěny také v reakci na konflikty na Ukrajině, v Sýrii, Gaze a Súdánu a po zemětřesení v Myanmaru. BBC zůstává jedinou mezinárodní zpravodajskou organizací, která stále vysílá v Afghánistánu, a v roce 2024 zavedla vzdělávací program pro afghánské děti.
Je však sužována škrty, uzavíráním stanic a ztrátou pracovních míst. V roce 2022 bylo rozhlasové vysílání v 10 jazycích, včetně arabštiny, perštiny, čínštiny a bengálštiny, nahrazeno digitálními službami, což bylo rozhodnutí kritizované za to, že neúměrně postihuje ženy, které jsou na rozhlasovém vysílání nejvíce závislé. Kdekoli byla BBC nucena ustoupit – kvůli finančním nebo politickým tlakům – rychle tuto mezeru zaplnila propaganda.
Nikdo nepochybuje o hodnotě BBC World Service jako nástroje měkké síly. Ale jak tvrdí šéfové BBC, je také součástí britské národní bezpečnosti. Přesné žurnalistické zpravodajství je nejsilnější zbraní ve válce informací. Nesmíme dopustit, aby World Service byl zlikvidován. Ředitel Davie má pravdu – i když je optimistický –, když naléhá na vládu, aby jej rozhodně a naléhavě podpořila.
Během druhé světové války rozhlas „šířil lidské hlasy do temnoty Evropy“, napsala Penelope Fitzgeraldová ve svém románu Human Voices z roku 1980, který vychází z jejího působení v BBC. Uprostřed hluku umělé inteligence a dezinformací musí být World Service schopen i v našich temných časech nadále šířit lidské hlasy.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse