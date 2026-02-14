Británie: Hloupá Starmerova vláda zřejmě zlikviduje zahraniční vysílání BBC

14. 2. 2026

Toto je k tomu z komentáře deníku Guardian:

Pouhých sedm týdnů před vyčerpáním finančních prostředků je třeba podpořit největší kulturní poklad Spojeného království a nejdůvěryhodnější mezinárodní zpravodajskou organizaci.


„Pořady nebudou ani moc zajímavé, ani moc dobré,“ řekl tehdejší generální ředitel BBC John Reith, když v prosinci 1932 spustil službu Empire Service. Téměř o století později BBC World Service, jak je dnes známá, vysílá ve 43 jazycích, oslovuje 313 milionů lidí týdně a je jedním z nejvlivnějších kulturních aktiv Velké Británie. Je také záchranným lanem pro miliony lidí. „Snad největší dar Británie světu“ ve 20. století, jak kdysi řekl bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan.


Ale tento týden generální ředitel korporace Tim Davie oznámil, že World Service dojde financování za pouhých sedm týdnů. Většina z jeho rozpočtu ve výši 400 milionů liber pochází z koncesionářských poplatků, ačkoli britské ministerstvo zahraničí, které jej do roku 2014 financovalo zcela, v loňském roce přispělo částkou 137 milionů liber. Dohoda o financování s ministerstvem zahraničí končí na konci března. Neexistuje žádný plán, co se stane dál.

Mezitím Rusko a Čína investují miliardy do státních médií. A americké zpravodajské organizace se pod Trumpovou administrativou hroutí. Minulý týden Washington Post zrušil 300 pracovních míst, včetně své reportérky na Ukrajině, a stovky dalších pracovních míst byly zrušeny v loňském roce v Hlasu Ameriky, nejbližším americkém ekvivalentu BBC.

Ačkoli někteří zpochybňují, proč by koncesionáři měli dotovat služby, které jsou z velké části využívány v zahraničí, mnoho lidí je miluje i doma. V časných ranních hodinách jsou oknem do temného světa, alternativou k doomscrollingu a protiváhou provincialismu. Jeremy Paxman to shrnul, když přirovnal World Service k „stárnoucímu strýci, který má všechno za sebou, nosí kalhoty s ponožkami a svetr“. Má styl, který dělá z podhodnocení okázalost. Neměli bychom však dovolit, aby tento útulný, mírně staromódní obraz zastínil jeho účel.

Pro mnoho lidí není BBC jen obohacující, ale i život zachraňující. Minulý měsíc, během vypnutíá  internetu v Íránu, rozšířila perská redakce BBC své vysílání o další rozhlasové programy na krátkých a středních vlnách. Nouzové služby byly spuštěny také v reakci na konflikty na Ukrajině, v Sýrii, Gaze a Súdánu a po zemětřesení v Myanmaru. BBC zůstává jedinou mezinárodní zpravodajskou organizací, která stále vysílá v Afghánistánu, a v roce 2024 zavedla vzdělávací program pro afghánské děti.

Je však sužována škrty, uzavíráním stanic a ztrátou pracovních míst. V roce 2022 bylo rozhlasové vysílání v 10 jazycích, včetně arabštiny, perštiny, čínštiny a bengálštiny, nahrazeno digitálními službami, což bylo rozhodnutí kritizované za to, že neúměrně postihuje ženy, které jsou na rozhlasovém vysílání nejvíce závislé. Kdekoli byla BBC nucena ustoupit – kvůli finančním nebo politickým tlakům – rychle tuto mezeru zaplnila propaganda.

Nikdo nepochybuje o hodnotě BBC World Service jako nástroje měkké síly. Ale jak tvrdí šéfové BBC, je také součástí britské  národní bezpečnosti. Přesné žurnalistické zpravodajství je nejsilnější zbraní ve válce informací. Nesmíme dopustit, aby World Service byl zlikvidován. Ředitel  Davie má pravdu – i když je optimistický –, když naléhá na vládu, aby jej rozhodně a naléhavě podpořila.

Během druhé světové války rozhlas „šířil lidské hlasy do temnoty Evropy“, napsala Penelope Fitzgeraldová ve svém románu Human Voices z roku 1980, který vychází z jejího působení v BBC. Uprostřed hluku umělé inteligence a dezinformací musí být World Service schopen i v našich temných časech nadále šířit lidské hlasy.

Zdroj v angličtině ZDE

