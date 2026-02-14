Dlouhá noc Kuby
14. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Existují chvíle v dějinách, kdy se morálka promění v odpudivou volbu. V roce 1941 se západní demokracie ocitly v tiché alianci se Stalinem, aby porazily Hitlera. Nikdo si nedělal iluze, že Stalin je světec; byl prostě menším monstrem ve válce proti ještě horšímu. Kuba roku 2026 riskuje, že se stane podobným groteskním morálním dramatem.
Na jedné straně stojí Donald Trump, který nyní eskaluje tlak faktickou ropnou blokádou, jež přiškrtila dodávky z Ruska a Mexika a prohloubila už tak katastrofální nedostatek na ostrově. Na druhé straně stojí režim zrozený roku 1959 pod vedením Fidela Castra, zděděný Raulem Castrem a dnes řízený Miguelem Diaz-Canelem — režim, který měl téměř sedm desetiletí na to, aby dokázal, že jeho revoluce přinese prosperitu a důstojnost.
Nepřinesla.
Tragédie Kuby nespočívá v tom, že je obléhána padouchem. Spočívá v tom, že je padouchem spravována. Výmluva na embargo — a historická realita: Americké embargo, zavedené počátkem 60. let, Kubě nepochybně uškodilo. Omezilo přístup na americké trhy, k financím i investicím. Tvrdit však, že je jedinou příčinou kolapsu, znamená ignorovat půlstoletí globální obchodní reality.
Po desetiletí Kuba intenzivně obchodovala se Sovětským svazem, dostávala dotovanou ropu a garantované výkupy cukru za nadtržní ceny. Po rozpadu SSSR dodávala Venezuela pod vedením Huga Cháveze levnou ropu výměnou za kubánské lékaře a bezpečnostní služby. Čína poskytovala úvěry. Evropské země investovaly do turismu. Kanada se stala jedním z největších obchodních partnerů ostrova. Španělsko, Francie, Brazílie, Mexiko — všechny s Havanou obchodovaly. Dokonce i americké zemědělské produkty bylo možné od počátku 21. století legálně prodávat Kubě za hotovost.
Kuba nikdy nebyla hermeticky uzavřena světu. Byla jím dotována.
Selháním nebyl nedostatek přístupu na trhy. Selhal centrálně plánovaný model. „Desetimilionová sklizeň" cukru roku 1970 — posedlost, která vedla k vyhazování rodinných sadů do povětří — skončila fiaskem. Velkolepé průmyslové projekty stagnovaly. Miliardy šly do hotelové výstavby i v době, kdy počet turistů klesal na polovinu. Měnová reforma roku 2021 spustila hyperinflaci, která zničila mzdy i důchody.
Když zmizely sovětské dotace, kubánský model byl obnažen: bez externích patronů nebyl životaschopný. Embargo je rána. Ekonomický model režimu je nemoc.
V červenci 2021 vypukly po celé zemi bezprecedentní protesty. Lidé skandovali „Libertad" a „Patria y Vida" — heslo převzaté z disidentské písně, které obrací revoluční slogan „Patria o Muerte" („Vlast nebo smrt"). Režim odpověděl masovým zatýkáním. Stovky lidí skončily ve vězení. Umělci byli terčem represí. Členové hnutí San Isidro čelili výslechům a věznění. Rappeři spojení s písní „Patria y Vida" byli zatčeni nebo donuceni k exilu. Jejich „zločinem" bylo přepsání symbolického hesla tak, aby vyjadřovalo touhu po životě místo po oběti.
Novinářka Yoani Sanchez roky čelila šikaně a zákazům vycestovat za to, že popisovala každodenní absurditu systému. Opoziční aktivista Jose Daniel Ferrer strávil roky v kubánských věznicích.
Žádné embargo nenařídilo Havaně zavírat básníky. Žádná americká sankce nepřikázala kriminalizovat nesouhlas. To bylo rozhodnutí režimu.
V 60. a 70. letech byli homosexuální muži posíláni do pracovních táborů UMAP, kde byli vystaveni nuceným pracím a „převýchově". Revoluce, která slibovala lidské osvobození, považovala některé identity za kontrarevoluční. Až o desetiletí později stát tuto brutalitu částečně přiznal. Pokrok v oblasti práv LGBTQ výrazně urychlila až v 21. století Mariela Castro. Manželství osob stejného pohlaví bylo legalizováno roku 2022.
Je to krok správným směrem. Zároveň však ukazuje podstatu systému: práva nejsou přirozená, jsou udělována — podmíněně — státem. Svoboda závislá na svolení není svoboda.
Kuba se stala ikonou části mezinárodní levice: univerzální gramotnost, bezplatné zdravotnictví, odpor vůči americké hegemonii. Ano, revoluce přinesla reálné sociální zlepšení v prvních dekádách. Ale obraz romantického socialistického ráje přežívá často jen z bezpečné vzdálenosti.
Turisté fotografují staré chevrolety a pastelové fasády. Nezachycují šestnáctihodinové výpadky proudu, prázdné lékárny, důchodce přežívající z částky odpovídající deseti dolarům měsíčně. Romantizace je snazší než konfrontace. Fetišizovat Kubu znamená estetizovat její utrpení.
Trumpova ropná strategie — hrozby sankcemi vůči zemím, které dodávají Kubě ropu — dále ochromuje energetiku ostrova. Produkce kolem 40 000 barelů denně nestačí pokrýt potřeby země. Výsledek je předvídatelný: kolabující síť, ochromená doprava, zkrácené vyučování, prázdné hotely, děti žebrající v ulicích. Je to kolektivní trest maskovaný jako geopolitická strategie.
Ale odsouzení Trumpova nátlaku nezbavuje havanský režim odpovědnosti za desetiletí promarněných šancí. V době oteplení vztahů za prezidenta Baracka Obamy měla Kuba prostor k ekonomické i politické liberalizaci.
Nevyužila jej.
Kuba neměla skutečně svobodné, pluralitní volby od roku 1952. Opoziční strany jsou ilegální. Nezávislá média fungují v šedé zóně nebo v exilu. Argument, že „suverenita" vyžaduje vládu jedné strany, uráží kubánský lid. Suverenita patří občanům, nikoli výborům. Lidé chtějí základní věci: proud, který nevypadává. Vodu, která teče. Jídlo, které není luxusem. Právo zpívat bez strachu. Právo volit bez předem napsaného scénáře.
V druhé světové válce bylo nutné spojit se se Stalinem, aby byl poražen Hitler. Byla to aliance s tyranem proti ještě většímu tyranovi. V kubánském případě však nestojí proti sobě hrdina a diktátor — nýbrž dva antagonisti. Trumpův tlak může režim oslabit, ale zároveň prohlubuje utrpení obyvatel. Režim zase používá embargo jako zástěrku pro vlastní neschopnost a represi. Každý ukazuje prstem na druhého. Lidé platí cenu.
Kuba nepotřebuje další autoritáře — ani v Havaně, ani ve Washingtonu. Potřebuje instituce, které přežijí osobnosti. Soudy, jež chrání svobodu slova. Trh, který odměňuje práci. Volby, které mají smysl. Především však potřebuje obyčejný zázrak, který jí byl od roku 1959 upírán: možnost svobodně si zvolit svou budoucnost bez strachu.
Kuba není symbol. Není to šachová figurka. Není ideologický fetiš. Je to národ lidí, kteří si zaslouží svobodu, důstojnost a obyčejný, normální život — bez padouchů, kteří o něm rozhodují.
