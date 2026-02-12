Vztahy mezi skandálním americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem a Izraelem se stávají jasnějšími
12. 2. 2026
Vztahy mezi skandálním americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem a Izraelem se stávají jasnějšími po zveřejnění milionů dokumentů, které naznačují spojení s izraelskou rozvědkou a financováním izraelské armády a osadnických projektů.
The ties between disgraced US financier Jeffrey Epstein and Israel are becoming clearer after the release of millions of documents that suggest links to Israeli intelligence and funding for the Israeli military and settler projects. pic.twitter.com/Ix8gHAyeL6— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 10, 2026
