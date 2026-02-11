USA se chystají vzdát několika klíčových velitelských stanovišť NATO
Washington předá vedení velení NATO v Neapoli, které se zaměřuje na jih aliance, Itálii a vedení velení v Norfolku ve Virginii, se zaměřením na sever aliance, Británii, uvedli dva diplomaté z NATO.
Mezitím Spojené státy převezmou velení námořních sil NATO se sídlem ve Spojeném království, uvedli diplomaté.
"Spojenci se dohodli na novém rozdělení odpovědnosti vyšších důstojníků napříč velením NATO, v němž budou evropští spojenci, včetně nejnovějších členů NATO, hrát významnější roli ve vojenském vedení Aliance," uvedl představitel NATO, aniž by podrobně upřesnil změny.
"Rozhodnutí se týká plánování budoucích rotací."
Změnám, o kterých jako první informoval francouzský list La Lettre, pravděpodobně potrvá měsíce, než budou implementovány, řekli diplomaté NATO pro agenturu AFP, kteří hovořili pod podmínkou anonymity.
"Je to dobré znamení, že se v praxi přenáší břemeno," řekl jeden z diplomatů.
Přesuny velitelských pozic NATO přicházejí v době, kdy Washington oznámil, že by mohl snížit svou obrannou přítomnost v Evropě, aby se mohl zaměřit na jiné hrozby, jako je Čína.
Vojenská velmoc Washingtonu však zůstane centrální, protože bude mít kontrolu nad jádrem leteckých, pozemních a námořních velení NATO a udrží si pozici Nejvyššího spojeneckého velitele Evropy.
Evropské země již zvýšily vojenské rozpočty tváří v tvář ruské invazi na Ukrajinu a loni se dohodly na zvýšení cíle NATO pro obranné výdaje.
Trump otřásl důvěrou ve spolehlivost Spojených států a minulý měsíc uvrhl alianci do krize tím, že uplatnil nároky na Grónsko.
Americký velvyslanec NATO Matthew Whitaker však v pondělí samostatně trval na tom, že americký vůdce se snaží NATO posílit, nikoli "rozbít", tím, že přiměje Evropu, aby se postavila do čela.
"Snažíme se NATO posílit, ne abychom ho stáhli nebo odmítli, ale aby fungovalo tak, jak bylo zamýšleno, jako aliance 32 silných a schopných spojenců," řekl Whitaker.
