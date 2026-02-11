„Krok špatným směrem“: Izraelské plány týkající se Západního břehu vyvolaly celosvětovou vlnu odporu
11. 2. 2026
USA, Velká Británie, EU a arabské země odsoudily plány, které podle izraelských ministrů „zabijí myšlenku palestinského státu“.
Izraelská opatření k posílení kontroly nad Západním břehem vyvolala celosvětovou vlnu odporu, včetně signálu z Washingtonu, který znovu potvrdil odpor Trumpovy administrativy k anexi okupovaného území.
Při oznámení opatření, která zahrnují rozšíření izraelské kontroly v oblastech, které jsou v současné době pod palestinskou správou, izraelský ministr obrany Israel Katz jasně uvedl, že jejich cílem je posílit izraelské osady na Západním břehu a zabránit vzniku nezávislého suverénního Palestiny.
Opatření, která schválila izraelská bezpečnostní rada, také usnadňují zjištění, kdo je vlastníkem pozemků na Západním břehu, a umožňují nearabským občanům nakupovat nemovitosti na tomto území. Zpočátku nebylo jasné, kdy nová pravidla vstoupí v platnost, ale nevyžadují žádné další schválení.
„Budeme i nadále potlačovat myšlenku palestinského státu,“ uvedl Katz ve společném prohlášení s ministrem financí Bezalelem Smotrichem.
EU označila tato opatření za „další krok špatným směrem“ a uvedla, že sankce jsou „stále na stole“, včetně možného pozastavení některých částí obchodní dohody mezi EU a Izraelem.
Společné prohlášení skupiny arabských a islámských států, které bude klíčové pro naděje Donalda Trumpa na realizaci mírového plánu v Gaze, uvedlo, že „nejdůrazněji odsuzují nelegální izraelská rozhodnutí a opatření zaměřená na prosazení nezákonné izraelské suverenity“.
Signatáři – včetně Saúdské Arábie, Jordánska, Egypta, Kataru, Spojených arabských emirátů, Pákistánu, Indonésie a Turecka – uvedli, že nová opatření „podnítí násilí, prohloubí konflikt a ohrozí regionální stabilitu a bezpečnost“.
Velká Británie uvedla, že „důrazně odsuzuje“ izraelská opatření. „Jakýkoli jednostranný pokus o změnu geografického nebo demografického složení Palestiny je zcela nepřijatelný a byl by v rozporu s mezinárodním právem,“ uvedlo britské prohlášení. „Vyzýváme Izrael, aby tato rozhodnutí okamžitě zrušil.“
„Porušení naší historie“: Palestinský rozruch nad izraelským plánem zabrat historické místo na Západním břehu
Číst více
Rozhořčení nad izraelskými opatřeními přišlo v předvečer plánované schůzky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s Donaldem Trumpem v Bílém domě ve středu. Administrativa nevydala žádné oficiální prohlášení, ale představitel Bílého domu vydal novinářům prohlášení, v němž vyjádřil svůj nesouhlas.
„Prezident Trump jasně prohlásil, že nepodporuje anexi Západního břehu Izraelem,“ uvádí se v prohlášení. „Stabilní Západní břeh zajišťuje bezpečnost Izraele a je v souladu s cílem této administrativy dosáhnout míru v regionu.“
Nová opatření jsou rozsáhlá a zaměřují se přímo na autoritu a kontrolu nad územím na Západním břehu. Ruší zákon z doby jordánské vlády před rokem 1967, který zakazoval prodej pozemků nearabským obyvatelům.
Převádějí také pravomoc nad stavebními povoleními v Hebronu z palestinské samosprávy na izraelskou civilní správu, okupační autoritu armády na tomto území. Tento převod by mohl porušovat hebronský protokol z roku 1997, který rozdělil město na dva sektory.
Židovská osada kolem Ráchelina hrobu v Betlémě je rovněž převedena z palestinské správy pod přímou izraelskou kontrolu.
Kontrola palestinské samosprávy nad určenými částmi Západního břehu byla v posledních desetiletích vážně oslabena nedostatkem peněz, agresivním izraelským bráněním a budováním osad, jakož i vlastní korupcí. V hlavním městě Ramalláhu vydala prohlášení, v němž varovala, že nová izraelská opatření mají za cíl „prohloubit pokusy o anexi okupovaného Západního břehu“.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse