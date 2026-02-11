"Autoritářské chování je vždy známkou slabosti"
11. 2. 2026
TAZ: Pane Reichenbachu, je autorita vlastně jen špatná?
Roland Reichenbach: Rozhodně ne. Je oprávněně kritizována, ale je třeba rozlišovat mezi různými pojmy autority. Je to fenomén v životech lidí, který stejně existuje. Ať už o tom přemýšlíte jakkoliv.
TAZ: Kdy je autorita legitimní?
Reichenbach: Termín "Auctoritas" pochází původně z antiky a označoval radu starších. Ačkoliv neměla moc nic realizovat, působila jako rádce. Mladí lidé ji měli poslouchat a především věnovat pozornost jejím zkušenostem. Autorita je uznání těch, kteří mají více znalostí a zkušeností. Především se jedná o vztah, ve kterém někdo přijímá druhého a legitimizuje autoritu v určité oblasti.
TAZ: Je autorita něčím nutným nebo problematickým?
Reichenbach: Je to něco, co je nutné, abychom mohli důvěřovat lidem, kteří by měli být důvěryhodní a "uznat" jejich autoritu. Problém nastává, když uznání již není získáno. Pak se lidé obvykle stanou autoritářskými. Autoritářské chování je vždy známkou slabosti a proto je problematické. Když se rodiče a nadřízení stanou autoritářskými, děti a zaměstnanci je přestanou vnímat jako vedoucí autoritu.
TAZ: Proč lidé stále mají tendenci se podřizovat úřadům, i když jim ubližují?
Reichenbach: Bohužel, rozdíl mezi tím být veden a být sváděn není zcela jasný. Zdá se, že je velká potřeba autority, jinak by převládající silné autoritářství v tomto světě sotva bylo pochopitelné. V politice i v fungující demokracii je autorita nepostradatelná, protože podmínky jsou vzájemně závislé. Autoritářské chování je naopak nedemokratické. Například pokud se vláda stane autoritářskou, bojí se svých lidí a chce získat uznání. Ale to nefunguje, protože část tohoto pozitivního uznání autority musí být dobrovolná.
TAZ: Například?
Přijímám autoritu svého lékaře, ale nemůže mi v jiných oblastech říct, jak mám vést svůj život. V případě rodičů je evoluční, že máme ochotu být vedeni od narození. Musíme důvěřovat zkušeným, jinak nepřežijeme.
TAZ: Takže autorita je forma sociální organizace?
Reichenbach: Nakonec ano, ale ne jednotlivci, ale byrokracie a samotné zákony. Podřizujeme se těmto neosobním autoritám, ať se nám to líbí nebo ne. Nicméně neosobní autority, jako jsou věda, moc nebo média, mohou být také problematické, protože mají velký dopad. Musíme tyto systémy pravidel tolerovat a nemůžeme je ovlivňovat.
TAZ: Jak rozlišujete autoritu od moci?
Reichenbach: Moc popisuje asymetrické chování, protože lidé jsou na sobě navzájem závislí. Není možné přesně říci, kde leží moc, protože nakonec jsou rodiče také závislí na dítěti a učitelé na svých žácích. Autorita je prostředkem, kterým se tato asymetrie jeví jako legitimní.
TAZ: Jaká jsou nejčastější nedorozumění ohledně pojmu autorita?
Reichenbach: Krize autority v moderním světě spočívá v tom, že předpokládáme rovnost, která neexistuje. Rodíme se asymetricky a i když vám zaměstnavatel řekne "Rozhodli jsme o tom spolu", pak to není pravda. Musel jsi souhlasit, protože jsi zaměstnanec. Autorita určuje, kdo musí poslouchat.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse