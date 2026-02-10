Channel 4 News: Británie: V pondělí se konal neúspěšný pokus o puč proti Starmerovi
10. 2. 2026
čas čtení 6 minut
V důsledku skandálu ohledně Jeffrey Epsteina a jeho blízkého kamaráda z Labouristické strany Petera Mandelsona je Starmerova vláda před pádem.
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 9. února 2026, 19 hodin: Dochází vám čas, pane premiére? Starmer přežil další den a labouristickým poslancům sdělil, že nebude rezignovat, a to navzdory výzvám labouristického lídra ve Skotsku, aby odstoupil, a navzdory rezignaci jeho šéfa komunikace.
Annas Sarwar, šéf labouristů ve Skotsku: Ten chaos musí skončit. A vedení v Downing Street se musí změnit.
Moderátor: Dobrý večer z Central Lobby v Dolní sněmovně, kde Sir Keir Starmer přežil horečný den, během kterého se jeho šéf ve Skotsku, Annas Sarwar, stal první významnou osobností, která řekla, že by měl Starmer odstoupit. A Starmer ztratil dalšího spojence v Downing Street, když odstoupil jeho ředitel pro komunikaci, Tim Allen. Ale dnes večer premiér oslovil parlamentní labouristickou stranu a řekl, že neodejde. A celý jeho kabinet mu vyjádřil svou podporu v různé míře. Angela Raynerová, jedna z pravděpodobných kandidátek, pokud nakonec Starmer odstoupí, také na Twitteru vyjádřila svou podporu. A další významný kandidát, Wes Streeting, také řekl, že ne, premiér nemusí odejít. Myslí to všichni vážně, nebo jen odložili svržení až na blížící se květnovou volební porážku, v naději, že skandál Mandelsona utichne a daňové záležitosti, které donutily Raynerovou k rezignaci, budou vyřešeny? Dokáže Starmer znovu převzít kontrolu, nebo je nyní zombie premiérem, který jen čeká na nevyhnutelné?
Vůdce labouristů ve Skotsku se nevyjadřoval diplomaticky. Vyzval Sira Keira Starmera, aby odstoupil, protože podle něj udělal příliš mnoho chyb. Jeho tisková konference následovala těsně po rezignaci šéfa komunikace Downing Street, Tima Allena. Stalo se tak den poté, co odstoupil šéf štábu premiéra Morgan McSweeney, zatímco pokračovaly dopady kauzy Petera Mandelsona a Jeffreye Epsteina.
Kolegové z kabinetu pak poslušně tweetovali na podporu premiéra před jeho dnešním rozhodujícím setkáním s poslanci Labouristické strany. Přišel náš politický redaktor Gary Gibbon:
Reportér: To, co jsme dnes viděli, byl neúspěšný pokus o převrat, který pravděpodobně selhal kvůli nedostatku pevné a důsledné koordinace. Existuje podezření, že skotský labouristický lídr si myslel, že se k němu připojí první ministr Walesu, možná dokonce i starosta Londýna, a že všichni vydají podobná prohlášení přibližně ve stejnou dobu. To by vytvořilo určitou dynamiku. To se však nestalo. A tak jsme byli svědky pravděpodobně ne posledního pokusu o převrat, ale pokusu o převrat, který selhal. Mnoho lidí podezřívá Wese Streetinga, že za tím nějakým způsobem stojí. Není však zcela jasné, zda tomu tak skutečně bylo. Jejich podezření je vyvoláno zejména skutečností, že podle nich z předčasných voleb těží právě Wes Streeting, protože by neměl například konkurenci Andyho Burnhama (kterému Starmer zakázal kandidovat do parlamentu) a Angela Raynerová by nemusela být zcela připravena na volby, pokud by vyšetřování daňového úřadu, že nezaplatila daně, stále pokračovalo. V tuto chvíli jsou tedy všechny oči upřeny na Wese Streetinga a v posledních dnech došlo k několika podivným manévrům. Někteří z jeho příznivců, kteří jsou parlamentními asistenty a ministry, se nemohou dočkat, až Starmer skutečně odstoupí. Jakoby svého člověka pobízeli, aby využil příležitosti, využil dne. Ale on to prostě neudělal.
Moedrátor: A také se snaží předběhnout celou otázku, zda byl příliš blízký Mandelsonovi, tím, že zveřejnil všechny své WhatsApp zprávy Peteru Mandelsonovi. A ty docela odhalují, co si myslí o vládě Keira Starmera.
Reportér: Ano, z toho, co jsme zatím z těchto zpráv viděli, je to docela jasné. Není zcela jasné, zda s námi sdílí každou z nich. Problémy vlády nevycházejí z komunikace v jednom okamžiku, píše Peteru Mandelsonovi. Je zcela jasné, že se snaží říci, že vycházejí shora, vycházejí od Keira Starmera.
Je tam malý rozpor s Rachel Reevesovou. Nezdá se, že by vláda měla nějakou strategii růstu. Také prozrazuje, že si myslí, že v příštích všeobecných volbách bude vyřízený. Je tedy jasné, že to nedělá nutně jako ministr zdravotnictví, protože si nemyslím, že by to mělo něco společného s nemocničními lůžky. Dělá to jako potenciální kandidát na šéfa strany a premiéra. A jak jsem řekl, všechny oči jsou upřeny na něj.
Ale v poslední hodině byly všechny oči upřeny na Keira Starmera. Byl nahoře na schůzce s poslanci, v přeplněné místnosti, kde ho přivítali bouřlivým potleskem a ovacemi ve stoje, když tam vešel. Říkal tam poslancům, že jim bude více naslouchat. Přesně to, co si myslím, že lidé jako Wes Streeting diagnostikovali jako součást problému v prvních 18 měsících jeho vlády. Říká, že změní svou kulturu. Jeden poslanec se zmínil o zradě v Labouristické straně. Nebylo zcela jasné, zda mělana mysli Wese Streetinga nebo Annase Sarwara, nebo možná trochu oba, ale byla to napjatá chvíle. Mnozí lidé považují ten potlesk za dost slabý. Možná odejde s pocitem jistoty z toho, co tam viděl, ale po tomto mimořádném dni by asi neměl.
Annas Sarwar: Chaos musí skončit a vedení v Downing Street se musí změnit. Nemůžeme dovolit, aby selhání v srdci Downing Street znamenala pokračování selhání tady ve Skotsku. Musím být upřímný ohledně selhání, kdekoli je vidím. Situace v Downing Street není dobrá. Došlo k příliš mnoha chybám. Slíbili, že budou jiní, ale stalo se toho příliš mnoho.
Reportér: Po hodinách zlověstného ticha ze strany kabinetu se nyní začaly objevovat zprávy o podpoře online. Některé byly upřímnější než jiné, některé trvaly déle než jiné. Mezi posledními zprávami o podpoře byla zpráva od Wese Streetinga, který řekl, že Keir by měl dostat šanci a nemusí rezignovat.
Ministr zdravotnictví Wes Streeting je považován za kandidáta, který by z předčasných voleb nejvíce profitoval. Někteří z jeho příznivců v parlamentu diskutovali o rezignaci na funkce parlamentních asistentů nebo ministrů v naději, že to přiměje Keira Starmera k odstoupení. Ministr školství řekl, že lídr skotské Labouristické strany se mýlí.
(...)
