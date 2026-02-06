Praha v Epstein files, návštěva jednotky veteránů FSB/KGB Vympel v Moskvě
6. 2. 2026 / Martin Maděra
čas čtení 2 minuty
Tady jsou fotky Epsteina z Prahy včetně jeho návštěvy na (hádám!) hřbitově Staronové synagogy -
a tady jsou emaily z 2019 ohledně letenek budoucí Miss ČR 2022 and Miss World 2023 Krystýny Pyszkové. Podle Wikipedie narozená 1999, takže jí tenkrát bylo 20 let. (Prošel jsem zatím jenom cca 10% souborů, které zmiňují Prague, tak možná toho bude víc.)
Soubor s emaily ohledně letenek Krystýny Pyszkové:
Trochu závažnější je tento článek z Novoj gazety Evropa -
https://novayagazeta.eu/articles/2026/02/04/epshtein-poluchil-rossiiskuiu-vizu-po-priglasheniiu-veteranov-fsb-news
ohledně Epsteinovy žádosti o ruské vízum z roku 2011 na cestu do Moskvy:
(V bodě 26 zmiňuje návštěvu ČR, u jiného víza specifikuje dokonce rok 2006:
což mě přivedlo na myšlenku podívat se na jeho vazby na ČR.)
Ale vraťme se k tomu prvnímu vízu. Ruskou institucí nebo organizací, kterou hodlal navštívit (bod 13), byla МОО ВЫМПЕЛ. Na základě článku z Novoj gazety se mně podařilo ve Web Archivu najít kopii její webové stránky z roku 2011, tj těsně po Epsteinově žádosti o vízum. No umíte myslím rusky, přečtěte si to sám ...
Международная общественная организация «Вымпел»
Целью деятельности общественной организации «Вымпел» является:
* всестороннее содействие социальной адаптации ветеранов подразделений специального назначения органов госбезопасности — членов «Вымпела»;
Целью деятельности общественной организации «Вымпел» является:
* всестороннее содействие социальной адаптации ветеранов подразделений специального назначения органов госбезопасности — членов «Вымпела»;
(Mezinárodní veřejná organizace „Vympel“
Cílem činnosti veřejné organizace „Vympel“ je:* všestranná podpora sociální adaptace veteránů speciálních jednotek státních bezpečnostních orgánů – členů „Vympel“)
a pak si tam sepsali pěknou historii té jednotky:
Группа специального назначения «Вымпел» КГБ СССР была образована Постановлением Совета Министров СССР и Политбюро ЦК КПСС 19 августа 1981 года по инициативе Председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова. Непростая международная политическая обстановка того времени, в частности, известные события в Афганистане, требовали создания штатной спецгруппы. Оперативное руководство «Вымпелом» осуществлял начальник Первого главного управления КГБ СССР. Основной задачей подразделения стало выполнение специальных операций за пределами Родины, в интересах государства.
(Speciální jednotka „Vympel“ KGB SSSR byla vytvořena na základě usnesení Rady ministrů SSSR a Politbyra ÚV KSSS dne 19. srpna 1981 z iniciativy předsedy KGB SSSR Jurije Vladimiroviče Andropova. Složitá mezinárodní politická situace té doby, zejména známé události v Afghánistánu, vyžadovaly vytvoření stálé speciální skupiny. Operativní vedení „Vympelu“ zajišťoval šéf Prvního hlavního úřadu KGB SSSR. Hlavním úkolem jednotky bylo provádění speciálních operací mimo území vlasti v zájmu státu.)
včetně jmen členů jednotky, kteří padli v Čečně v letech 1996-2000. Pěkné, že?
299
Diskuse