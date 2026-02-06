Íránské drony poskytují Rusku ve válce na Ukrajině klíčovou výhodu
S ruskými pozemními jednotkami uvězněnými ve vyčerpávací válce se Moskva snaží využít svou výhodu ve vzduchu – prostřednictvím neustále se vyvíjející armády dronů, kterou zajišťuje Írán.
Začátkem ledna vrak dronu nalezený na Ukrajině ukázal na nový vysokorychlostní model dronu, který Rusko nasadilo do konfliktu. To přimělo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyjádřit obavy z toho, že nebude držet krok.
"Vyrábíme (drony) asi 1 000 denně. Opravdu je vyrábíme, ale nestačí to. Stále to nestačí," řekl publiku politických podnikatelských lídrů na Světovém ekonomickém fóru dne 22. ledna 2026.
Ukrajinské zpravodajské služby naznačují, že i Moskva brzy začne vyrábět 1 000 jednotek dronů denně, a to z velké části díky podpoře a technické pomoci Íránu. Ústředním problémem Ukrajiny je rostoucí ruská výroba dálkových útočných dronů, které Moskva používá při hromadných útocích na cíle na Ukrajině.
Role Teheránu při dodávkách stovek dálkových dronů typu kamikadze je známá již dlouho. Co však mimo Ukrajinu zůstalo většinou nepovšimnuto je ústřední role Íránu v tom, že se Rusko učí tyto drony vyrábět samo.
Jako odborník na zbrojní technologie a bývalý zástupce ředitele CIA pro zbraně a prevenci šíření zbraní věřím, že využití íránské technologie pomohlo Rusku vyvinout flotilu sofistikovaných dronů schopných narušit ukrajinskou protivzdušnou obranu a oslabit odhodlání země.
Tímto způsobem si Moskva může uchovat dražší rakety pro přesné údery na dlouhé vzdálenosti.
Navrženo v Íránu, vyráběno v Rusku
Ukrajina i Rusko od začátku současného konfliktu v únoru 2022 zvýšily výrobu dronů.
Rusko zpočátku nebylo schopno vyrobit velké množství kamikadze dronů a armáda země zpočátku zřejmě nechápala rozhodující roli dálkových útočných dronů. Místo toho Moskva investovala do tradičních bojových zbraní, jako jsou rakety. Hlavně považovala drony za prostředky k plnění zpravodajských, průzkumných a sledovacích úkolů.
Teherán měl odborné znalosti, které Rusko potřebovalo. Měla také existující obranné vztahy s Ruskem. Navíc, tváří v tvář ekonomice s nedostatkem peněz kvůli dlouholetým sankcím, Írán potřeboval peníze.
Pravděpodobně od začátku roku 2022 Teherán poskytuje Rusku drony a dronové technologie pro použití na Ukrajině. Později téhož roku Rusko a Írán podepsaly dohodu o zřízení výrobního závodu pro íránské útočné drony v Rusku.
Díky íránským plánům a technologiím nyní výrobní závod v Tatarstánu na západě Ruska vyrábí velké množství dronů původně navržených Íránem. V této továrně Rusko vyrábí Geraň-2, což je ruské jméno íránského útočného dronu Šáhid-136.
Dron je snadno rozpoznatelný podle tvaru delta-křídla a optimalizoval některé konstrukční prvky, jako je dolet, výdrž a nosnost. Může přepravit odhadem 40-50 kg výbušnin na stovky kilometrů.
Mezitím deltakřídlový design optimalizuje přesný let, pomáhá zabránit ztrátě vztlaku při nízkých rychlostech a zvyšuje stabilitu dronu během útočné fáze.
Tyto vlastnosti umožňují zaměřování strategické infrastruktury za mnohem nižší náklady než u raket dlouhého doletu.
Rusko nyní dokáže denně vyrobit stovky útočných dronů Geraň-2. Brzy by mohlo vypouštět tisícové salvy.
Rusko také upravuje a vylepšuje drony o funkce jako přesná navigace, těžší hlavice a nové motory.
Některé zprávy uvádějí, že Rusko testuje telemetrii a video spojení pro vzdálené pilotování dronů, což je významné zlepšení oproti současnému předprogramovanému designu, které by zlepšilo přesnost a dosah. Írán také dodal Rusku technologii pro stavbu proudového dronu založeného na typu Šáhid-238, který může létat rychleji.
Rusko těchto dronů nazývaných Geraň-3 vyrobilo a používalo méně. Jejich proudový pohon je činí pro ukrajinskou protivzdušnou obranu obtížnějšími k detekci a zachycení. Nové generace dronů – Geraň-4 a Geraň-5 – byly od té doby uvedeny na trh a zřejmě nasazeny ve válce s Ukrajinou.
Nákup a porušování sankcí
I přes plány a íránskou pomoc je Rusko stále závislé na západních a čínských dodavatelích některých komponent dronů, z nichž mnohé jsou komerční, dostupné technologie. Patří sem motor, palivové čerpadlo, GPS a navigační systémy, polovodiče a komponenty pro antény.
Aby Írán pomohl Rusku, využívá své sítě zprostředkovatelů a společností k získávání západních komponentů, aby se vyhnul mezinárodním sankcím.
Nákupní síť vedená íránskou společností Sahara Thunder využila lodní firmy ze SAE a Indie k prodeji původních íránských dronů a komponentů Rusku a k vyjednávání dohody o výrobním závodě.
Ministerstvo financí USA tuto firmu a další zapojené do prodeje dronů sankcionovalo, ale Írán založil nové společnosti, aby pomohl Moskvě získávat komponenty. Četné studie a zprávy dokumentující začlenění zahraničních komponentů do sestřelených Geraní-2 ukazují, že Moskva tyto součásti nadále získává, téměř jistě s íránskou pomocí.
Rusko používá Geraň a další íránské a ruské modely k cíleným útokům na civilisty a civilní infrastrukturu na Ukrajině, včetně obytných domů v ukrajinských městech. Podle zprávy OSN Rusko dokonce cílilo na záchranáře a humanitární distribuční body.
OSN v říjnu 2025 dospěla k závěru, že ruské použití bezpilotních letounů proti civilistům na jihu Ukrajiny představuje zločin proti lidskosti a válečný zločin.
Dvoudenní útok v květnu 2025 na ukrajinská města Charkov na severovýchodě a Oděsu na jihu zdůrazňuje ničivou sílu a lidské náklady dronových útoků.
Podle zpráv v Kyiv Post Rusko vypustilo přes 100 dronů. V Charkově shořely tři bloky, včetně 90 obchodů, a dva lidé byli zraněni. V Oděse drony zabily jednu osobu a poškodily obytné budovy.
Kromě psychologického trápení ukrajinské populace mají tyto drony zásadní vliv na bojišti.
Ukrajina reagovala na ruské úspěchy na bojišti s drony navrženými v Íránu diverzifikací typů dronů, které vyrábí, útoky na ruskou infrastrukturu pro výrobu dronů a vývojem technologií proti dronům.
Vzájemně výhodné uspořádání
Írán také těží z této teroristické kampaně. Otřesen ekonomickými dopady sankcí, získává odhadem 1 až 1,75 miliardy dolarů z dohody o dronech a výrobním zařízení. Rusko údajně platí Íránu část účtů ve zlatě.
Írán pravděpodobně svou pomoc v dohledné době nezastaví, vzhledem k vlastním ekonomickým problémům. Pomoc Moskvě při získávání komponentů pro drony a dokonce úpravě nových verzí Geraň-2 bude také vojensky přínosná pro Írán, protože se i on naučí nové drony vyrábět a používat je sám.
Hlavním příjemcem tohoto vztahu je však Moskva. Bez íránské podpory by Rusko čelilo obtížnějším kompromisům na bojišti. Levnější drony umožňují Rusku uchovávat své drahé pokročilé rakety pro nejvýznamnější cíle na Ukrajině a využívat velké roje dronů k cílení na ukrajinskou infrastrukturu.
A protože pozemní ofenzíva v poslední době Moskvě příliš nepřinesla pokrok, může to být klíčové, protože válka vstupuje do pátého roku.
