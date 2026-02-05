Středomořská strava může snížit riziko cévní mozkové příhody až o 25 %, naznačuje dlouhodobá studie
Dvacetiletá studie ukazuje, že strava bohatá na
potraviny jako olivový olej, ořechy a zelenina dokáže snížit riziko
všech typů cévních mozkových příhod
Středomořská strava dokáže
snížit riziko všech typů mrtvice, v některých případech až o 25 %, jak
naznačuje rozsáhlá studie prováděná po dobu dvou desetiletí.
Strava
bohatá na olivový olej, ořechy, mořské plody, celozrnné výrobky a
zeleninu byla již dříve spojována s řadou zdravotních výhod. Dosud však
existovaly pouze omezené důkazy o tom, jak by mohla ovlivnit riziko
všech forem mrtvice.
Studie, publikovaná v časopise Neurology Open Access, vydávaném Americkou neurologickou akademií, ukazuje souvislost, ale neprokazuje, že středomořská strava způsobuje nižší riziko cévní mozkové příhody.
Odborníci, kteří se na výzkumu nepodíleli, však výsledky uvítali a uvedli, že existuje „obrovský potenciál“ ke snížení rizika cévní mozkové příhody. Celosvětově každoročně postihne cévní mozková příhoda více než 15 milionů lidí. Z toho 5 milionů zemře a dalších 5 milionů zůstane trvale postiženo.
Ve studii vedené výzkumníky z USA a Řecka byla středomořská strava spojována s nižším rizikem cévní mozkové příhody obecně, stejně jako ischemické cévní mozkové příhody a hemoragické cévní mozkové příhody.
Ischemická cévní mozková příhoda je způsobena blokádou průtoku krve do části mozku a je nejčastějším typem cévní mozkové příhody. Hemoragická cévní mozková příhoda je způsobena krvácením do mozku.
„Naše zjištění podporují rostoucí důkazy o tom, že zdravá strava je pro prevenci cévní mozkové příhody zásadní,“ uvedla autorka studie Sophia Wang z City of Hope Comprehensive Cancer Centre v Duarte v Kalifornii. „Zajímalo nás zejména to, že tento závěr platí i pro hemoragickou cévní mozkovou příhodu, protože jen málo rozsáhlých studií se zabývalo tímto typem cévní mozkové příhody.“
Do studie bylo zapojeno 105 614 žen v Kalifornii s průměrným věkem 53 let na začátku studie, které neměly v anamnéze cévní mozkovou příhodu.
Účastnice dostaly skóre od nuly do devíti na základě toho, jak přesně dodržovaly středomořskou stravu. Body dostaly za konzumaci nad průměrem celkové populace v konkrétních kategoriích – celozrnné cereálie, ovoce, zelenina, luštěniny, olivový olej a ryby – a za mírnou konzumaci alkoholu.
Body také získaly za konzumaci podprůměrného množství červeného masa a mléčných výrobků. Celkem 30 % účastnic mělo skóre šest až devět, což byla nejvyšší skupina, a 13 % mělo skóre nula až dvě, což byla nejnižší skupina.
Účastníci byli sledováni v průměru 21 let. Po zohlednění dalších faktorů, které by mohly ovlivnit riziko cévní mozkové příhody, jako je kouření, fyzická aktivita a vysoký krevní tlak, měli účastníci v nejvyšší skupině o 18 % nižší pravděpodobnost cévní mozkové příhody než účastníci v nejnižší skupině.
Podle studie měli také o 16 % nižší pravděpodobnost ischemické cévní mozkové příhody a o 25 % nižší pravděpodobnost hemoragické cévní mozkové příhody.
„Cévní mozková příhoda je hlavní příčinou úmrtí a invalidity, takže je vzrušující pomyšlení, že zlepšení našeho stravování by mohlo snížit riziko této devastující nemoci,“ řekl Wang. „K potvrzení těchto zjištění a k pochopení mechanismů, které za nimi stojí, jsou zapotřebí další studie, abychom mohli identifikovat nové způsoby prevence cévní mozkové příhody.“
Studie měla svá omezení – zabývala se pouze ženami a účastníci uváděli údaje o svém stravování sami –, ale nezávislí odborníci naznačili, že její výsledky jsou významné.
Devíti z deseti mrtvic je možné předejít, uvedla Juliet Bouverie, výkonná ředitelka charitativní organizace Stroke Association, takže existuje „obrovský potenciál“ ke snížení pravděpodobnosti, že se u člověka mrtvice objeví.
„Již dlouho je známo, že středomořská strava může pomoci snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění, jako je cévní mozková příhoda,“ uvedla. „Vítáme, že se nyní prokázalo, že tato strava snižuje riziko celkové, ischemické a hemoragické cévní mozkové příhody.
Hemoragické cévní mozkové příhody jsou sice méně časté, ale mnohem závažnější, takže je uklidňující, že tato studie vrhá světlo na tento kritický, ale dosud málo prozkoumaný podtyp.“
