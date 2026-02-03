Studie zjistila, že mezinárodní právo, které má omezit dopady války, je na pokraji zhroucení
3. 2. 2026
Zpráva pokrývající 23 konfliktů za posledních 18 měsíců dospěla k závěru, že v důsledku nekontrolovatelných válečných zločinů bylo zabito více než 100 000 civilistů
Autoritativní průzkum 23 ozbrojených konfliktů za posledních 18 měsíců dospěl k závěru, že mezinárodní právo, které se snaží omezit dopady války, je na pokraji zhroucení, přičemž bylo zabito více než 100 000 civilistů a mučení a znásilňování jsou páchány téměř beztrestně.
Rozsáhlá studie Ženevské akademie mezinárodního humanitárního práva a lidských práv popisuje smrt 18 592 dětí v Gaze, rostoucí počet civilních obětí na Ukrajině a „epidemii“ sexuálního násilí v Demokratické republice Kongo.
Rozsah porušování a nedostatek důsledných mezinárodních snah o jejich prevenci jsou tak velké, že studie s názvem War Watch dospěla k závěru, že mezinárodní humanitární právo se nachází v „kritickém bodě zlomu“.
Hlavní autor studie Stuart Casey-Maslen uvedl: „Zvěrstva se opakují, protože ta minulá byla tolerována. Naše činy – nebo nečinnost – rozhodnou o tom, zda mezinárodní humanitární právo zcela zmizí.“
Zákony o ozbrojených konfliktech byly po skončení druhé světové války rozsáhle rozvinuty, mimo jiné prostřednictvím Ženevských úmluv z roku 1949. Jejich klíčovým cílem byla ochrana civilistů před důsledky občanských válek a konfliktů mezi státy.
War Watch zkoumal 23 ozbrojených konfliktů po celém světě v období od července 2024 do konce roku 2025 a je protikladem tvrzení Donalda Trumpa, že během svého ročního funkčního období ukončil osm válek.
Výzkum dochází k závěru: „Nevíme, kolik civilistů bylo zabito při ozbrojených konfliktech v letech 2024 a 2025, ale víme, že v každém z těchto dvou let to bylo daleko přes 100 000.“
Výsledkem je, že „došlo k závažnému porušování mezinárodního humanitárního práva (IHL)“, pokračuje zpráva, „v obrovském měřítku a s nekontrolovatelnou beztrestností“ – zatímco snahy o stíhání válečných zločinů byly v reakci na to omezené.
Jedním z nejkrvavějších konfliktů byl konflikt v Gaze. Izrael během dvouleté války, která začala útokem Hamásu 7. října 2023, neúnavně útočil na palestinské území leteckými údery a pozemními vpády.
Celkový počet obyvatel Gazy „klesl o přibližně 254 000 lidí, což představuje pokles o 10,6 % ve srovnání s odhady před konfliktem“, uvádí studie. Ačkoli bylo v říjnu 2025 dohodnuto příměří, od té doby bylo v bojích zabito dalších několik stovek Palestinců. Do konce roku 2025 bylo zabito celkem 18 592 dětí a přibližně 12 400 žen.
V roce 2025 bylo na Ukrajině zabito více civilistů než v předchozích dvou letech – celkem 2 514, což podle War Watch představuje 70% nárůst oproti počtu zabitých v roce 2023. Ruské útoky dronů se záměrně zaměřovaly na civilisty a miliony domácností přišly o elektřinu a další služby.
Sexuální a genderově podmíněné násilí je dokumentováno téměř v každém konfliktu. V ozbrojených konfliktech v Demokratické republice Kongo se „epidemie takového násilí“ dopustily téměř všechny strany. Oběti, z nichž drtivá většina jsou ženy a dívky, jsou ve věku od ročních kojenců až po 75leté osoby.
V Súdánu bylo brutální sexuální násilí dokumentováno po pádu El Fasheru do rukou rebelů v říjnu 2025. „Přeživší vypověděly, že byly hromadně znásilněny bojovníky RSF,“ uvádí zpráva, přičemž zneužívání trvalo hodiny nebo dny a někdy se odehrávalo za přítomnosti členů rodiny.
Autoři zprávy tvrdí, že zatímco podle Ženevských úmluv je každá země povinna „respektovat a zajistit respektování“ mezinárodního humanitárního práva „za všech okolností“, v praxi se rozšiřuje propast mezi smluvními závazky a realitou, která umožňuje páchání dalších válečných zločinů.
„Řešení rozšířené beztrestnosti za závažná porušení mezinárodního práva by mělo být považováno za politickou prioritu,“ uvádí studie War Watch. Její autoři navrhují řadu ochranných opatření, která by měla snížit počet válečných zločinů.
Zahrnují zavedení a prosazování zákazu prodeje zbraní všemi zeměmi, „kde existuje jasné riziko, že dodávané zbraně nebo střelivo budou použity k páchání nebo usnadňování závažných porušení“ mezinárodního humanitárního práva.
Druhým návrhem je zákaz používání neřízených gravitačních bomb nebo nepřesného dělostřelectva dlouhého doletu v obydlených oblastech a omezení používání dronů a umělé inteligence k útokům na civilisty.
Studie také argumentuje pro „zajištění systematického stíhání válečných zločinů“ a vyzývá k adekvátní politické a finanční podpoře Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu a národních tribunálů pro válečné zločiny. Mnoho velmocí není členy ICC, včetně USA, Ruska, Číny, Izraele a Indie.
